Τσουκαλάς: Το δίλημμα των επόμενων εκλογών είναι αλλαγή πορείας και άλμα στο μέλλον ή μια από τα ίδια

«Το δίλημμα των επόμενων εκλογών είναι αλλαγή πορείας και άλμα στο μέλλον ή μια από τα ίδια», ανέφερε μεταξύ άλλων ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, σε ραδιοφωνική συνέντευξη, κατά την οποία επανέλαβε το αίτημα του κόμματος για εκλογές. Παράλληλα κατηγόρησε το Μέγαρο Μαξίμου για στρατηγική αποσταθεροποίησης του ΠΑΣΟΚ επειδή όπως είπε γνωρίζει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ο πραγματικός αντίπαλος.

Τι είπε ο Τσουκαλάς για τη συνέντευξη Σαμαρά

Αναφορικά με τον χαρακτηρισμό του Αντώνη Σαμαρά ότι η Νέας Δημοκρατία έχει γίνει υβρίδιο σημιτικού ΠΑΣΟΚ ο κ. Τσουκαλάς είπε στον ρ/σ Παραπολιτικά, ότι «αυτό εντάσσεται στον τρόπο με τον οποίο θέλει ο πρώην Πρωθυπουργός να λάβει μέρος στην πολιτική χωροταξία της δεξιάς πολυκατοικίας μέσα από την συμβολική κατάληψη του παραδοσιακού τμήματος των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας. Δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα, η περίοδος ειδικά εκείνη του ΠΑΣΟΚ είχε ταυτιστεί με σημαντική ευημερία, σήμερα έχουμε ανισότητες , είχε ταυτιστεί με μια δυναμική και ανταγωνιστική οικονομία, σήμερα έχουμε οπισθοδρόμηση και μείωση της παραγωγικότητας και της εργασίας αλλά και του οικονομικού κύκλου άρα δεν βρίσκω κοινά μεταξύ των δύο ιστορικών περιόδων».

Κληθείς να εκτιμήσει την πρόθεση του πρώην Πρωθυπουργού να δημιουργήσει νέο πολιτικό φορέα, απάντησε: «Αυτό είναι ένα θέμα εσωτερικό της δεξιάς πολυκατοικίας. Δεν μπορώ να μαντέψω αν θα κάνει κόμμα ή όχι, ο πρώην πρωθυπουργός έχει μια καθαρή πολιτική θέση συνήθως, δεν μπορεί κανείς να τον κατηγορήσει για ασάφειες όσο κι αν διαφωνεί μαζί του. Είναι ένα θέμα που αφορά την κυβέρνηση για αυτόν τον λόγο δέχεται και αυτές τις επιθέσεις από το περιβάλλον πέριξ του Μεγάρου Μαξίμου».

Τσουκαλάς για εκλογές

Ερωτηθείς, αν προβληματίζει το ΠΑΣΟΚ ένα ενδεχόμενο κόμμα Τσίπρα, ο Κώστας Τσουκαλάς ανέφερε, ότι «το επόμενο βασικό δίλημμα των εκλογών θα είναι αν θα έχουμε μια νέα περίοδο για τη χώρα ή αν θα έχουμε μια από τα ίδια. Και μια από τα ίδια σημαίνει αν θα έχουμε πρόσωπα τα οποία έχουν μια διαδρομή αλλά έχουν κριθεί και έχουν δοκιμαστεί σε πάρα πολλούς ρόλους. Δεν χρειάζεται η χώρα μια από τα ίδια, χρειάζεται ένα άλμα προς τα εμπρός, μια φυγή προς το μέλλον με σύγχρονες πολιτικές και βέβαια δεν νομίζω ότι ωφελεί τη χώρα ο πολιτικός διάλογος να γίνεται με βάση τις αναγνώσεις του παρελθόντος.

Βλέπουμε τον κ. Σαμαρά ο οποίος ήρθε να πει για τα δικά του πεπραγμένα, τον κ. Τσίπρα ο οποίος θέλει να επιβεβαιώσει την ορθότητα των δικών του πεπραγμένων, τον πρωθυπουργό ο οποίος λέει πόσο καλά τα έκανε όλα ενώ ο κόσμος είναι στα όριά του. Νομίζω ότι όλο αυτό το πισωγύρισμα δεν βοηθάει τη χώρα γιατί είναι πολιτικές που κρίθηκαν, ζυγίστηκαν και σε μεγάλο βαθμό κρίθηκαν ελλιποβαρείς».

«Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα προγραμματικό. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα με πρόσημο, το ΠΑΣΟΚ δεν πιστεύει ότι δεν παίζει ρόλο κάποιος αν είναι Αριστερός ή Δεξιός, Κεντροαριστερός, Κεντροδεξιός αρκεί να πιάνει η γάτα τα ποντίκια. Είναι ένα κόμμα με πρόσημο, ένα κόμμα με πολιτικό προσωπικό που κινείται στο προσκήνιο, με ιδεολογία άρα προφανώς πάνω σε αυτή είναι δομημένο και ένα πολιτικό σχέδιο και ένα πρόγραμμα , άρα ο καθένας αξιολογείται με το πόσο συμφωνεί και με το πρόγραμμά μας» ανέφερε ο Εκπρόσωπος Τύπου και συμπλήρωσε:

«Κάθε πρόσωπο, ειδικά οι πρώην πρωθυπουργοί έχουν μια διαδρομή. Για το θέμα της πολιτικής εγγύτητας το βασικό είναι ότι εμείς έχουμε ένα πολιτικό σχέδιο, δεν ξέρουμε ποιο είναι το στίγμα των κομμάτων αυτών. Για παράδειγμα το στίγμα του κ. Σαμαρά είναι γνωστό και το επιβεβαιώνει με τις συνεντεύξεις του ποιο είναι, του κ. Τσίπρα ενώ έχει μια διαδρομή και μια ταυτότητα πολιτική ,σήμερα υπάρχει έντονη σύγχυση σχετικά με το τι θα εκπροσωπεί αν ιδρύσει κόμμα . Δεν υπάρχει έως τώρα ιδεολογική σαφήνεια ούτε θέση σχετικά με τα προβλήματα της χώρας . Κάθε εργασία του μέλλοντος προϋποθέτει μελέτη του παρελθόντος για να μην κάνουμε τα ίδια λάθη, αλλά εδώ έχουμε μια χώρα η οποία χάνει ευκαιρίες».

Καταγγελίες για αποκλεισμό του ΠΑΣΟΚ από την ενημέρωση

Για το αν υπάρχουν συμφέροντα που αποκλείουν το ΠΑΣΟΚ από την ενημέρωση, ο Κώστας Τσουκαλάς επέλεξε να χρησιμοποιήσει ένα πρόσφατο παράδειγμα:

«Να σας φέρω ένα παράδειγμα πήρε μια πρωτοβουλία ο κ. Ανδρουλάκης σε σχέση με το ζήτημα της οπλοκατοχής και αυτό που συνέβη στα Βορίζια, νομίζω ότι όταν παίρνει μια πρωτοβουλία κεντρική ο αρχηγός της Αντιπολίτευσης είναι μια είδηση που μπορεί να αξιολογηθεί ως καλή, ως κακή… αλλά είναι μια είδηση. Όταν βλέπουμε από τα έξι μεγάλα κανάλια να είναι μόνο στα δύο δελτία ειδήσεων και τα άλλα τέσσερα να ξεχνούν τελείως ότι υπάρχει ως είδηση η πρωτοβουλία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης ,είναι ένα ζήτημα. Κυρίως έχουμε μια μονοκρατορία και μια επικοινωνιακή υπεροπλία των θέσεων της κυβέρνησης. Όταν για παράδειγμα, είναι καθημερινή είδηση το αν βγήκε το εξώφυλλο, αν βγήκε ο πρόλογος, αν έγινε το audiobook, αν τυπώνονται τα φύλλα για ένα βιβλίο και αυτό κρίνεται ως πιο σημαντική είδηση από την ακρίβεια ,είναι ενδεικτικό μιας κατάστασης. Ακόμα, επομένως, και υποθετικά κόμματα έχουν πιο μεγάλη δημοσιότητα, το λέω και για τον κύριο Σαμαρά δεν το λέω μόνο για τον κ. Τσίπρα».

Τέλος, στην πιθανότητα το Μαξίμου να επιλέγει τον Αλέξη Τσίπρα ως αντίπαλο ο κ. Τσουκαλάς σχολίασε: «Δεν το γνωρίζω, πιστεύω όμως ότι το Μέγαρο Μαξίμου έχει μια στρατηγική αποσταθεροποίησης του ΠΑΣΟΚ, γιατί γνωρίζει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ο πραγματικός αντίπαλος. Δεν μπορεί άλλο να συνεχίζεται μια κατάσταση στασιμότητας της χώρας. Θέλουμε εκλογές γιατί πρέπει να ξεκολλήσει η χώρα».