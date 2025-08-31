ΕΠΟ: Πρώτη φορά ποσό-ρεκόρ για τα σεμινάρια των διαιτητών

Η εκπαίδευση των διαιτητών και των βοηθών της Super League για την ΕΠΟ και για την ΚΕΔ παίζει σημαντικό ρόλο για την εξέλιξη του πρωταθλήματος, ειδικά αν λάβουμε υπόψη και την άποψη της UEFA ότι οι Ελληνες διαιτητές είναι χαμηλού επιπέδου, με ελάχιστες εξαιρέσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι την τρέχουσα σεζόν η ΕΠΟ θα δαπανήσει το μεγαλύτερο ποσό από κάθε άλλη αγωνιστική περίοδο για να γίνουν μαθήματα και να περνάνε οι διαιτητές από αγωνιστικά τεστ, στοιχεία απαραίτητα για τη βελτίωσή τους.

Ο λόγος είναι ότι ο επικεφαλής της ελληνικής διαιτησίας Στεφάν Λανουά ζήτησε από την ΕΠΟ να γίνουν τέσσερα σεμινάρια διαιτητών από δυο που γινόταν μέχρι και την περασμένη σεζόν. Ηδη, το ένα διεξήχθη το διάστημα 4-7 Αυγούστου στην Ξάνθη. Θα ακολουθήσουν άλλα τρία, τα οποία αναμένεται να εγκρίνει η ΕΠΟ.

Αναλυτικά:

– 15 – 17 Οκτωβρίου 2025, στη Θεσσαλονίκη

– 7 – 9 Ιανουαρίου 2026, στην Αθήνα

– 01 – 03 Απριλίου 2026, στην Αθήνα

Όλα αυτά μαζί, σύμφωνα με πληροφορίες, θα κοστίσουν συνολικό ποσό ύψους 200.000 ευρώ. Περισσότερο κόστισε της Ξάνθης που ήταν περισσότερες μέρες και από περίπου 40.000 ευρώ τα τρία επόμενα σεμινάρια διαιτησίας που είναι τριήμερα.

Για παράδειγμα, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της ΚΕΔ, η ΕΠΟ καλείται να εγκρίνει ποσό 43.000 ευρώ για το επόμενο σεμινάριο διαιτητών της Super League στην Θεσσαλονίκη. Το κόστος δωματίων όπου θα μείνουν οι διαιτητές, οι βοηθοί και τα μέλη της ΚΕΔ προϋπολογίζεται στις 14.000, το κόστος των έξτρα γευμάτων ανέρχεται στις 12.200, οι 8.000 ευρώ για τις μετακινήσεις των συμμετεχόντων συν 2.000 ευρώ για μετακινήσεις ΚΕΔ-προσωπικού. Τα υπόλοιπα χρήματα θα καταβληθούν για τη χρήση αιθουσών και εξοπλισμού (1.800 ευρώ), 2.000 ευρώ θα καταβληθούν για τα διαλλείματα για καφέ (coffee breaks) και άλλα ποσά για ασθενοφόρο-ιατρό, φυσιοθεραπευτή, διατροφολόγο και λοιπά έξοδα.

Η οργάνωση της διαιτησίας είναι μοναδική για τα ελληνικά δεδομένα από την ΚΕΔ των Λανουά, Βαλέρι και Αλόνσο. Για πρώτη φορά βγήκαν πίνακες διαιτησίας από τον Ιούνιο, το σεμινάριο του καλοκαιριού είχε εγκριθεί μήνα Μάρτιο από την ΕΠΟ και από τώρα αναμένεται να εγκριθούν τα επόμενα σεμινάρια, προκειμένου και οι διαιτητές να ρυθμίζουν τις υποχρεώσεις τους αλλά και να προσαρμόζουν τις προπονήσεις τους για τα αγωνιστικά τεστ.