ΟΦΗ – Ηρακλής 3-1: Με το… δεξί στη μετά Ράσταβατς εποχή και 3Χ3 στο Κύπελλο Ελλάδος Betsson (vid)

Ο ΟΦΗ γύρισε «τούμπα» το ματς και επιβλήθηκε με 3-1 του Ηρακλή στο Παγκρήτιο, σε ματς για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Στις κερκίδες του Σταδίου βρέθηκε και ο νέος τεχνικός των Κρητικών, Χρήστος Κόντης, ο οποίος είδε από κοντά την προσπάθεια της ομάδας του και ανακάλυψε από πρώτο χέρι, όλα όσα πρέπει να αλλάξει στον ΟΦΗ. Ράκονιατς, Νους και Σαλσέδο τα γκολ του ΟΦΗ, ο Κούζτα είχε ανοίξει το σκορ για τον Ηρακλή στο πρώτο μέρος.

Οι Ηρακλειώτες έκαναν το 3/3 στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson και βρίσκονται στην κορυφή της βαθμολογίας με εννέα βαθμούς, ενώ ο Ηρακλής έχει τρεις και βρίσκεται στην 10η θέση.

Το ματς ξεκίνησε με τον χειρότερο δυνατό τρόπο για τον ΟΦΗ και… ξύπνησε άσχημες μνήμες από το άμεσο παρελθόν στους φίλους της ομάδας. Ο Ηρακλής μπήκε στο μπροστά στο σκορ με τον Κούζτα να σκοράρει στο 28ο λεπτό, με το Παγκρήτιο να «παγώνει» και τον κόσμο του ΟΦΗ να αντιδράει με ουδετερότητα στο γκολ.

Ευτυχώς για τους Κρητικούς, οι παίκτες της ομάδας άκουσαν τα… καμπανάκια άμεσα. Ο ΟΦΗ ισοφάρισε σε 1-1 στο 35ο λεπτό με τον Νους να εκτελεί το φάουλ και τον Ράκονιατς να πλασάρει προ κενής εστίας φέρνοντας στα ίσια το παιχνίδι του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Το 1-1 ήταν και το σκορ με το οποίο οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια.

Με το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους ο Στέλιος Βενετίδης θέλησε να κάνει ακόμα πιο επιθετική την ομάδα του περνώντας στο ματς τον Σαλσέδο στην θέση του Ράκονιατς και τον Θεοδοσουλάκη στην θέση του Αποστολάκη.

Όμως ο ρυθμός αντί να ανέβει έπεσε και το δεύτερο μέρος δεν είχε καμία φάση αξιοσημείωτη για καμία από τις δύο ομάδες μέχρι και το 80ο λεπτό, όταν ο ΟΦΗ έχασε μια τεράστια ευκαιρία, ο Ανδρούτσος εκτέλεσε το φάουλ, η μπάλα πέρασε από όλους και κανείς δεν μπόρεσε να κάνει επαφή για να τη στείλει στα δίχτυα του Ηρακλή.

Στο 83ο λεπτό ο Σενγκέλια σούταρε, η μπάλα κόντραρε και στρώθηκε στον Νους, ο οποίος με τρομερό δεξί σουτ, έκανε το 2-1 για τους Κρητικούς, γκολ που πανηγυρίστηκε έξαλλα από τους παίκτες του ΌΦΗ.

Οι Ηρακλειώτες βρήκαν κι άλλο γκολ με τον Σαλσέδο στο 90+3, με τον Ιταλό επιθετικό να γράφει το 3-1 για την ομάδα του και να το πανηγυρίζει και αυτός έντονα. Το 3-1 έμεινε μέχρι το τέλος με τον ΟΦΗ να πανηγυρίζει ακόμα ένα τρίποντο στον θεσμό, φτάνοντας τους εννέα βαθμούς, έχοντας 3/3 στην διοργάνωση.

ΟΦΗ: Λίλο, Ανδρούτσος, Κωστούλας, Χριστόπουλος, Λέουις (61′ Χατζηθεοδωρίδης), Καραχάλιος, Βούκοτιτς (61′ Μαρινάκης), Φούντας (81′ Σενγκέλια), Αποστολάκης (46′ Θεοδοσουλάκης), Νους, Ράκονιατς (46′ Σαλσέδο)

ΗΡΑΚΛΗΣ: Καρακασίδης, Κατσίκας (71′ Ουές), Δημητρίου (71′ Γιαννούτσος), Τσιντώνης (56′ Αναστασιάδης), Αναστασίου, Σιδεράς, Χάινριχ, Μωυσιάδης (89′ Ταχμετζίδης), Φοφανά, Ντουρμισάι, Κούστα (56′ Κυνηγόπουλος)

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής:

ΟΦΗ – Π.Ο.Τ. Ηρακλής 3-1

28/10/2025, 18:00: Παναιτωλικός – Ελλάς Σύρου

28/10/2025, 20:00: Κηφισιά – Athens Kallithea FC

29/10/2025, 15:00: Αιγάλεω 1931 – Άρης

29/10/2025, 15:30: Ηλιούπολη – ΑΕΚ

29/10/2025, 17:30: Ολυμπιακός – Βόλος ΝΠΣ

29/10/2025, 18:30: Λεβαδειακός – Αστέρας Τρίπολης AKTOR

29/10/2025, 19:30: Ατρόμητος Αθηνών – Παναθηναϊκός

29/10/2025, 21:30: ΠΑΟΚ – ΑΕΛ Novibet