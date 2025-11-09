Γιατί πετούν μαχητικά αεροσκάφη σήμερα στην Ελλάδα

Μαχητικά αεροσκάφη πετούν στην Αθήνα και συγκεκριμένα στα νότια προάστια λόγω του χθεσινού εορτασμού του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ), Αρχαγγέλου Μιχαήλ.

Συγκεκριμένα και σήμερα η Πολεμική Αεροπορία έχει διοργανώσει αεροπορικές επιδείξεις σε Αθήνα, Βόλο και Τρίπολη.

Ειδικότερα στην Αθήνα και συγκεκριμένα στην Παραλία Φλοίσβου θα πραγματοποιηθεί αεροπορική επίδειξη με συμμετοχή:

-Αεροσκάφους F-35 της USAFE

-Αεροσκαφών Rafale της 332Μ/114ΠΜ

-Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16 «Ζευς»

-Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους T-6A «Δαίδαλος»

-Αεροσκάφους Supermarine Spitfire MJ755 σε σχηματισμό με το αεροσκάφος T-6 HARVARD

-Αεροσκαφών των εταιριών «Sky Express» και «Aegean Airlines»

Βόλος (Παραλία) : Αεροπορική επίδειξη της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16 «Ζευς»

Τρίπολη (124 Πτέρυγα Βασικής Εκπαίδευσης) : Αεροπορική επίδειξη της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους T-6A «Δαίδαλος»