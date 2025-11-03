Μίλαν – Ρόμα 1-0: Πήραν το ντέρμπι οι «ροσονέρι»

Επιστροφή στις νίκες για τη Μίλαν, η οποία κατάφερε να κάμψει την αντίσταση της Ρόμα στο «Σαν Σίρο», επικρατώντας με 1-0, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Serie A.

Ύστερα από αυτό το αποτέλεσμα έχουμε πλέον τριπλή ισοβαθμία στους 21 πόντους για τις δύο ομάδες, συν την Ίντερ, με τη Νάπολι να παραμένει μόνη πρώτη στην κορυφή της βαθμολογίας έχοντας έναν βαθμό παραπάνω, σε μια εντυπωσιακή κούρσα.

Το μοναδικό γκολ που χώρισε τους δύο αντιπάλους σημείωσε ο Στραχίνια Πάβλοβιτς στο 39ο λεπτό της συνάντησης, όταν οι «ροσονέρι» έφυγαν στην αντεπίθεση, με τον Λεάο να μπαίνει στην περιοχή και να κάνει το γύρισμα στον Σέρβο στόπερ που είχε βρεθεί στην περιοχή! Αξίζει να σημειωθεί πως στο 82′ ο Μάικ Μενιάν απέκρουσε πέναλτι του Ντιμπάλα, χαρίζοντας τη νίκη στη Μίλαν.

Οι συνθέσεις

ΜΙΛΑΝ: Μενιάν, Πάβλοβιτς, Γκάμπια, Μπαρτεζάγκι, Ντε Βίντερ, Σαλεμάκερς (87’ Ατεκάμε), Ρίτσι, Μόντριτς, Φοφανά, Λεάο (90+4′ Τομόρι), Ενκουνκού (84’ Λόφτους Τσικ).

ΡΟΜΑ: Σβίλαρ, Μαντσίνι, Τσελίκ (77’ Ντόβμπικ), Εντικά, Ερμόσο (84’ Τσιμίκας), Γουέσλι, Κριστάντε, Ελ Αϊναουί (51’ Πελέγκρι), Κονέ, Σουλέ (51’ Μπέιλι), Ντιμπάλα (84’ Μπαλντάντσι).

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 10ης αγωνιστικής:

Ουντινέζε – Αταλάντα 1-0

Νάπολι – Κόμο 0-0

Κρεμονέζε – Γιουβέντους 0-2

Βερόνα – Ίντερ 1-2

Τορίνο – Πίζα 2-2

Φιορεντίνα – Λέτσε 0-1

Πάρμα – Μπολόνια 1-3

Μίλαν – Ρόμα 1-0

3/11 19:30 Σασουόλο – Τζένοα

3/11 21:45 Λάτσιο – Κάλιαρι

Η βαθμολογία:

Η επόμενη αγωνιστική:

7/11 21:45 Πίζα – Κρεμονέζε

8/11 16:00 Κόμο – Κάλιαρι

8/11 16:00 Λέτσε – Βερόνα

8/11 19:00 Γιουβέντους – Τορίνο

8/11 21:45 Πάρμα – Μίλαν

9/11 13:30 Αταλάντα – Σασουόλο

9/11 16:00 Μπολόνια – Νάπολι

9/11 16:00 Τζένοα – Φιορεντίνα

9/11 19:00 Ρόμα – Ουντινέζε

9/11 21:45 Ίντερ – Λάτσιο