Μelodia: Ο «ύμνος» της μελωδικής techno από Argy, MEDUZA και PollyAnna

Mία από τις μεγαλύτερες και πιο εντυπωσιακές κυκλοφορίες μέχρι σήμερα αποτελεί αναμφισβήτητα η δυναμική συνεργασία του οραματιστή παραγωγού techno μουσικής, Argy, με τους ίδιους τους επικεφαλής της δισκογραφικής εταιρείας AETERNA, MEDUZA, και τη συμμετοχή της ταλαντούχας τραγουδοποιού και ερμηνεύτριας PollyAnna. Το αποτέλεσμα είναι ένα έργο που υπόσχεται να αποτελέσει την υπαρξιακή κορύφωση του ηλεκτρονικού και φωνητικού ήχου: το «Melodia».

Το «Melodia» αποτελεί ένα δυναμικό αφιέρωμα στην ομορφιά και το συναίσθημα που μπορεί να γεννήσει μία μελωδία. Με την αιθέρια φωνή της PollyAnna να κυριαρχεί ανάμεσα σε ενθουσιώδη synths και δυναμικά κρουστά, το track αποτυπώνει την ηχητική τελειότητα που χαρακτηρίζει τόσο τον Argy όσο και τους MEDUZA.

Ο Argy έχει εδραιώσει τα τελευταία χρόνια τη θέση του ανάμεσα στα κορυφαία ονόματα της μελωδικής techno, με κυκλοφορίες όπως τα “Tataki”, “Pantheon” (με τους Goom Gum), “Aria” (με τους Omnya) και “Higher Power” (με τον Anyma), που έχουν κατακτήσει τα charts του Beatport.

Οι MEDUZA από την πλευρά τους, έχουν ήδη ορίσει το 2025 ως μία ξεχωριστή χρονιά, με την ανακοίνωση της καλοκαιρινής μακροχρόνιας residency στο Hï Ibiza, καθώς και σημαντικές κυκλοφορίες όπως το “Freak EP” (με τον GENESI) και το “Edge of the World” (με τον Innellea). Παράλληλα, τα πρόσφατα remixes τους στα “Around” (Noir και Haze) και “Let’s Ride Away” (Avicii) επιβεβαιώνουν για ακόμη μία φορά τη μουσική τους δεξιοτεχνία και τη διαρκή τους πρωτοπορία στη σκηνή.

Η PollyAnna, που υπογράφει και τη σύνθεση του τραγουδιού, είναι η «φωνή» του “Melodia”. Με περισσότερες από 250 κυκλοφορίες στο ενεργητικό της και πάνω από 1,3 δισεκατομμύρια streams σε όλες τις πλατφόρμες, η καλλιτέχνιδα σημειώνει με το “Melodia” μια νέα καλλιτεχνική κορύφωση, σηματοδοτώντας τη δική της μετάβαση προς τη μελωδική πλευρά της techno σκηνής.

Σχετικά με την κυκλοφορία, οι MEDUZA δηλώνουν: «Το “Melodia” είναι πολύ σημαντικό για εμάς, καθώς αποτελεί μια ερωτική επιστολή προς τη μουσική που μας ενέπνευσε και καθόρισε την πορεία μας όλα αυτά τα χρόνια. Το τραγούδι ήταν πανέμορφο και μας έκανε να νιώσουμε ότι πρέπει να δημιουργήσουμε κάτι που θα αναδείκνυε τη φωνή και θα ενίσχυε τη συναισθηματική του ένταση. Η συνεργασία μας με τον Argy ήταν φοβερή, καθώς μοιραζόμαστε το ίδιο μουσικό όραμα».