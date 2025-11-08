Πάρμα – Μίλαν 2-2: «Χαρακίρι» των ροσονέρι που προηγήθηκαν 2-0

«Χαρακίρι» της Μίλαν στο «Ένιο Ταρντίνι». Παρόλο που οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με 2-0… η Πάρμα έκανε την ανατροπή και ισοφάρισε για το τελικό 2-2.

Οι Ροσονέρι έχασαν δύο βαθμούς και την ευκαιρία να κλείσουν το βράδυ μόνοι πρώτοι στη βαθμολογία του ιταλικού πρωταθλήματος, με την ομάδα του Αλέγκρι μετά την ισοπαλία να συγκατοικεί στην κορυφή με τη Νάπολι, έχοντας από 22 βαθμούς. Στην 17η θέση με 8 η Πάρμα, που προσπαθεί εναγωνίως να απομακρυνθεί από τη ζώνη του υποβιβασμού (18-20).

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι και στο 12ο λεπτό προηγήθηκαν με δυνατό σουτ του Σαλεμάεκερς. Στο 22’ μάλιστα κέρδισαν πέναλτι και ο Λεάο με εύστοχη εκτέλεση έκανε το 2-0. Η Μίλαν ήλεγχε απόλυτα το παιχνίδι, αλλά στις καθυστερήσεις (45+1’) του πρώτου ημιχρόνου η Πάρμα, κόντρα στη ροή, μείωσε σε 2-1 με πλασέ του Μπερναμπέ.

Στο 62’ οι γηπεδούχοι μάλιστα πέτυχαν και δεύτερο γκολ, με κεφαλιά του Ντελ Πράτο. Οι φιλοξενούμενοι μετά το 2-2 προσπάθησαν να αντιδράσουν και στο 76’ έχασαν μεγάλη ευκαιρία σε τετ α τετ του Πούλισιτς. Στο 82’ έφτασαν και πάλι κοντά στο γκολ, αλλά ο Σαλεμάκερς δεν κατάφερε να σκοράρει, με το παιχνίδι να ολοκληρώνεται στο 2-2.

ΠΑΡΜΑ: Σουζούκι, Ντελ Πράτο, Εντιαγέ(46’ Τρόιλο), Βαλέντι, Μπρίτσγκι, Σόρενσεν, Κεϊτά, Μπερναμπέ(80’ Ερνάνι), Λόβικ(68’ Βαλέρι), Πελεγκρίνο, Κουτρόνε

ΜΙΛΑΝ: Μενιάν, Ντε Βίντερ, Γκάμπια, Πάβλοβιτς, Σαλεμάεκερς, Φοφανά, Ρίτσι(70’ Πούλισικ), Μόντριτς, Εστουπινάν, Ενκουνκού(60’ Λόφτους-Τσικ), Λεάο

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής

Πίζα – Κρεμονέζε 1-0

Κόμο – Κάλιαρι 0-0

Λέτσε – Βερόνα 0-0

Γιουβέντους – Τορίνο 0-0

8/11 Πάρμα – Μίλαν 2-2

9/11 13:30 Αταλάντα – Σασουόλο

9/11 16:00 Μπολόνια – Νάπολι

9/11 16:00 Τζένοα – Φιορεντίνα

9/11 19:00 Ρόμα – Ουντινέζε

Η βαθμολογία:

Το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής

22/11, 16:00 Κάλιαρι – Τζένοα

22/11, 16:00 Ουντινέζε – Μπολόνια

22/11, 19:00 Φιορεντίνα – Γιουβέντους

22/11, 21:45 Νάπολι – Αταλάντα

23/11, 13:00 Βερόνα – Πάρμα

23/11, 16:00 Κρεμονέζε – Ρόμα

23/11, 19:00 Λάτσιο – Λέτσε

23/11, 21:45 Ίντερ – Μίλαν

24/11, 19:30 Τορίνο – Κόμο

24/11, 21:45 Σασουόλο – Πίζα