Μίλαν – Φιορεντίνα 2-1: Ανατροπή και κορυφή με σούπερ Λεάο

Μεγάλη νίκη για τη Μίλαν επί της Φιορεντίνα με 2-1. Οι ροσονέρι επικράτησαν των βιόλα με ανατροπή και έπιασαν τη κορυφή της βαθμολογίας στη Serie A, στην έβδομη αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Η Φιορεντίνα βρέθηκε μπροστά στο σκορ, καθώς ο Γκόζενς έκανε το 1-0 στο 55′. Ακολούθως, δεν άργησε να έρθει η απάντηση του Λεάο στο 63′ που με συρτό σουτ έκανε το 1-1. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Λεάο σκόραρε για πρώτη φορά στη Serie A, μετά από 512 ημέρες.

Στη συνέχεια του δεύτερου ημιχρόνου η Φιορεντίνα προσπάθησε να πάρει ξανά το προβάδισμα, με κάποιες χαμένες ευκαιρίες στο 70′ και το 75′.

Στο 76′ και το 81′ οι γηπεδούχοι απείλησαν ξανά τους βιόλα, αλλά το τελικό 2-1 ήρθε από κερδισμένο πέναλτι του Χιμένες, το οποίο εκτέλεσε εύστοχα ο Λεάο στο 86′.

ΜΙΛΑΝ: Μενιάν, Τομόρι, Γκάμπια, Πάβλοβιτς, Ατεκάμε (57’ Χιμένες), Φοφανά, Μόντριτς, Ρίτσι, Μπαρτεζάγκι, Λεάο (90+3′ Μπαλεντιέν), Σαλεμάκερς (90’ Ντε Βίντερ).

ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ: Ντε Χέα, Πόνγκρατσιτς, Ρανιέρι, Πάμπλο Μαρί, Ντοντό, Νικολούσι Καβίλια (88’ Σομ), Γκόζενς (69’ Παρίζι), Μαντραγκόρα (88’ Ντζέκο), Φατζιόλι, Φατσίνι (70’ Γκούντμουντσον), Κεν (77’ Πίκολι)

Η βαθμολογία

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής