Κύπρος: Ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ – Κόσμος βγήκε στους δρόμους
Έγινε αισθητός σε αρκετές περιοχές.
- Στο μικροσκόπιο των Αρχών το κινητό του ρασοφόρου YouTuber - Στον ανακριτή σήμερα η 52χρονη
- Συναγερμός στη Νίκαια: Ανενεργή η χειροβομβίδα που βρέθηκε σε αυλή πολυκατοικίας
- Βρετανός πρέσβης: Δεν διδαχθήκαμε ότι το κόστος του πολέμου πληρώνεται με ανθρώπινες ζωές
- Εποικοδομητικές συνομιλίες ΟΗΕ με τον στρατηγό Μπουρχάν εν μέσω κλιμάκωσης του πολέμου στο Σουδάν
Ισχυρός σεισμός ταρακούνησε πριν από λίγο την Κύπρο.
Ο σεισμός ήταν μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με εκτίμηση του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC).
Πού εντοπίζεται το επίκεντρο του σεισμού
Σύμφωνα με το EMSC, πρόκειται για σεισμό 5,2 Ρίχτερ με εστιακό βάθος 23.7 χλμ. στην περιοχή της Πάφου.
#Earthquake (#σεισμός) possibly felt 24 sec ago in #Cyprus. Felt it? Tell us via:
📱https://t.co/QMSpuj6Z2H
🌐https://t.co/AXvOM7I4Th
🖥https://t.co/wPtMW5ND1t
⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/CFTuDqmWLH
— EMSC (@LastQuake) November 12, 2025
Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, δίνει το μέγεθος του σεισμού στα 5,1 Ρίχτερ.
Μετά την σεισμική δόνηση, που έγινε αισθητή σε όλη την Κύπρο, ακολούθησαν μετασεισμοί μεγέθους 3,5, 3,6 και 4,8 Ρίχτερ.
Σύμφωνα με το sigmalive, αρκετός κόσμος βγήκε πανικόβλητος σε ανοιχτούς χώρους, ενώ ήχησαν συστήματα συναγερμού.
- Ανακοινώθηκε το Στεγαστικό Πρόγραμμα των Ενόπλων Δυνάμεων – Πώς θα κατασκευαστούν πάνω από 10.000 σπίτια
- Καβούρι: Ισχυρή ριπή ανέμου σηκώνει στον αέρα ολόκληρη τη σκεπή παραθαλάσσιου εστιατορίου (βίντεο)
- Σαν Φρανσίσκο: Σοκαριστικό βίντεο με οδηγό τρένου που αποκοιμήθηκε έχοντας ταχύτητα 80 χλμ./ώρα
- H Αθήνα πρώτη στην Ευρώπη για διακοπές χωρίς αυτοκίνητο — Η πόλη που «νικά» Μόναχο, Λισαβόνα και Βιέννη
- Πρώην παίκτη του «βλέπει» ο Νίκολιτς για την ενίσχυση της ΑΕΚ τον Ιανουάριο
- Μητσοτάκης – Χριστοδουλίδης: «Σημαντικό να συντονίζουμε το έργο μας» – «Έχουμε άριστη συνεργασία με την Ελλάδα»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις