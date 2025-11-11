Τσίπρας: Πώς ξεπέρασε τον «Γολγοθά του 2015» στη συγγραφή του βιβλίου του

Για τον τρόπο της συγγραφής του βιβλίου του, με τίτλο «Ιθάκη» που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 24 Νοεμβρίου από τις εκδόσεις Gutenberg, αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην απόδοση των γεγονότων μίλησε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.

Ο κ. Τσίπρας ανέφερε ότι το πρώτο κομμάτι του βιβλίου του έχει αυτοβιογραφικό χαρακτήρα, περιγράφοντας την πορεία του στην πολιτική σκηνή του τόπου.

«Το πρώτο του κομμάτι, το μικρότερο κομμάτι από τα δώδεκα κεφάλαια, έχει έναν αυτοβιογραφικό χαρακτήρα. Δηλαδή περιγράφω το πώς κατάλαβα την πολιτική από τότε που άρχισα να καταλαβαίνω τα πράγματα γύρω μου, μέχρι όταν άλλαξε η ζωή μου, έγινα υποψήφιος δήμαρχος Αθήνας και έτσι η αναγνωρισιμότητα αυτή άλλαξε τη ζωή μου» σημείωσε ο Αλέξης Τσίπρας.

«Αυτό το κεφάλαιο, καθώς και το κεφάλαιο από το 2006 μέχρι το ‘15 δουλεύτηκαν την προηγούμενη χρονιά, το 2024» πρόσθεσε ο πρώην πρωθυπουργός.

Η δυσκολία του 2015

Στη συνέχεια, ο κ. Τσίπρας υπογράμμισε ότι η αναφορά του στο 2015 και η αποτύπωση των γεγονότων για εκείνη τη χρονιά ήταν δύσκολη.

«Κάποια στιγμή σταμάτησα όμως όταν βρέθηκα μπροστά στο Γολγοθά του 2015. Και δεν ήταν μόνο Γολγοθάς σε ό,τι έχει να κάνει με την δυσκολία να συλλέξω τα στοιχεία, να τα βάλω σε μια σειρά, να φτιάξω τα κομμάτια του παζλ και να το τοποθετήσω, αλλά ήταν κι ένας ψυχολογικός Γολγοθάς» αποκάλυψε ο Αλέξης Τσίπρας, συμπληρώνοντας ότι σταμάτησε τη συγγραφή για έξι μήνες.

Στη λύση του προβλήματος και της δυσκολίας κρίσιμο ρόλο έπαιξαν οι συνεργάτες του.

«Για να το ξεπεράσω, φώναξα τους συνεργάτες μου και τους ζήτησα να μου κάνουν μια σειρά από συνεντεύξεις στο κασετόφωνο, ρωτώντας με για να τους διηγηθώ πως ένιωσα και πώς αισθάνθηκα και τι έκανα αυτές τις κρίσιμες στιγμές» ανέφερε και συμπλήρωσε: «Αφού κάναμε πέντε – έξι τρίωρες συνεντεύξεις, απομαγνητοφωνήθηκαν όλα όσα είπα και τα ξαναπήρα και τα δούλεψα και έτσι βγήκε η δεύτερη ενότητα και η τρίτη ενότητα του βιβλίου, που έχει αναφορά στο 2015».

«Φυσικά μετά το δούλεψα, το ξαναδουλέψα, το ξαναδούλεψα. Έβαλα και άλλα στοιχεία, βρήκα και άλλα στοιχεία, δεν τελείωσε αυτό. Αλλά μόλις τελείωσα το ‘15, κάποια στιγμή μόλις γύρισα από το Χάρβαρντ πέρυσι την άνοιξη, από τον Απρίλη μέχρι τον Ιούλη, βγήκε όλο το βιβλίο ‘νεράκι’» πρόσθεσε για τη συνέχεια της συγγραφής του βιβλίου «Ιθάκη», που έχει ήδη προκαλέσει αρκετές συζητήσεις σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο.