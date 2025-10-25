Super League 2: Κόλλησαν στο μηδέν Ηρακλής και Νίκη Βόλου στο ντέρμπι του βορρά

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το ντέρμπι του Βορείου Ομίλου ανάμεσα στον Ηρακλή και τη Νίκη Βόλου, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 0-0. Μάλιστα, οι φιλοξενούμενοι έπαιζαν με παίκτη λιγότερο από το 30′, ωστόσο κατάφεραν να φύγουν με τον βαθμό της ισοπαλίας, έχοντας σε εξαιρετική μέρα τον Θανάση Γκαραβέλη. Από την άλλη, ο Αστέρας Τρίπολης Β’ επέστρεψε στις νίκες, επικρατώντας με 2-1 του ΠΑΣ Γιάννινα.

Στο Καυταντζόγλειο, το πρώτο μέρος δεν είχε ιδιαίτερες φάσεις από τις δύο ομάδες, ωστόσο τα πράγματα έγιναν πιο δύσκολα για τη Νίκη Βόλου στο 30ο λεπτό, καθώς Σιούτας ανέτρεψε τον Κυνηγόπουλο που είχε φύγει στην πλάτη της άμυνας και αντίκρισε την κόκκινη κάρτα. Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ηρακλής ανέβασε την πίεση του με σκοπό να εκμεταλλευτεί το αριθμητικό πλεονέκτημα, όμως ο Γκαραβέλης κατέβασε «ρολά» στην εστία του και κατάφερε να κρατήσει το μηδέν μέχρι το σφύριγμα της λήξης.

Στο άλλο ματς του ομίλου, ο Αστέρας Τρίπολης Β’ επικράτησε με 2-1 του ΠΑΣ Γιάννινα και παρέμεινε στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας. Το ματς κρίθηκε στο πρώτο ημίχρονο, καθώς και τα τρία γκολ του ματς μπήκαν δέκα λεπτά πριν την ολοκλήρωση του πρώτου 45λέπτου. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με πλασέ του Φρόκου στο 34ο λεπτό αλλά ο Μπουλάρι έφερε το ματς στα ίσια στο 41ο λεπτό για το 1-1. Οι Αρκάδες πήραν εκ νέου το προβάδισμα στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου χάρη στην εκτέλεση φάουλ του Τερεζίου. Στο δεύτερο ημίχρονο, οι Ηπειρώτες ανέβασαν την πίεσή τους, συνέχισαν να απειλούν μέχρι το φινάλε, χωρίς όμως να καταφέρουν να βρουν το γκολ της ισοφάρισης.

Όσον αφορά το Νότιο Όμιλο, ισόπαλο χωρίς τέρματα έληξε το ματς μεταξύ της Ελλάς Σύρου και του Αιγάλεω. Το παιχνίδι ήταν κλειστό με αρκετές μονομαχίες, αν και προς το φινάλε του αγώνα ο ρυθμός «άνοιξε», χωρίς ωστόσο κάποια από τις δυο ομάδες να απειλεί ιδιαίτερα, με το 0-0 να παραμένει ως τη λήξη.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της Super League 2

Βόρειος Όμιλος

Σάββατο 25/10

Ηρακλής – Νίκη Βόλου 0-0

Αστέρας Τρίπολης β’ – ΠΑΣ Γιάννινα 2-1

Καβάλα – Αναγέννηση Καρδίτσας 15:00

Κυριακή 26/10

Μακεδονικός – Καμπανιακός 15:00

ΠΑΟΚ Β’ – Νέστορ Χρυσούπολης 15:00

Νότιος Όμιλος

Σάββατο 25/10

Ηλιούπολη – Χανιά 15:00

Παναργειακός – Athens Kallithea 15:00

Ελλάς Σύρου – Αιγάλεω 0-0

Κυριακή 26/10

Πανιώνιος – Καλαμάτα 14.00

Μαρκό – Ολυμπιακός Β 15.00

Η βαθμολογία