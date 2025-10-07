sports betsson
Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Η ΕΠΟ αποφασίζει για ΓΣ και έδρα Super Cup Ολυμπιακός-ΟΦΗ
Ποδόσφαιρο 07 Οκτωβρίου 2025 | 08:12

Η ΕΠΟ αποφασίζει για ΓΣ και έδρα Super Cup Ολυμπιακός-ΟΦΗ

Συνεδριάζει σήμερα (11:00) η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ με σημαντικά θέματα για την ομοσπονδία. Για τις 12 Δεκεμβρίου η σύγκληση της ΓΣ

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Γιατί ονειρευόμαστε; Η επιστήμη απαντά

Γιατί ονειρευόμαστε; Η επιστήμη απαντά

Spotlight

Αποφάσεις για το ποδόσφαιρο θα πάρει σήμερα η ΕΠΟ. Συνεδριάζει (11:00) η Εκτελεστική Επιτροπή της με σημαντικά θέματα για την ομοσπονδία.

Ένα από αυτά είναι η έδρα του Super Cup που έχει προγραμματιστεί για τις 3 Ιανουαρίου. Ως γνωστόν θα αναμετρηθούν ο νταμπλούχος Ολυμπιακός και ο φιναλίστ του Κυπέλλου Betsson ΟΦΗ. Ο θεσμός επανέρχεται μετά από 18 χρόνια. Ακουγόταν ότι ως έδρα θα οριστεί το Παγκρήτιο Στάδιο.

Άλλο θέμα για την ομοσπονδία είναι η σύγκλιση της Τακτικής ΓΣ της ΕΠΟ η οποία αναμένεται να προγραμματιστεί για τις 12 Δεκεμβρίου. Πλέον ο χρόνος της σύγκλησης της Τακτικής ΓΣ αλλάζει και δεν θα γίνεται κάθε καλοκαίρι αλλά στο τέλος κάθε έτους.

Η ΕΕ της ΕΠΟ θα συζητήσει και το θέμα των χρεών της ομοσπονδίας προς τις ΕΠΣ. Σύμφωνα με πληροφορίες προτείνεται κούρεμα κατά περίπτωση 50-85 % και αν η πρόταση περάσει η ομοσπονδία θα έχει μεγάλο οικονομικό όφελος.

Ένα άλλο θέμα είναι η αναθεώρηση προηγούμενης απόφασης αναφορικά με τον εορτασμό των 100 χρόνων ΕΠΟ. Με βάση προηγούμενη απόφαση είχε προγραμματιστεί να γίνουν στο Πόρτο Καρράς της Χαλκιδικής. Παραμένει άγνωστο ποια θα είναι η νέα απόφαση. Πάντως, θα προσκληθούν στελέχη των FIFA, UEFA αλλά και πρόεδροι άλλων ομοσπονδιών.

Η ΕΠΟ θα συζητήσει έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης για το ακίνητο ιδιοκτησίας ΕΠΟ στην Λεωφόρο Συγγρού. Ένα άλλο θέμα είναι ανασυγκρότηση Διαρκών Επιτροπών. Ολο ακούγεται ότι θα γίνουν ριζικές αλλαγές, όμως δεν επιβεβαιώνεται και απλά, μέχρι τώρα, έχουν προστεθεί νέα πρόσωπα σε διάφορες επιτροπής.

Η εισήγηση για διεθνείς διαιτητές

Υπάρχουν και τα θέματα της ΚΕΔ. Ένα από αυτά είναι η εισήγηση του Λανουά για τους διεθνείς διαιτητές. Σύμφωνα με πληροφορίες δεν αναμένονται αλλαγές καθώς παραμένουν οι Σιδηρόπουλος, Παπαπέτρου, Φωτιάς, Παπαδόπουλος, Βεργέτης, Τσακαλίδης και όλα δείχνουν ότι θα προστεθεί ο Πολυχρόνης (Πιερίας). Στους βοηθούς, νέος διεθνής θα είναι ο Ψύλλος (Λέσβου) αντί του Νικολακάκη (Λασιθίου).

Headlines:
Βιομηχανία
Βιομηχανία: Υποσχέσεις Μητσοτάκη στη ΓΣ του ΣΕΒ για το ενεργειακό κόστος

Βιομηχανία: Υποσχέσεις Μητσοτάκη στη ΓΣ του ΣΕΒ για το ενεργειακό κόστος

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Γιατί ονειρευόμαστε; Η επιστήμη απαντά

Γιατί ονειρευόμαστε; Η επιστήμη απαντά

Business
Αλέξανδρος Εξάρχου: Νέα φάση ανάπτυξης για AKTOR με αιχμή την ενέργεια και τις παραχωρήσεις

Αλέξανδρος Εξάρχου: Νέα φάση ανάπτυξης για AKTOR με αιχμή την ενέργεια και τις παραχωρήσεις

H Google, o Τύπος και τα δικαιώματα
Με την Google ή με τον Τύπο;
Media 05.10.25

Με την Google ή με τον Τύπο;

Σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για τον Τύπο, η αντιπαράθεση ανάμεσα σε εκδοτικούς οργανισμούς και τεχνολογικούς κολοσσούς κλιμακώνεται, με αιχμή τα δικαιώματα χρήσης του δημοσιογραφικού περιεχομένου

Κατερίνα Τζαβάρα
Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία
Media 05.10.25

Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία

Καθώς επίκειται ο ειδικότερος προσδιορισμός των κριτηρίων για τον καθορισμό της αναλογούσας αμοιβής των εκδοτών από τους παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ο υπό έκδοση κανονισμός από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, οφείλει να μην εξαντληθεί στα logistics του ζητήματος

Κατερίνα Παπανικολάου
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 06.10.25

Εθνική Ελλάδας: Υπό βροχή η πρώτη προπόνηση ενόψει Σκωτίας (pics+vids)

Άρχισε η προετοιμασία της Εθνικής, αρχικά για το παιχνίδι κόντρα στην Σκωτία (09/10, 21:45) και στη συνέχεια για τη Δανία (12/10, 21:45) στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Εθνική Ελλάδας: Υπό βροχή η πρώτη προπόνηση ενόψει Σκωτίας (pics+vids)
Ποδόσφαιρο 06.10.25

Εθνική Ελλάδας: Υπό βροχή η πρώτη προπόνηση ενόψει Σκωτίας (pics+vids)

Άρχισε η προετοιμασία της Εθνικής, αρχικά για το παιχνίδι κόντρα στην Σκωτία (09/10, 21:45) και στη συνέχεια για τη Δανία (12/10, 21:45) στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Σύνταξη
Ηρακλής: Έβαλε πρόστιμο σε παίκτη επειδή υπέπεσε σε λάθος την ώρα του αγώνα!
Ποδόσφαιρο 06.10.25

Ηρακλής: Έβαλε πρόστιμο σε παίκτη επειδή υπέπεσε σε λάθος την ώρα του αγώνα!

Η ΠΑΕ Ηρακλής ενημέρωσε πως τιμώρησε ποδοσφαιριστή της πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ για λάθος που έκανε στο παιχνίδι με τον Νέστο Χρυσούπολης - Θα διπλασιαστεί το ποσό στο επόμενο λάθος!

Σύνταξη
Η Λίβερπουλ έγινε εμπορικός κολοσσός
Ποδόσφαιρο 06.10.25

Η Λίβερπουλ έγινε εμπορικός κολοσσός

Είναι η ομάδα με εκτεταμένη εμπορική δραστηριότητα που ξεπερνά κάθε άλλο ποδοσφαιρικό σύλλογο ή μεγάλο αμερικανικό franchise

Βάιος Μπαλάφας
Η ομιλία του Μπακασέτα για τον Μπάλντοκ που συγκίνησε πριν τον Ατρόμητο (vid)
Ποδόσφαιρο 06.10.25

Η ομιλία του Μπακασέτα για τον Μπάλντοκ που συγκίνησε πριν τον Ατρόμητο (vid)

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός «ανέβασε» βίντεο την συγκινητική ομιλία που έκανε ο αρχηγός του Παναθηναϊκού Τάσος Μπακασέτας προς τους συμπαίκτες του πριν από το παιχνίδι με τον Ατρόμητο.

Σύνταξη
Απόφαση-σοκ: -3 βαθμοί στον ΟΦΗ
Ποδόσφαιρο 06.10.25

Απόφαση-σοκ: -3 βαθμοί στον ΟΦΗ

Το Διαιτητικό δικαστήριο της ΕΠΟ επέβαλε ποινή αφαίρεσης τριών βαθμών στον ΟΦΗ για οφειλή στον Θανάση Παπάζογλου και θα αφαιρούνται τρεις βαθμοί από κάθε αγώνα του αν δεν πληρώσει εντός 5 ημερών

Βάιος Μπαλάφας
Γιοβάνοβιτς: «Είμαστε έτοιμοι για τα παιχνίδια με Σκωτία και Δανία» (vid)
Ποδόσφαιρο 06.10.25

Γιοβάνοβιτς: «Είμαστε έτοιμοι για τα παιχνίδια με Σκωτία και Δανία» (vid)

Στα παιχνίδια με τη Σκωτία και τη Δανία ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς τόνισε πως περιμένει να δει την Εθνική μας ομάδα να επιστρέφει στα γνωστά υψηλά στάνταρ απόδοσης που είχε πριν το ματς με τους Δανούς

Σύνταξη
Εσοδα-μαμούθ 1 δισ. ευρώ από χορηγίες στα πέντε μεγάλα πρωταθλήματα σε τρεις μήνες!
Ποδόσφαιρο 06.10.25

Εσοδα-μαμούθ 1 δισ. ευρώ από χορηγίες στα πέντε μεγάλα πρωταθλήματα σε τρεις μήνες!

Το ποσό αναλογεί στα κέρδη των ομάδων των Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga και Ligue 1 και υπολογίζεται σε 4,6 δισ. ευρώ τον χρόνο. Οι τομείς που αύξησαν τις χορηγίες και όσοι έκαναν πίσω

Βάιος Μπαλάφας
Η Μπαρτσελόνα θέλει να κρατήσει τον Ράσφορντ – Τί θα κάνει με την οψιόν των 30 εκατ. ευρώ
Ποδόσφαιρο 06.10.25

Η Μπαρτσελόνα θέλει να κρατήσει τον Ράσφορντ – Τί θα κάνει με την οψιόν των 30 εκατ. ευρώ

Τρόπους ώστε να διατηρήσουν τον Άγγλο επιθετικό στο ρόστερ τους χωρίς όμως να πληρώσουν στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τα 30 εκατομμύρια ευρώ που απαιτούνται από την οψιόν αγοράς του ψάχνουν οι Καταλανοί.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Άρης: Άλλο να χάνεις και άλλο να μην προσπαθείς…
Ποδόσφαιρο 06.10.25

Τι πρέπει να αλλάξει στον Άρη ο Χιμένεθ

Το να ηττηθείς στον αθλητισμό είναι αποδεκτό. Το να μην προσπαθήσεις όμως για τη νίκη έστω και αν είσαι σε κακή ημέρα, δεν είναι. Κάτι που έκανε ο Άρης στην Τρίπολη γι αυτό και ηττήθηκε με το βαρύ 3-0

Αλέξανδρος Κωτάκης
Οι οπαδοί της Πόρτο πέταξαν αντικείμενα στον Μουρίνιο – Η αντίδραση του Πορτογάλου τεχνικού της Μπενφίκα
On Field 06.10.25

Οι οπαδοί της Πόρτο πέταξαν αντικείμενα στον Μουρίνιο – Η αντίδραση του Πορτογάλου τεχνικού της Μπενφίκα

Το ντέρμπι ανάμεσα σε Πόρτο και Μπενφίκα δεν είχε νικητή (0-0) αλλά το ενδιαφέρον στράφηκε στην…. υποδοχή των οπαδών των «δράκων» στον Ζοσέ Μουρίνιο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τα πολιτικά αδιέξοδα της συστημικής πολιτικής, η πολιτική κρίση και η κοινωνία που αναζητά ελπίδα
Editorial 07.10.25

Τα πολιτικά αδιέξοδα της συστημικής πολιτικής, η πολιτική κρίση και η κοινωνία που αναζητά ελπίδα

Η κρίση στη Γαλλία δείχνει πώς μπορεί να εξελιχθούν τα πράγματα, εάν δεν υπάρξουν πολιτικές δυνάμεις που να εκπροσωπούν τις κοινωνικές ανάγκες

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Το κόμμα Τσίπρα και η «λίστα» για τις εκλογές – Παράλληλοι δρόμοι με ΣΥΡΙΖΑ υπό το φόβο διάσπασης
Πολιτική Γραμματεία 07.10.25

Το κόμμα Τσίπρα και η «λίστα» για τις εκλογές – Παράλληλοι δρόμοι με ΣΥΡΙΖΑ υπό το φόβο διάσπασης

Το δυτικού τύπου σχέδιο του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα για κάθοδο στις επόμενες εκλογές, η προϋπόθεση της παραίτησης για ένταξη στο νέο κόμμα, η Κουμουνδούρου σε νευρική κρίση.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Κυβέρνηση ΝΔ: Τα ανάμικτα συναισθήματα για τον Αλέξη Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 07.10.25

Κυβέρνηση ΝΔ: Τα ανάμικτα συναισθήματα για τον Αλέξη Τσίπρα

Στην κυβέρνηση από τη μία δείχνουν να «μετρούν» τις κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού, από την άλλη λένε πως δεν είναι ο πήχης - Η αλλαγή ατζέντας και το βλέμμα στη συσπείρωση

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
Σε θετικό κλίμα η 1η μέρα των συνομιλιών για τη Γάζα – Εκδηλώσεις στο Ισραήλ για τη μαύρη επέτειο της 7ης Οκτωβρίου
Κόσμος 07.10.25

Σε θετικό κλίμα η 1η μέρα των συνομιλιών για τη Γάζα – Εκδηλώσεις στο Ισραήλ για τη μαύρη επέτειο της 7ης Οκτωβρίου

Η πρώτη ημέρα των έμμεσων συνομιλιών για τη Γάζα, μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στην Αίγυπτο, λέγεται ότι έληξε με θετικό πρόσημο - Αισιόδοξος εμφανίζεται ο Τραμπ

Σύνταξη
Δεν δίνουν δεκάρα: Ο Τζορτζ Κλούνεϊ εξήγησε τους λόγους που μεγαλώνει τα παιδιά του μακριά από το Χόλιγουντ
Ξεκάθαρος 07.10.25

Δεν δίνουν δεκάρα: Ο Τζορτζ Κλούνεϊ εξήγησε τους λόγους που μεγαλώνει τα παιδιά του μακριά από το Χόλιγουντ

Ο σταρ της μεγάλης οθόνης Τζορτζ Κλούνεϊ σε συνέντευξή του εξήγησε γιατί η γαλλική ύπαιθρος είναι πολύ καλύτερη από το Χόλιγουντ για να μεγαλώσει τα δίδυμα παιδιά του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Υπόθεση Ρούτσι: Η πίεση και η αλλαγή γραμμής του Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 07.10.25

Υπόθεση Ρούτσι: Η πίεση και η αλλαγή γραμμής του Μαξίμου

Από την συνεχιζόμενη έμμεση λήψη αρνητικής θέσης απέναντι στο αίτημα του Π. Ρούτσι για τοξικολογικές εξετάσεις στη σημερινή αλλαγή στάσης του μεγάρου Μαξίμου. Το χρονικό της μετατόπισης και ο ρόλος «λαγού» του Αδ. Γεωργιάδη

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Γαλλία: Η τελευταία αποστολή του Σεμπαστιάν Λεκορνί και ο απομονωμένος Εμανουέλ Μακρόν
Διορία 48 ωρών 07.10.25

Γαλλία: Η τελευταία αποστολή του Σεμπαστιάν Λεκορνί και ο απομονωμένος Εμανουέλ Μακρόν

Θεατρικό δράμα θυμίζει η κατάσταση στη Γαλλία, μετά την παραίτηση του πρωθυπουργού Λεκορνί. Ο Εμανουέλ Μακρόν δέχεται πυρά από παντού, ενώ προσπαθεί να σώσει την κυβέρνηση και να διασωθεί ο ίδιος.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Προϋπολογισμός: Ψαλιδίζει τις εκτιμήσεις για ανάπτυξη το Δημοσιονομικό Συμβούλιο
Οικονομία 07.10.25

Προϋπολογισμός: Ψαλιδίζει τις εκτιμήσεις για ανάπτυξη το Δημοσιονομικό Συμβούλιο

Πιο συγκρατημένο από την κυβέρνηση είναι το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, στις προβλέψεις του για ανάπτυξη το 2026. Χτυπάει καμπανάκι για πληθωρισμό, εξωτερικούς κινδύνους και τα έργα του ΤΑΑ.

Σύνταξη
Τι μας λέει η επιδρομή της υπηρεσίας μετανάστευσης στο Σικάγο για τον Τραμπισμό
Δημιουργία περιεχομένου 07.10.25

Τι μας λέει η επιδρομή της υπηρεσίας μετανάστευσης στο Σικάγο για τον Τραμπισμό

O Economist κάνει έναν τρομακτικό υπαινιγμό: Πως οι χειρότερες υπερβολές βίας της κυβέρνησης Τραμπ - ειδικά στο Σικάγο - φαίνεται να έχουν σχεδιαστεί για να παράγουν περιεχόμενο στα κοινωνικά δίκτυα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Must Read
Μας «διόρθωσε» η Γαλλία, εν αναμονή του FTSE Russell, οι θυγατρικές του AKTOR Group, πατάει γερά στον Καναδά η Alfa Αθ. Κουκουτάρης, το σπριντ του τουρισμού

Μας «διόρθωσε» η Γαλλία, εν αναμονή του FTSE Russell, οι θυγατρικές του AKTOR Group, πατάει γερά στον Καναδά η Alfa Αθ. Κουκουτάρης, το σπριντ του τουρισμού

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο