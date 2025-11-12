Νέος ισχυρός σεισμός στην Κύπρο

Νέος σεισμός, 5,1 Ρίχτερ σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα στην Κύπρο, λίγες ώρες μετά τον ισχυρό ισχυρό των επίσης 5,1 Ρίχτερ.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, η ένταση του σεισμού ήταν στα 5,3 Ρίχτερ.

Η δόνηση σημειώθηκε 7 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Πάφου και είχε εστιακό βάθος 20 χιλιόμετρα

Εως τώρα, δεν έχουν γίνει αναφορές για θύματα ή ζημιές.

Δεν έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι.

Οι σεισμοί των τελευταίων ωρών

Σημειώνεται ότι το πρωί είχε σημειωθεί σεισμός 5,2 Ρίχτερ με εστιακό βάθος 23.7 χλμ. στην περιοχή της Πάφου.

Μετά την σεισμική δόνηση, που έγινε αισθητή σε όλη την Κύπρο, ακολούθησαν μετασεισμοί μεγέθους 3,5, 3,6 και 4,8 Ρίχτερ.

Σύμφωνα με το sigmalive, αρκετός κόσμος βγήκε πανικόβλητος σε ανοιχτούς χώρους, ενώ ήχησαν συστήματα συναγερμού.