«Προσευχόμουν στον Θεό να με σώσει» – Ισραηλινός όμηρος περιγράφει τα φρικτά βασανιστήρια της Χαμάς

Ένας πρώην Ισραηλινός όμηρος, που απελευθερώθηκε τον περασμένο μήνα, δήλωσε στην ισραηλινή τηλεόραση ότι υπέστη σεξουαλική κακοποίηση κατά τη διάρκεια των δύο χρόνων που κρατήθηκε αιχμάλωτος στη Γάζα.

Σε συνέντευξή του στο πρόγραμμα Hazinor του Channel 13, ο 21χρονος Ρομ Μπράσλαβσκι περιέγραψε ότι οι άνδρες της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ (PIJ) τον έγδυσαν και τον έδεσαν. «Ήταν σεξουαλική βία και ο κύριος σκοπός της ήταν η ταπείνωση. Στόχος τους ήταν να με ταπεινώσουν, να καταστρέψουν την αξιοπρέπειά μου», ανέφερε. Πρόκειται για τον πρώτο άνδρα όμηρο που καταγγέλλει δημόσια σεξουαλική κακοποίηση.

Ο Μπράσλαβσκι βρισκόταν σε άδεια από την στρατιωτική του θητεία και εργαζόταν ως σεκιούριτι στο μουσικό φεστιβάλ Nova όταν η Χαμάς και οι σύμμαχες παλαιστινιακές ένοπλες ομάδες επιτέθηκαν στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, σκοτώνοντας περίπου 1.200 άτομα και παίρνοντας 251 ομήρους. Η απάντηση του Ισραήλ ήταν στρατιωτική εκστρατεία στη Γάζα που, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 68.800 ανθρώπους.

Τέσσερις εβδομάδες πριν, ο Μπράσλαβσκι ήταν ανάμεσα στους τελευταίους 20 ζωντανούς ισραηλινούς ομήρους που απελευθερώθηκαν μέσω συμφωνίας εκεχειρίας που μεσολάβησαν οι ΗΠΑ μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Former hostage Rom Braslavski showed extraordinary courage in sharing the horrors of his captivity, including a horrific sexual assault he endured while held by Islamic Jihad terrorists. His trembling voice, heard tonight in Israel and around the world, breaks through the walls… pic.twitter.com/MvGpNdRK7h — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) November 5, 2025

Στη συνέντευξή του, ανέφερε ότι η μεταχείρισή του από την PIJ χειροτέρεψε μετά την άρνησή του να μεταστραφεί από τον Ιουδαϊσμό στο Ισλάμ τον Μάρτιο του 2025, όταν επίσης κατέρρευσε η προηγούμενη εκεχειρία. Τον κράτησαν με δεμένα μάτια για τρεις εβδομάδες, του έβαλαν πέτρες στα αυτιά για να περιορίσουν την ακοή του και μείωσαν τις μερίδες φαγητού και νερού. Αργότερα, οι όμηροι έλαβαν «εντολή» να τον βασανίσουν: τον έδεσαν, τον χτύπησαν και τον μαστίγωσαν με μεταλλικό καλώδιο, επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία πολλές φορές την ημέρα.

««Με έγδυσαν τελείως, με έδεσαν…»

Τον Αύγουστο του 2025, η PIJ δημοσίευσε βίντεο που έδειχνε τον Μπράσλαβσκι να κλαίει και να λέει ότι δεν είχε φαγητό και νερό, δεν μπορούσε να σταθεί ή να περπατήσει και βρισκόταν «στο κατώφλι του θανάτου». Μετά τη δημοσίευση του βίντεο, όπως ανέφερε ο ίδιος, οι απαγωγείς άρχισαν να τον σεξουαλικά κακοποιούν. «Με έγδυσαν τελείως, με έδεσαν… Όταν ήμουν εντελώς γυμνός, ήμουν εξουθενωμένος, πεθαίνοντας χωρίς τροφή, και προσευχόμουν στον Θεό: ‘Σώσε με, βγάλ’ με από εδώ’», είπε.

Ο Ισραηλινός πρόεδρος Ίσαακ Χερτζογκ δήλωσε ότι ο Μπράσλαβσκι έδειξε «εξαιρετικό θάρρος» αποκαλύπτοντας τις φρικαλεότητες της αιχμαλωσίας του, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής κακοποίησης που υπέστη.

Οι καταγγελίες για σεξουαλικές κακοποιήσεις

Σύμφωνα με το Reuters, τουλάχιστον τέσσερις γυναίκες όμηροι έχουν μιλήσει δημόσια για περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης. Ένας αξιωματούχος της PIJ χαρακτήρισε ως «ανακριβή» την καταγγελία του Μπράσλαβσκι, χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις.

Η ειδική εκπρόσωπος του ΟΗΕ για τη σεξουαλική βία σε συγκρούσεις είχε αναφέρει τον Μάρτιο του 2024 ότι υπήρχαν «αποδεικτικά στοιχεία» για βιασμούς και σεξουαλικώς προσδιορισμένα βασανιστήρια σε ομήρους στη Γάζα, ενώ ξεχωριστή έκθεση του Μαρτίου 2025 κατέληξε ότι το Ισραήλ χρησιμοποιούσε ολοένα και περισσότερο σεξουαλική και έμφυλη βία κατά των Παλαιστινίων.

Την προηγούμενη εβδομάδα, η πρώην ανώτατη δικηγόρος του ισραηλινού στρατού παραιτήθηκε, αφού παραδέχτηκε ότι ήταν υπεύθυνη για τη διαρροή βίντεο που δείχνει στρατιώτες να κακοποιούν Παλαιστίνιο κρατούμενο, με πέντε στρατιώτες να αντιμετωπίζουν κατηγορίες για το περιστατικό.