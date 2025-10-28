Στον ΟΦΗ ο Κόντης

Στον ΟΦΗ θα συνεχίσει την καριέρα του όπως όλα δείχνουν ο Χρήστος Κόντης, με τον έμπειρο τεχνικό να συμφωνεί με την κρητική ομάδα ως το καλοκαίρι του 2027.

Ο Κόντης θα πραγματοποιήσει την πρώτη του προπόνηση την Τετάρτη (29/10), έχοντας στο μυαλό του τον επόμενο εκτός έδρας αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης για την 9η αγωνιστική της Super League.

Βλέπει τη νέα του ομάδα στο Κύπελλο

Την Τρίτη (28/10) ο νέος προπονητής θα παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση του ΟΦΗ με τον Ηρακλή για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson, προκειμένου να αποκτήσει πλήρη εικόνα της ομάδας του πριν αναλάβει επισήμως.

Ο Κόντης είχε αποχωρήσει πρόσφατα από τον πάγκο του Παναθηναϊκού, όπου σε επτά παιχνίδια είχε σημειώσει τρεις νίκες, δύο ισοπαλίες και δύο ήττες, και τώρα ετοιμάζεται για ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του με τον ΟΦΗ.