Επιβλητικός ο Ηρακλής (4-0) – Τρίποντο για τον Αστέρα Β’ κόντρα στην Καβάλα (1-0)

Με εμφατικό τρόπο επέστρεψε στις νίκες ο Ηρακλής! Ο «Γηραιός» συνέτριψε 4-0 τον ΠΑΣ Γιάννινα στο Καυτανζόγλειο για την 9η αγωνιστική του Βορείου ομίλου της Super League 2 και παραμένει αήττητος, με έξι νίκες και τρεις ισοπαλίες.

Οι Θεσσαλονικείς προηγήθηκαν στο 66′ με γκολ του Μάναλη, στο 70′ ο «Άγιαξ της Ηπείρου» έμεινε με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Σίνα, ενώ στη συνέχεια οι γηπεδούχοι πέτυχαν άλλα τρία τέρματα με τους Ντουρμισάι (74′), Μάναλη (82′, πέναλτι) και Κούστα (89′).

Ηρακλής (Στολτίδης): Νικοπολίδης, Αναστασίου, Μαχαίρας, Μάναλης (83′ Κούστα), Κάτσικας, Παναγιωτίδης (75′ Φοφανά), Εραμούσπε, Κυνηγόπουλος (83′ Χάινριχ), Ντόβενταν (46′ Τσιντώνης), Χάμοντ (63′ Ντουρμισάι), Γιαννούτσος.

ΠΑΣ Γιάννινα (Κούστας): Σίνα, Κρυπαράκος, Παυλίδης, Παναγιώτου, Πρεκατές, Σελιμάι (80′ Αθανασίου), Συμεωνίδης (60′ Λύγκας), Μπρικάλιτσα, Κοντονίκος (80′ Κόντε), Αριγίμπι (71′ Βρακάς, Μπουλλάρι (73′ Δόσης).

Στο μεταξύ, ο Αστέρας Τρίπολης Β΄ πανηγύρισε την τρίτη σερί νίκη του στο πρωτάθλημα, επικρατώντας 1-0 της Καβάλας στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης». Οι Αρκάδες πήραν τη νίκη χάρη στην εκτέλεση φάουλ του Τερεζίου στο 59′, ενώ οι «αργοναύτες» αγωνίζονταν από το δέκατο λεπτό με δέκα παίκτες, λόγω αποβολής του Διονέλλη.

Αστέρας Τρίπολης Β (Αντωνόπουλος): Χατζηεμμανουήλ, Τερεζίου, Κανελλόπουλος, Γρόζντανιτς, Λάσκαρης, Καλά (46′ Σιμόνι), Μπουλούλης, Φρόκου, Φερνάντεζ (83′ Μποτόπουλος), Φρίμπονγκ (54′ Κεδίκογλου), Γραμμένος.

Καβάλα (Σιδερίδης-Πολυχρονίδης): Γιαννίκογλου, Βοριαζίδης, Ξυγκόρος, Σγουρός (16′ Παναγιώτου), Αλιατίδης, Διονέλλης, Μπρέγκου, Κουντουριώτης, Σιφναίος, Χρούστινετς, Γαβριηλίδης.

Η βαθμολογία:

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής στον Α’ Όμιλο

Ηρακλής – ΠΑΣ Γιάννινα 4-0

Αστέρας Β’ – Καβάλα 1-0

09/11 13:00 Καμπανιακός – ΠΑΟΚ Β’

09/11 15:00 Νίκη Βόλου – Μακεδονικός

09/11 15:00 Νέστος Χρυσούπολης – Αναγέννηση Καρδίτσας

Η επόμενη αγωνιστική

Καβάλα – Καμπανιακός

ΠΑΟΚ Β’ – Νίκη Βόλου

Αστέρας Β’ – Ηρακλής

Μακεδονικός – Αναγέννηση Καρδίτσας

ΠΑΣ Γιάννινα – Νέστος Χρυσούπολης