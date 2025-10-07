Η ΕΠΟ αποφασίζει για ΓΣ και έδρα Super Cup Ολυμπιακός-ΟΦΗ

Αποφάσεις για το ποδόσφαιρο θα πάρει σήμερα η ΕΠΟ. Συνεδριάζει (11:00) η Εκτελεστική Επιτροπή της με σημαντικά θέματα για την ομοσπονδία.

Ένα από αυτά είναι η έδρα του Super Cup που έχει προγραμματιστεί για τις 3 Ιανουαρίου. Ως γνωστόν θα αναμετρηθούν ο νταμπλούχος Ολυμπιακός και ο φιναλίστ του Κυπέλλου Betsson ΟΦΗ. Ο θεσμός επανέρχεται μετά από 18 χρόνια. Ακουγόταν ότι ως έδρα θα οριστεί το Παγκρήτιο Στάδιο.

Άλλο θέμα για την ομοσπονδία είναι η σύγκλιση της Τακτικής ΓΣ της ΕΠΟ η οποία αναμένεται να προγραμματιστεί για τις 12 Δεκεμβρίου. Πλέον ο χρόνος της σύγκλησης της Τακτικής ΓΣ αλλάζει και δεν θα γίνεται κάθε καλοκαίρι αλλά στο τέλος κάθε έτους.

Η ΕΕ της ΕΠΟ θα συζητήσει και το θέμα των χρεών της ομοσπονδίας προς τις ΕΠΣ. Σύμφωνα με πληροφορίες προτείνεται κούρεμα κατά περίπτωση 50-85 % και αν η πρόταση περάσει η ομοσπονδία θα έχει μεγάλο οικονομικό όφελος.

Ένα άλλο θέμα είναι η αναθεώρηση προηγούμενης απόφασης αναφορικά με τον εορτασμό των 100 χρόνων ΕΠΟ. Με βάση προηγούμενη απόφαση είχε προγραμματιστεί να γίνουν στο Πόρτο Καρράς της Χαλκιδικής. Παραμένει άγνωστο ποια θα είναι η νέα απόφαση. Πάντως, θα προσκληθούν στελέχη των FIFA, UEFA αλλά και πρόεδροι άλλων ομοσπονδιών.

Η ΕΠΟ θα συζητήσει έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης για το ακίνητο ιδιοκτησίας ΕΠΟ στην Λεωφόρο Συγγρού. Ένα άλλο θέμα είναι ανασυγκρότηση Διαρκών Επιτροπών. Ολο ακούγεται ότι θα γίνουν ριζικές αλλαγές, όμως δεν επιβεβαιώνεται και απλά, μέχρι τώρα, έχουν προστεθεί νέα πρόσωπα σε διάφορες επιτροπής.

Η εισήγηση για διεθνείς διαιτητές

Υπάρχουν και τα θέματα της ΚΕΔ. Ένα από αυτά είναι η εισήγηση του Λανουά για τους διεθνείς διαιτητές. Σύμφωνα με πληροφορίες δεν αναμένονται αλλαγές καθώς παραμένουν οι Σιδηρόπουλος, Παπαπέτρου, Φωτιάς, Παπαδόπουλος, Βεργέτης, Τσακαλίδης και όλα δείχνουν ότι θα προστεθεί ο Πολυχρόνης (Πιερίας). Στους βοηθούς, νέος διεθνής θα είναι ο Ψύλλος (Λέσβου) αντί του Νικολακάκη (Λασιθίου).