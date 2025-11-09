newspaper
Σημαντική είδηση:
09.11.2025 | 12:41
Γιατί πετούν μαχητικά αεροσκάφη σήμερα στην Ελλάδα
Σημαντική είδηση:
09.11.2025 | 11:31
Προειδοποίηση για τσουνάμι μετά τα 6,8 Ρίχτερ στις ακτές της Ιαπωνίας
Γιατί πετούν μαχητικά αεροσκάφη σήμερα στην Ελλάδα
Ελλάδα 09 Νοεμβρίου 2025 | 12:38

Γιατί πετούν μαχητικά αεροσκάφη σήμερα στην Ελλάδα

Η Πολεμική Αεροπορία έχει διοργανώσει αεροπορικές επιδείξεις σε Αθήνα, Βόλο και Τρίπολη.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Μαχητικά αεροσκάφη πετούν στην Αθήνα και συγκεκριμένα στα νότια προάστια λόγω του χθεσινού εορτασμού του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ), Αρχαγγέλου Μιχαήλ.

Συγκεκριμένα και σήμερα η Πολεμική Αεροπορία έχει διοργανώσει αεροπορικές επιδείξεις σε Αθήνα, Βόλο και Τρίπολη.

Ειδικότερα στην Αθήνα και συγκεκριμένα στην  Παραλία Φλοίσβου  θα πραγματοποιηθεί αεροπορική επίδειξη με συμμετοχή:

-Αεροσκάφους F-35 της USAFE
-Αεροσκαφών Rafale της 332Μ/114ΠΜ
-Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16 «Ζευς»
-Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους T-6A «Δαίδαλος»
-Αεροσκάφους Supermarine Spitfire MJ755 σε σχηματισμό με το αεροσκάφος T-6 HARVARD
-Αεροσκαφών των εταιριών «Sky Express» και «Aegean Airlines»

 Βόλος (Παραλία) : Αεροπορική επίδειξη της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16 «Ζευς»

Τρίπολη (124 Πτέρυγα Βασικής Εκπαίδευσης) : Αεροπορική επίδειξη της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους T-6A «Δαίδαλος»

Υδρογονάνθρακες: Το ένα τρίτο των κοιτασμάτων της Ελλάδας στο Ιόνιο Πέλαγος

Υδρογονάνθρακες: Το ένα τρίτο των κοιτασμάτων της Ελλάδας στο Ιόνιο Πέλαγος

Εντυπωσιακό airshow για τη γιορτή της Πολεμικής Αεροπορίας – F-35, Rafale και «Ζευς» μάγεψαν μικρούς και μεγάλους
Ελλάδα 09.11.25

Εντυπωσιακό airshow για τη γιορτή της Πολεμικής Αεροπορίας – F-35, Rafale και «Ζευς» μάγεψαν μικρούς και μεγάλους

​Το βλέμμα των πολιτών τράβηξαν οι εντυπωσιακοί ελιγμοί των μαχητικών αεροσκαφών, αλλά και οι διελεύσεις των ιστορικών και πολιτικών αεροσκαφών.

Σύνταξη
Oδηγούσε χωρίς δίπλωμα με όπισθεν στη ΛΕΑ της Αττικής Οδού – Το πρόστιμο που του επιβλήθηκε
Ελλάδα 09.11.25

Oδηγούσε χωρίς δίπλωμα με όπισθεν στη ΛΕΑ της Αττικής Οδού - Το πρόστιμο που του επιβλήθηκε

Στην έρευνα που έγινε αποδείχθηκε πως ο 56χρονος δεν είχε καν δίπλωμα οδήγησης καθώς του είχε αφαιρεθεί στο τέλος του Οκτωβρίου για χρήση τηλεφώνου τη στιγμή που οδηγούσε.

Σύνταξη
Πτώση σοβάδων σε Δημοτικό στην Ηγουμενίτσα
Ελλάδα 09.11.25

Πτώση σοβάδων σε Δημοτικό στην Ηγουμενίτσα

Ακόμα μια σχολική αίθουσα Δημοτικού Σχολείου στην Ηγουμενίτσα, η συγκεκριμένη για δεύτερη φορά, αντιμετώπισε πτώση σοβάδων. Η πρώτη έγινε στις 4 Νοεμβρίου και η δεύτερη στις 7.

Σύνταξη
Χαλκίδα: Προφυλακιστέοι και οι άλλοι τέσσερις συλληφθέντες για τη δολοφονία 20χρονου
Ελλάδα 08.11.25

Χαλκίδα: Προφυλακιστέοι και οι άλλοι τέσσερις συλληφθέντες για τη δολοφονία 20χρονου

Συνολικά 7 άτομα οδηγήθηκαν στη φυλακή κατηγορούμενοι για συμμετοχή στην αιματηρή συμπλοκή με έναν νεκρό και δύο τραυματίας το βράδυ της περασμένης Δευτέρας στη Χαλκίδα

Σύνταξη
Βοιωτία: Χωρίς τέλος το θρίλερ με την απανθρακωμένη σορό – Στο σκοτάδι οι έρευνες μέχρι την ταυτοποίηση του θύματος
Ελλάδα 08.11.25

Βοιωτία: Χωρίς τέλος το θρίλερ με την απανθρακωμένη σορό – Στο σκοτάδι οι έρευνες μέχρι την ταυτοποίηση του θύματος

Η εξέταση DNA ίσως δώσει την απάντηση της ταυτότητας του δολοφονημένου άνδρα στη Βοιωτία - Το επόμενο βήμα των αστυνομικών είναι να δουν ποιος είχε κίνητρο να τον σκοτώσει

Σύνταξη
Χολαργός: Τρόμους στους γονείς για 68χρονο που προσεγγίζει παιδιά – Είχε συλληφθεί για ασέλγεια ανηλίκων
Ανησυχία στους γονείς 08.11.25

Τρόμος στον Χολαργό για 68χρονο που προσεγγίζει παιδιά - Είχε συλληφθεί για ασέλγεια ανηλίκων

Οι καταγγελίες το τελευταίο διάστημα είναι πολλές, ο άνδρας προσήχθη και αφέθηκε ελεύθερος με συστάσεις - Οι γονείς στο Χολαργό, μέσω ομάδας, προσπαθούν να προφυλάξουν τα παιδιά τους

Σύνταξη
Γαύδος: Νέες διασώσεις προσφύγων και μεταναστών νότια του νησιού – Συνελήφθη 18χρονος διακινητής
Συνεχίζονται οι ροές 08.11.25

Νέες διασώσεις προσφύγων και μεταναστών νότια της Γαύδου - Συνελήφθη 18χρονος διακινητής

Οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) και αφορούσαν συνολικά 92 άτομα

Σύνταξη
Εντυπωσιακό airshow για τη γιορτή της Πολεμικής Αεροπορίας – F-35, Rafale και «Ζευς» μάγεψαν μικρούς και μεγάλους
Ελλάδα 09.11.25

Εντυπωσιακό airshow για τη γιορτή της Πολεμικής Αεροπορίας – F-35, Rafale και «Ζευς» μάγεψαν μικρούς και μεγάλους

​Το βλέμμα των πολιτών τράβηξαν οι εντυπωσιακοί ελιγμοί των μαχητικών αεροσκαφών, αλλά και οι διελεύσεις των ιστορικών και πολιτικών αεροσκαφών.

Σύνταξη
Καραΐσκος: «Αφιερώνω τη νίκη στους γονείς μου, είναι πολύ σημαντικό να έχεις τέτοιους ανθρώπους κοντά σου»
Άλλα Αθλήματα 09.11.25

Καραΐσκος: «Αφιερώνω τη νίκη στους γονείς μου, είναι πολύ σημαντικό να έχεις τέτοιους ανθρώπους κοντά σου»

Ο Παναγιώτης Καραΐσκος μίλησε μετά το τέλος του Αυθεντικού Μαραθωνίου και ευχαρίστησε συγκινημένος τους γονείς του που τους έχει κοντά του.

Σύνταξη
Μία αεροπορική εταιρεία έβαλε στόχο να μειώσει τις αναταράξεις και το κάνει με… τεχνητή νοημοσύνη
AI 09.11.25

Μία αεροπορική εταιρεία έβαλε στόχο να μειώσει τις αναταράξεις και το κάνει με… τεχνητή νοημοσύνη

Η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται πλέον και από μία αεροπορική εταιρεία που έχει ως στόχο να περιορίσει τις αναταράξεις και ως εκ τούτου και τα ατυχήματα

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ – ΠΑΟΚ
Μπάσκετ 09.11.25

LIVE: ΑΕΚ – ΠΑΟΚ

LIVE: ΑΕΚ – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 13:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – ΠΑΟΚ για την 6η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Καρδίτσα
Μπάσκετ 09.11.25

LIVE: Ολυμπιακός – Καρδίτσα

LIVE: Ολυμπιακός – Καρδίτσα. Παρακολουθήστε live στις 13:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Καρδίτσα για την 6η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από το ΕΡΤ Sports 1.

Σύνταξη
Ο Γιαμάλ δέχεται το 60% των ρατσιστικών επιθέσεων στα κοινωνικά δίκτυα
Μπαρτσελόνα 09.11.25

Ο Γιαμάλ δέχεται το 60% των ρατσιστικών επιθέσεων στα κοινωνικά δίκτυα

Ένας χρόνος παρακολούθησης του λόγου μίσους στο διαδίκτυο αποκαλύπτει ότι ο Λαμίν Γιαμάλ δέχεται τη συντριπτική πλειονότητα των ρατσιστικών σχολίων στην Ισπανία — διπλάσια από εκείνα που στοχοποιούν τον Βινίσιους

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Οι Αμερικανοί αποθεώνουν τον Αβδάλα και τον συγκρίνουν με τον Ντόντσιτς: «Λούκα, εσύ είσαι;» (pics, vid)
Μπάσκετ 09.11.25

Οι Αμερικανοί αποθεώνουν τον Αβδάλα και τον συγκρίνουν με τον Ντόντσιτς: «Λούκα, εσύ είσαι;» (pics, vid)

Ο Νεοκλής Αβδάλας πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση με τη φανέλα του Βιρτζίνια Τεκ (33 πόντοι, 5 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ), προκαλώντας «φρενίτιδα» στα social media.

Σύνταξη
Ευρώπη: Το μεγάλο χάσμα μεταξύ Ανατολής και Δύσης στον καθαρό μισθό – Στην τελευταία δεκάδα η Ελλάδα
Διεθνής Οικονομία 09.11.25

Καθαρός μισθός στην Ευρώπη: Το μεγάλο χάσμα μεταξύ Ανατολής και Δύσης - Στην τελευταία δεκάδα η Ελλάδα

Ο καθαρός μισθός των εργαζομένων στην Ανατολική Ευρώπη υστερεί κατά πολύ σε σχέση με τους μισθούς των εργαζομένων στη Δύση, γεγονός που επιβεβαιώνεται για μια ακόμη φορά

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ο Παναγιώτης Καραΐσκος κατέκτησε την πρώτη θέση στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας! (vid)
Άλλα Αθλήματα 09.11.25

Ο Παναγιώτης Καραΐσκος κατέκτησε την πρώτη θέση στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας! (vid)

Ο Παναγιώτης Καραΐσκος ήταν αυτός που έφτασε πρώτος και διέσχισε τη γραμμή του τερματισμού στο Καλλιμάρμαρο στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας - Πρώτη στις γυναίκες η Νούλα.

Σύνταξη
AfD καλεί Τραμπ – Η γερμανική Ακροδεξιά «χτίζει» MAGA δεσμούς με τον Λευκό Οίκο
Πολιτικά χαρακώματα 09.11.25

AfD καλεί Τραμπ – Η γερμανική Ακροδεξιά «χτίζει» MAGA δεσμούς με τον Λευκό Οίκο

Γιατί στελέχη του ακροδεξιού κόμματος AfD της Γερμανίας πυκνώνουν τα ταξίδια στην Ουάσιγκτον και τις συναντήσεις με MAGA Ρεπουμπλικάνους και αξιωματούχους των ΗΠΑ;

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Αγάπη και ηλικιακός ρατσισμός μετά τα δεύτερα «ήντα» -«Λένε ότι η σεξουαλική ευχαρίστηση χάνεται, αλλά αυτό είναι ψέμα»
Επιθυμία 09.11.25

Αγάπη και ηλικιακός ρατσισμός μετά τα δεύτερα «ήντα» -«Λένε ότι η σεξουαλική ευχαρίστηση χάνεται, αλλά αυτό είναι ψέμα»

Η γήρανση φέρνει μαζί της σωματικές αλλαγές, αλλά αυτό δεν σημαίνει το τέλος της ηδονής. Σε μια κοινωνία όπου το προσδόκιμο ζωής κυμαίνεται γύρω στα 80 χρόνια η διάρκεια της ζωής έχει επιμηκυνθεί, όπως και η σεξουαλική ευχαρίστηση.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Oδηγούσε χωρίς δίπλωμα με όπισθεν στη ΛΕΑ της Αττικής Οδού – Το πρόστιμο που του επιβλήθηκε
Ελλάδα 09.11.25

Oδηγούσε χωρίς δίπλωμα με όπισθεν στη ΛΕΑ της Αττικής Οδού - Το πρόστιμο που του επιβλήθηκε

Στην έρευνα που έγινε αποδείχθηκε πως ο 56χρονος δεν είχε καν δίπλωμα οδήγησης καθώς του είχε αφαιρεθεί στο τέλος του Οκτωβρίου για χρήση τηλεφώνου τη στιγμή που οδηγούσε.

Σύνταξη
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

