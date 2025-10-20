Μίλαν – Φιορεντίνα 2-1: Ανατροπή και κορυφή με σούπερ Λεάο
Ο Λεάο σκόραρε δύο γκολ και «υπέγραψε» την ανατροπή της Μίλαν, οδηγώντας τους Ροσονέρι στο 2-1 και στην κορυφή της Serie A.
- Στην φυλακή τα δύο αδέλφια από τη Συρία για την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ
- Πέθανε ο ηθοποιός Κοσμάς Φουντούκης – Είχε παίξει στον «Κόκκινο κύκλο» του Πάνου Κοκκινόπουλου
- Ο Μάρκο Ρούμπιο «επιβεβαιώνει την ύπαρξη UFO»
- Πρίγκιπας Άντριου: Νέες αποκαλύψεις σε βάρος του – Ζήτησε από αστυνομικό στοιχεία που «καίνε» την Τζιούφρε
Μεγάλη νίκη για τη Μίλαν επί της Φιορεντίνα με 2-1. Οι ροσονέρι επικράτησαν των βιόλα με ανατροπή και έπιασαν τη κορυφή της βαθμολογίας στη Serie A, στην έβδομη αγωνιστική του πρωταθλήματος.
Η Φιορεντίνα βρέθηκε μπροστά στο σκορ, καθώς ο Γκόζενς έκανε το 1-0 στο 55′. Ακολούθως, δεν άργησε να έρθει η απάντηση του Λεάο στο 63′ που με συρτό σουτ έκανε το 1-1. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Λεάο σκόραρε για πρώτη φορά στη Serie A, μετά από 512 ημέρες.
Στη συνέχεια του δεύτερου ημιχρόνου η Φιορεντίνα προσπάθησε να πάρει ξανά το προβάδισμα, με κάποιες χαμένες ευκαιρίες στο 70′ και το 75′.
Στο 76′ και το 81′ οι γηπεδούχοι απείλησαν ξανά τους βιόλα, αλλά το τελικό 2-1 ήρθε από κερδισμένο πέναλτι του Χιμένες, το οποίο εκτέλεσε εύστοχα ο Λεάο στο 86′.
ΜΙΛΑΝ: Μενιάν, Τομόρι, Γκάμπια, Πάβλοβιτς, Ατεκάμε (57’ Χιμένες), Φοφανά, Μόντριτς, Ρίτσι, Μπαρτεζάγκι, Λεάο (90+3′ Μπαλεντιέν), Σαλεμάκερς (90’ Ντε Βίντερ).
ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ: Ντε Χέα, Πόνγκρατσιτς, Ρανιέρι, Πάμπλο Μαρί, Ντοντό, Νικολούσι Καβίλια (88’ Σομ), Γκόζενς (69’ Παρίζι), Μαντραγκόρα (88’ Ντζέκο), Φατζιόλι, Φατσίνι (70’ Γκούντμουντσον), Κεν (77’ Πίκολι)
Η βαθμολογία
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής
- Λέτσε – Σασουόλο 0-0
- Πίζα – Βερόνα 0-0
- Τορίνο – Νάπολι 1-0 (32′ Σιμεόνε)
- Ρόμα – Ίντερ 0-1 (6′ Μπονί)
- Κόμο – Γιουβέντους 2-0 (4′ Κεμπφ, 79′ Πας)
- Κάλιαρι – Μπολόνια 0-2 (31′ Χολμ, 80′ Ορσολίνι)
- Τζένοα – Πάρμα 0-0
- Αταλάντα – Λάτσιο 0-0
- Μίλαν – Φιορεντίνα 2-1 (63′ 86′ πεν. Λεάο / 56′ Γκόζενς)
- 20/10, 21:45 Κρεμονέζε – Ουντινέζε
- Γάζα: Στους 45 οι νεκροί από τις ισραηλινές επιδρομές – Ανάμεσά τους παιδιά και δημοσιογράφος
- Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: Η ληστεία του αιώνα
- Κυπριακό: «Προσδοκίες» σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ μετά την εκλογή Ερχιουρμάν – Ανοίγει ο δρόμος για επανέναρξη των συνομιλιών
- Economist: Ο πλούσιος κόσμος ζει πολύ πέρα από τις δυνατότητές του
- Χετάφε – Ρεάλ Μαδρίτης 0-1: O Εμπαπέ «έστειλε» τη «Βασίλισσα» ξανά στην κορυφή
- Μίλαν – Φιορεντίνα 2-1: Ανατροπή και κορυφή με σούπερ Λεάο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις