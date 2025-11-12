Στον χορό των Ρίχτερ βρίσκεται η Κύπρος από το πρωί της Τετάρτης (12/11) με δύο ισχυρές δονήσεις να προκαλούν αναστάτωση στο νησί. Ο πρώτος σεισμός, μεγέθους 5,3 ρίχτερ βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με εστιακό βάθος 15 χιλιόμετρα, είχε επίκεντρο την Αγία Μαρίνα Κελοκεδάρων στην επαρχία Πάφου. Ο δεύτερος σεισμός, ώρες αργότερα, σημειώθηκε 7 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Πάφου και με εστιακό βάθος 20 χιλιόμετρα, εκτιμάται ότι ήταν έντασης γύρω στα 5 Ρίχτερ, αλλά θα πρέπει να μελετηθεί για να επιβεβαιωθεί το ακριβές μέγεθος του.

Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή ζημιές

Σύμφωνα με τις αναφορές πολιτών ο νέος σεισμός ήταν πολύ πιο έντονος από τον προηγούμενο και με μεγαλύτερη διάρκεια. Πολύ έντονος ήταν σε Πάφο και Λευκωσία, ενώ στην επαρχία Λάρνακας έγινε ιδιαίτερα αισθητή στο κέντρο της πόλης αλλά και σε κοινότητες. Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή τόσο στην επαρχία Λεμεσού όσο και στις πλείστες περιοχές της ελεύθερης Αμμόχωστου.

Κύπρος: «Το φαινόμενο παρακολουθείται»

Ο Διευθυντής του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης, Χριστόδουλος Χατζηγεωργίου ρωτήθηκε αν ο δεύτερος σεισμός ήταν μεγαλύτερης ισχύος από αυτόν που σημειώθηκε το πρωί και είπε ότι «ακόμα δεν ξέρουμε, πιθανόν να είναι ελαφρώς πιο χαμηλός».

«Υπάρχει μια ακολουθία μετασεισμών και σεισμών από το πρωί, που πρέπει να μελετηθεί», ανέφερε. Όπως είπε, αναμένεται να συνεχιστούν οι σεισμοί, και το φαινόμενο παρακολουθείται από το σεισμολογικό κέντρο του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης.

Το επίκεντρο των δονήσεων βρίσκεται ακριβώς κάτω από την πόλη της Πάφου και αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που ήταν ιδιαιτέρως έντονες.

«Προσοχή τις επόμενες 48 ώρες»

Ο καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας σημείωσε (ΕΡΤ) ότι χρειάζονται προσοχή οι επόμενες 48 ώρες «γιατί η φύση των ρηγμάτων δεν είναι πάντα γνωστή. Ξέρουμε τα ρήγματα που υπάρχουν και τέμνουν τον χερσαίο χώρο. Δεν ξέρουμε όμως τα ρήγματα που βρίσκονται στον υποθαλάσσιο χώρο και πώς συνδέονται αυτά τα ρήγματα μεταξύ τους».

Ο κ. Λέκκας σημείωσε ότι το συγκεκριμένο ρήγμα μπορεί να δώσει σεισμό μεγέθους ακόμα και 8 Ρίχτερ.

«Σύμφωνα με τα ιστορικά δεδομένα μπορεί να έχουμε ένα σεισμό 8 Ρίχτερ, αλλά αυτό είναι μία πολύ πολύ ακραία περίπτωση. Είχαμε το 365 μ.Χ. τον σεισμό των 8 βαθμών στο Κούριο, κοντά στη Λεμεσό, όπου καταστράφηκε συνολικά η νότια Κύπρος. Με βάση αυτό το δεδομένο θεωρούμε ότι το μέγιστο μέγεθος μπορεί να είναι και 8 Ρίχτερ, αλλά σε καμία περίπτωση όχι τώρα. Αυτό μπορεί να έχει μία περίοδο επανάληψης 10.000 και 20.000 χρόνια. Είναι πολύ δύσκολη η προσέγγιση ειδικά όταν το ρήγμα βρίσκεται στον υποθαλάσσιο χώρο», προσέθεσε.