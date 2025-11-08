sports betsson
Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025
08.11.2025 | 09:52
Αυτοί οι δρόμοι θα κλείσουν για τον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο
Ο «Έλληνας» Μάουρο Μπερούτο επιστρέφει στους πάγκους για την Παλαιστίνη
Άλλα Αθλήματα 08 Νοεμβρίου 2025 | 08:30

Ο «Έλληνας» Μάουρο Μπερούτο επιστρέφει στους πάγκους για την Παλαιστίνη

«Το γήπεδο μπορεί ακόμα να γίνει τόπος θάρρους και ελπίδας» τονίζει ο παλιός τεχνικός Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού

Γιώργος Μαζιάς
Το άθλημα ως γέφυρα ενότητας και ειρήνης. Αυτή είναι η φιλοσοφία που καθοδηγεί τον Μάουρο Μπερούτο, πρώην ομοσπονδιακό τεχνικό της εθνικής ομάδας βόλεϊ της Ιταλίας και νυν βουλευτή του Δημοκρατικού Κόμματος (PD), ο οποίος αποδέχτηκε την πρόσκληση του Παλαιστινιακού Ολυμπιακού Επιτροπείου και της Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης της Παλαιστίνης να ηγηθεί ενός προγράμματος προπονήσεων με την εθνική ομάδα της χώρας.

Ο Μπερούτο, που είχε οδηγήσει τους «ατζούρι» στο χάλκινο μετάλλιο των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου το 2012, επιστρέφει σε έναν χώρο που είχε εγκαταλείψει εδώ και μια δεκαετία. «Είχαν περάσει δέκα χρόνια από τότε που μπήκα τελευταία φορά σε γυμναστήριο. Ίσως από επιλογή, ίσως από σεβασμό σε ένα κομμάτι του εαυτού μου που είχε ολοκληρώσει έναν τέλειο κύκλο», έγραψε στο Instagram. «Πέρασα 25 χρόνια προπονώντας, είχα την τιμή να καθοδηγήσω την εθνική ομάδα της Ιταλίας ως το βάθρο των Ολυμπιακών Αγώνων. Δεν πίστευα πως θα μπορούσα να ζήσω κάτι μεγαλύτερο. Και όμως, δέκα χρόνια μετά, θα συμβεί ξανά».

Ο πρώην τεχνικός επιστρέφει αυτή τη φορά όχι για δόξα ή τίτλους, αλλά για ένα μήνυμα ειρήνης και ελπίδας. «Θα το κάνω στο πιο συμβολικό και εύθραυστο μέρος που μπορεί κανείς να φανταστεί: την Παλαιστίνη», δηλώνει. «Με τιμά βαθιά το γεγονός ότι θα γίνω, έστω για λίγες μέρες, ο προπονητής της εθνικής ομάδας βόλεϊ ανδρών της Παλαιστίνης. Θα διεξαγάγω προπονήσεις, σεμινάρια για προπονητές και αθλητές, και θα συμμετάσχω σε θεσμικές συναντήσεις για την ανάπτυξη του αθλητισμού και τη λεγόμενη “αθλητική διπλωματία”».

Για τον Μπερούτο, η επιστροφή στους πάγκους έχει βαθύτερο νόημα: «Το να προπονείς μια εθνική ομάδα, όπου κι αν βρίσκεσαι, είναι πάντα προνόμιο. Το να προπονείς όμως την παλαιστινιακή, σήμερα, είναι κάτι μεγαλύτερο: είναι μια πράξη πίστης στη δύναμη του αθλητισμού ως αναπνοή ελευθερίας».

Με τη συμβολική αυτή κίνηση, ο 56χρονος Ιταλός επιχειρεί να δείξει ότι ο αθλητισμός μπορεί να λειτουργήσει ως χώρος συνύπαρξης και αξιοπρέπειας, ακόμη και μέσα σε συνθήκες σύγκρουσης και αβεβαιότητας. «Επιστρέφω στο γήπεδο ύστερα από δέκα χρόνια για να επιστρέψω ένα μέρος του δώρου που μου χάρισε το άθλημα σε όλη μου τη ζωή: τη δυνατότητα να πιστεύω ότι ακόμα και στους πιο δύσκολους τόπους, ένα γήπεδο μπορεί να γίνει τόπος θάρρους και ελπίδας για το μέλλον», καταλήγει συγκινητικά.

Η απόφασή του να ταξιδέψει στην Παλαιστίνη, σε μια περίοδο βαθιάς πολιτικής και ανθρωπιστικής κρίσης, υπερβαίνει τα όρια του αθλητισμού. Είναι μια πράξη ανθρωπιάς και συμβολισμού, μια υπενθύμιση ότι το άθλημα μπορεί να μιλήσει εκεί όπου τα λόγια σιωπούν. Ο Μάουρο Μπερούτο επιστρέφει όχι για να κυνηγήσει μετάλλια, αλλά για να σπείρει ελπίδα — εκεί όπου αυτή μοιάζει να έχει χαθεί.

Business
Euronext: Γιατί αλλάζει τους στόχους για την εξαγορά της ΕΧΑΕ

Euronext: Γιατί αλλάζει τους στόχους για την εξαγορά της ΕΧΑΕ

inWellness
inTown
inTickets 06.11.25

«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104

Η παράσταση «Nomsferatu» έρχεται στο Θέατρο 104, για 10 μόνο παραστάσεις. Βασίζεται σε μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου τρόμου: το Nosferatu του Φ. Β. Μουρνάου.

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (8/11): Πλήρης δράση στην Ευρώπη, GBL και τένις στο πρόγραμμα
Ποδόσφαιρο 08.11.25
Ποδόσφαιρο 08.11.25

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (8/11): Πλήρης δράση στην Ευρώπη, GBL και τένις στο πρόγραμμα

Δράση από ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου, ένα ματς της Super League, το ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ της Stoiximan GBL και το τουρνουά τένις Hellenic Championship, περιλαμβάνει το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Παρτιζάν 80-71: Αρνήθηκε να ηττηθεί και πήρε πολύτιμη νίκη!
Euroleague 07.11.25

Ολυμπιακός – Παρτιζάν 80-71: Αρνήθηκε να ηττηθεί και πήρε πολύτιμη νίκη!

Ο Ολυμπιακός βρέθηκε με την «πλάτη στον τοίχο» απέναντι στην Παρτιζάν του Ομπράντοβιτς, ωστόσο με εξαιρετική άμυνα κι επιμέρους 27-13 στο 4ο δεκάλεπτο επικράτησε τελικά των Σέρβων με 80-71!

Σύνταξη
Ο ποδοσφαιριστής Ιβ Μπισουμά θύμα οικονομικής απάτης: Του… εξαφάνισαν 950.000 € από τον λογαριασμό!
Ποδόσφαιρο 07.11.25

Ποδοσφαιριστής της Premier League - θύμα οικονομικής απάτης: Του... εξαφάνισαν 950.000 € από τον λογαριασμό!

Πώς ο Ιβ Μπισουμά είδε τον προσωπικό του λογαριασμό να μειώνεται κατά σχεδόν ένα εκατομμύριο από έναν επιτήδειο, αλλά και γιατί χρειάστηκε σχεδόν... έναν χρόνο για να το καταλάβει.

Νικόλαος Κώτσης
Ο αρχιτέκτονας του νέου «Μπερναμπέου» υπόσχεται «τέλος στο πρόβλημα του θορύβου»
Ποδόσφαιρο 07.11.25

Ο αρχιτέκτονας του νέου «Μπερναμπέου» υπόσχεται «τέλος στο πρόβλημα του θορύβου»

Ο Καταλανός δημιουργός του επιβλητικού νέου «Σαντιάγο Μπερναμπέου», Ζοζέπ Ρίμπας, εξηγεί πώς το γήπεδο του Ρεάλ Μαδρίτης θα λειτουργεί «365 μέρες τον χρόνο» και πώς η αρχιτεκτονική του ενώνει αισθητική, τεχνολογία και επιχειρηματική ευφυΐα.

Γιώργος Μαζιάς
Τζέσι Πλίμονς – Πώς ένας αγαπημένος τηλεοπτικός σπασίκλας έγινε «ένας από τους μεγαλύτερους ηθοποιούς της γενιάς του»
Ξεχωριστός 08.11.25

Τζέσι Πλίμονς - Πώς ένας αγαπημένος τηλεοπτικός σπασίκλας έγινε «ένας από τους μεγαλύτερους ηθοποιούς της γενιάς του»

Ο Τζέσι Πλίμονς έγινε γνωστός από τη σειρά «Friday Night Lights». Τώρα, διεκδικεί το Όσκαρ καλύτερου ηθοποιού με την συναρπαστική ερμηνεία του στην ταινία «Bugonia».

Έφη Αλεβίζου
Ουγγαρία: Ο Τραμπ την εξαιρεί για ένα χρόνο από τις κυρώσεις των ΗΠΑ στο ρωσικό πετρέλαιο και αέριο
Συνάντηση με Όρμπαν 08.11.25

Ο Τραμπ εξαιρεί την Ουγγαρία για ένα χρόνο από τις κυρώσεις των ΗΠΑ στο ρωσικό πετρέλαιο και αέριο - Το αντάλλαγμα

Η Ουγγαρία κατάφερε να πάρει την εξαίρεση από τις ΗΠΑ και έτσι θα συνεχίζει να εφοδιάζεται με ρωσικό πετρέλαιο και αέριο για ένα χρόνο

Σύνταξη
Έγκλημα στη Βοιωτία: Για «καλοσχεδιασμένη ενέργεια» κάνει λόγο η ΕΛ.ΑΣ – Δεν αποκλείεται κανένα σενάριο
Ελλάδα 08.11.25

Έγκλημα στη Βοιωτία: Για «καλοσχεδιασμένη ενέργεια» κάνει λόγο η ΕΛ.ΑΣ – Δεν αποκλείεται κανένα σενάριο

Απανθρακωμένο πτώμα με χειροπέδες μέσα σε καμένο όχημα στη Βοιωτία: «Καλοσχεδιασμένη ενέργεια, οι δράστες ίσως γνωρίζουν πολύ καλά την περιοχή» λέει η Δημογλίδου.

Σύνταξη
Τανγκό για πολλούς υπουργούς και υφυπουργούς στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποιός έδειξε τις ευθύνες τους
Πολιτική Γραμματεία 08.11.25

Τανγκό για πολλούς υπουργούς και υφυπουργούς στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποιός έδειξε τις ευθύνες τους

Την αθωότητά τους διατυμπάνισαν στην εξεταστική της Βουλής οι κ.κ. Αυγενάκης και Βορίδης. Η κατάθεση του κ. Γεωργαντά όμως έδωσε άλλη διάσταση στις πολιτικές ευθύνες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και για το ρόλο της Neuropublic. Έρχονται οι καταθέσεις Σκέρτσου-Μυλωνάκη.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Βράζει… η Μεσόγειος – Πάνω από τα κανονικά επίπεδα η θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας τον Οκτώβριο
Περιβάλλον 08.11.25

Βράζει… η Μεσόγειος – Πάνω από τα κανονικά επίπεδα η θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας τον Οκτώβριο

Στους 2 βαθμούς πάνω από τα κανονικά επίπεδα η θερμοκρασία τον Οκτώβριο - Η θερμοκρασία της επιφάνειας κυμαίνεται από 18,9 έως 26 βαθμούς Κελσίου

Κατερίνα Ροββά
Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025
