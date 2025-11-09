Στο 22% του ΑΕΠ οι κοινωνικές παροχές στην Ελλάδα, η χαμηλότερη αύξηση στην ΕΕ

Οι συνολικές δαπάνες για παροχές κοινωνικής προστασίας στην ΕΕ ανήλθαν το 2024 σε 4.925 δισεκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, σημειώνοντας αύξηση 6,9 % σε σύγκριση με το 2023, όπως αναφέρουν τα στοιχεία της Eurostat.

Οι συνολικές δαπάνες για κοινωνική προστασία στη χώρα μας ανήλθαν σε 54 δισ. ευρώ το 2024 έναντι 52,4 δισ. ευρώ το 2023.

Ωστόσο οι αντίστοιχες δαπάνες της Ελλάδας κινήθηκαν πολύ πιο κάτω από τον μέσο κοινοτικό όρο (ΕΕ-27) σε ποσοστό, περιοριζόμενες στο 22,84% έναντι 27,35% του μέσου ευρωπαϊκού όρου, καταλαμβάνοντας την 16η θέση της συνολικής κατάταξης.

Το χειρότερο ωστόσο είναι ότι στη χώρα μας καταγράφηκαν οι μικρότερες αυξήσεις της τάξης του 3,2%, ενώ ακολουθούν η Σουηδία (+3,9 %) και η Ιταλία με τη Δανία (καθεμία +4,3 %).

Οι συνολικές δαπάνες για κοινωνική προστασία στη χώρα μας ανήλθαν σε 54 δισ. ευρώ το 2024 έναντι 52,4 δισ. ευρώ το 2023.

Το ποσοστό της ΕΕ είναι αυξημένο κατά 0,6 ποσοστιαίες μονάδες (π.μ.) σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Πρωτιά στις κοινωνικές παροχές για τη Φινλανδία

Μεταξύ των χωρών της ΕΕ, οι δαπάνες για κοινωνικές παροχές ως ποσοστό του ΑΕΠ ήταν υψηλότερες στη Φινλανδία (32,5 % του ΑΕΠ), τη Γαλλία (31,9 %) και την Αυστρία (31,8 %), ενώ ήταν χαμηλότερες στην Ιρλανδία (12,4 %), τη Μάλτα (13,4 %) και την Ουγγαρία (16,6 %).

Μεταξύ των παροχών κοινωνικής προστασίας, οι παροχές γήρατος (2.044 δισ. ευρώ, 41,5 % του συνόλου) και ασθένειας/υγειονομικής περίθαλψης (1.463 δισ. ευρώ, 29,7 %) αντιπροσώπευαν τις μεγαλύτερες δαπάνες. Άλλες κατηγορίες περιλάμβαναν την αναπηρία, τους επιζώντες, την οικογένεια/τα παιδιά, την ανεργία, τη στέγαση και τον κοινωνικό αποκλεισμό που δεν ταξινομούνται αλλού.

Το 2024, οι δαπάνες για παροχές κοινωνικής προστασίας αυξήθηκαν σε όλες τις χώρες της ΕΕ.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις σε σύγκριση με το 2023 καταγράφηκαν στην Εσθονία (+19,5 %), την Κροατία (+17,8 %) και τη Ρουμανία (+17,5 %).

Πηγή: ΟΤ