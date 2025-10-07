ΕΠΟ: Στο Παγκρήτιο το Super Cup Ολυμπιακός-ΟΦΗ, εξηγήσεις για τη διακοπή στο VAR
Οι αρμόδιοι αλλά και ο ΟΦΗ διαβεβαιώνουν ότι θα είναι έτοιμο ενόψει του αγώνα της 3ης Ιανουαρίου. Επιστολή της εταιρίας για το «μπλακ άουτ» στο VAR του αγώνα Ολυμπιακός-Λεβαδειακός 3-2
Με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ (7/10) το Super Cup Ολυμπιακός-ΟΦΗ θα διεξαχθεί στο Παγκρήτιο Στάδιο, με τη σύμφωνη και των Πειραιωτών. Θυμίζουμε ότι ο αγώνας όπου αντίπαλοι θα είναι ο νταμπλούχος και ο φιναλίστ του Κυπέλλου Betsson θα διεξαχθεί στις 3 Ιανουαρίου και οι αρμόδιοι όπως και ο ΟΦΗ διαβεβαιώνουν ότι μέχρι τότε θα είναι όλα έτοιμα. Μάλιστα, στην ΕΕ της ΕΠΟ ειπώθηκε ότι θα διεξαχθεί κανονικά στο Παγκρήτιο ο επόμενος εντός έδρας αγώνας του ΟΦΗ με τον Ατρόμητο, στις 25/10, για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League.
Υπενθυμίζουμε ότι το Super Cup επιστρέφει μετά από 18 χρόνια. Αν παρουσιαστεί πρόβλημα με το Παγκρήτιο, τότε το Super Cup θα διεξαχθεί στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.
-Εξηγήσεις έδωσε με επιστολή της στην ΕΕ της ΕΠΟ η εταιρία που είναι υπεύθυνη για το VAR με αφορμή το μπλακ άουτ στον αγώνα Ολυμπιακός-Λεβαδειακός 3-2. Σε αυτή αναφέρει ότι η διακοπή οφείλονταν σε βλάβη στο λογισμικό και ότι θα φροντίσει να μην επαναληφθεί. «Να προσέχουν και οι βοηθοί στη διάρκεια των αγώνων», σχολίασε ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού, Δημήτρης Αγραφιώτης, με αφορμή ότι ο Κολλιάκος (Αθηνών) έκανε λάθος και δεν υπέδειξε οφσάιντ με αποτέλεσμα να μετρήσει γκολ (2-2) του Λεβαδειακού που θα ακυρώνονταν αν λειτουργούσε το VAR. Τελικά, ο Λεβαδειακός σκόραρε και πήρε τη νίκη (3-2). Επίσης, ο κ. Αγραφιώτης θυμήθηκε ότι βλάβη είχε παρουσιαστεί και σε αγώνα του Ολυμπιακού με τη Μπαρτσελόνα.
-Με ομόφωνη απόφαση της ΕΕ της ΕΠΟ απολύθηκαν δυο νομικοί της ομοσπονδίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, όπως ειπώθηκε στην ΕΕ, τους καταλογίζουν λάθη σε χειρισμό υπόθεσης οικονομικής οφειλής της ΕΠΟ, με αποτέλεσμα να ζημιωθεί η ομοσπονδία.
