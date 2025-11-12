Ισχυρός σεισμός ταρακούνησε πριν από λίγο την Κύπρο.

Ο σεισμός ήταν μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με εκτίμηση του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC).

Πού εντοπίζεται το επίκεντρο του σεισμού

Σύμφωνα με το EMSC, πρόκειται για σεισμό 5,2 Ρίχτερ με εστιακό βάθος 23.7 χλμ. στην περιοχή της Πάφου.

Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, δίνει το μέγεθος του σεισμού στα 5,1 Ρίχτερ.

Μετά την σεισμική δόνηση, που έγινε αισθητή σε όλη την Κύπρο, ακολούθησαν μετασεισμοί μεγέθους 3,5, 3,6 και 4,8 Ρίχτερ.

Σύμφωνα με το sigmalive, αρκετός κόσμος βγήκε πανικόβλητος σε ανοιχτούς χώρους, ενώ ήχησαν συστήματα συναγερμού.