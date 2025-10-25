ΟΦΗ: Αποδοκιμάστηκαν Ράσταβατς, Νταμπίζας και παίκτες

Έξαλλοι ήταν οι φίλαθλοι του ΟΦΗ μετά την εντός έδρας ήττα με 3-1 από τον Ατρόμητο στο Παγκρήτιο. Έτσι, με αφορμή ότι η ομάδα τους βυθίστηκε στη βαθμολογία, ξέσπασαν με έντονες αποδοκιμασίες κατά του προπονητή της ομάδας Μίλαν Ράσταβατς, του διευθυντή ποδοσφαίρου Νίκου Νταμπίζα αλλά και κατά των παικτών.

Τα… όργανα άρχισαν μετά το 2-1 υπέρ του Ατρομήτου. Οι φίλαθλοι ξεσηκώθηκαν, με εν χορώ συνθήματα κατά Ράσταβατς, Νταμπίζα και ποδοσφαιριστών. Δεν αποκλείεται να υπάρξουν εξελίξεις.

Ο Ράσταβατς ρωτήθηκε αν θεωρεί ότι μια δική του παραίτηση θα άλλαζε την ψυχολογία της ομάδας και απάντησε: «Οι φίλαθλοι είναι σαν… δικαστές. Θέλουν να κρίνουν ότι έχει συμβεί. Η δική μου προσέγγιση είναι πόσο πολύ πιστεύω στο μέλλον μας. Είχαμε μια περιόδο με επιτυχία και ακόμη έχω την πεποίθηση ότι μπορούμε να επιστρέψουμε σ’ αυτή την συνθήκη».

Σε άλλη ερώτηση, αν έχει μιλήσει με τον πρόεδρο για αυτή την κατάσταση, ο προπονητής του ΟΦΗ είπε: «Ναι έχουμε μιλήσει. Αναλύσαμε την κατάσταση και πως θα λύσουμε τα θέματα μας. Ως τώρα έχουμε την απόλυτη συμπαράσταση του».