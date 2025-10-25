Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (25/10): Δράση σε Super League και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα
Πλήρες είναι το αθλητικό μενού του Σαββάτου (25/10) με τρία ματς για την Super League και το Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μπράιτον να ξεχωρίζει από την Premier League. - Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Γεμάτο είναι και το σημερινό πρόγραμμα (25/10) με τις αθλητικές μεταδόσεις, με σημαντικά ματς στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, αλλά και την Superleague.
Για το ελληνικό πρωτάθλημα, στις 17:00 είναι προγραμματισμένο το Κηφισιά – Παναιτωλικός, στις 19:30 το Πανσερραϊκός – ΑΕΛ Novibet και στις 20:00 το ΟΦΗ – Ατρόμητος.
Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (25/10)
14:00 Action 24 Ηρακλής – Νίκη Βόλου Super League 2
14:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Νέα Ιωνία – ΠΑΣ Γιάννινα Α1 Basketball League Γυναικών
14:30 COSMOTE SPORT 1 HD Ίπσουιτς – Γουέστ Μπρομ Sky Bet EFL Championship
15:00 Novasports 1HD Τζιρόνα – Οβιέδο La Liga
16:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ουντινέζε – Λέτσε Serie A
16:00 COSMOTE SPORT 9 HD ATP 500 Βασιλεία
16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Βιέννη
16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Πάρμα – Κόμο Serie A
16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Περιστέρι GBL
16:30 Novasports 6HD Χόφενχαϊμ – Χάιντενχαϊμ Bundesliga
16:30 Novasports 5HD Αμβούργο – Βόλφσμπουργκ Bundesliga
16:30 Novasports 4HD Άουγκσμπουργκ – Λειψία Bundesliga
16:30 Novasports 3HD Γκλάντμπαχ – Μπάγερν Μονάχου Bundesliga
16:30 Novasports 2HD Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Ζανκτ Πάουλι Bundesliga
17:00 Novasports Premier League Τσέλσι – Σάντερλαντ Premier League
17:00 Novasports Start Νιούκαστλ – Φούλαμ Premier League
17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Μπλάκμπερν – Σαουθάμπτον Sky Bet EFL Championship
17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Κηφισιά – Παναιτωλικός Super League
17:15 Novasports 1HD Εσπανιόλ – Έλτσε La Liga
17:30 ΕΡΤ Sports 1 Ηρακλής – ΑΕΚ GBL
18:00 COSMOTE SPORT 9 HD ATP 500 Βασιλεία
18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Βιέννη
18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος – Άρης GBL
18:15 ΕΡΤ Sports 2 Καρδίτσα – Κολοσσός GBL
19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Νάπολι – Ίντερ Serie A
19:30 Novasports Premier League Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπράιτον Premier League
19:30 Novasports Prime Πανσερραϊκός – ΑΕΛ Novibet Super League
19:30 Novasports 3HD Ντόρτμουντ – Κολωνία Bundesliga
19:30 Novasports 1HD Μπιλμπάο – Χετάφε La Liga
20:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΟΦΗ – Ατρόμητος Super League
20:00 COSMOTE SPORT 2 HD Σάντα Κλάρα – Άβες Liga Portugal
20:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Φλοίσβος Volley League Ανδρών
21:00 COSMOTE SPORT 5 HD Αλ Χαζμ – Αλ Νασρ Roshn Saudi League
21:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μέλσουνγκεν – Λέμγκο DAIKIN Bundesliga
21:30 Novasports Start Χέρτα Βερολίνου – Φορτούνα Ντίσελντορφ Bundesliga 2
21:30 COSMOTE SPORT 9 HD Ντερτόνα – Τράπανι Lega Basket Serie A
21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Κρεμονέζε – Αταλάντα Serie A
22:00 Novasports Premier League Μπρέντφορντ – Λίβερπουλ Premier League
22:00 Novasports 1HD Βαλένθια – Βιγιαρεάλ La Liga
22:30 COSMOTE SPORT 2 HD Μπενφίκα – Αρούκα Liga Portugal
- Ο Μέσι παρέλαβε το «Χρυσό Παπούτσι» και το γιόρτασε με δύο ακόμη γκολ (vids)
- «Καθάρισε» ο Ντόντσιτς με 49αρα για τους Λέικερς – «Τρομακτικός» Γουεμπανιάμα και διπλό για τους Σπερς (vids)
- Παρουσιάζεται από τον Παναθηναϊκό ο Μπενίτεθ
- Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (25/10): Δράση σε Super League και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα
- Ολυμπιακός: Γιατί δεν έπαιξε καθόλου ο Σέιμπεν Λι – Από τα 12+ λεπτά στα πρώτα 5 ματς, στο «DNP» κόντρα στην Μπάγερν (vids)
- Χολ: «Είναι μία διαδικασία να δενόμαστε μεταξύ μας»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις