sports betsson
Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Εκλεκτός του ΟΦΗ ο Χρήστος Κόντης
Ποδόσφαιρο 26 Οκτωβρίου 2025 | 23:17

Εκλεκτός του ΟΦΗ ο Χρήστος Κόντης

Ο τέως τεχνικός του Παναθηναϊκού Χρήστος Κόντης «προκρίθηκε» και αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία του ΟΦΗ αντί του Μίλαν Ράσταβατς

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Όνειρα: Τι κάνει ο εγκέφαλός μας όταν ονειρευόμαστε;

Όνειρα: Τι κάνει ο εγκέφαλός μας όταν ονειρευόμαστε;

Spotlight

Πιάνει δουλειά στον ΟΦΗ ο Χρήστος Κόντης. Ο τέως τεχνικός του Παναθηναϊκού είναι εκλεκτός των ανθρώπων της Κρητικής ΠΑΕ για τον πάγκο της ομάδας και θα διαδεχθεί τον Μίλαν Ράσταβατς που αποτελεί παρελθόν μετά την εντός έδρας ήττα από τον Ατρόμητο με 3-1.

Οι συζητήσεις του Κόντη με τους ανθρώπους της ομάδας διήρκησαν όλο το απόγευμα καθώς οι άνθρωποι του ΟΦΗ τον είχαν ξεχωρίσει από άλλους προπονητές, επειδή δούλευε, μέχρι πριν από μερικές μέρες στον Παναθηναϊκό και γνωρίζει την κατάσταση στο πρωτάθλημα.

Περισσότερες λεπτομέρειες δεν έχουν γίνει γνωστές αλλά το θέμα της πρόσληψης του Κόντη είναι στην τελική ευθεία. Οι δυο πλευρές τη Δευτέρα (27/10) θα ανταλλάξουν τα απαραίτητα έγγραφα για να ολοκληρωθεί και τυπικά η συμφωνία, ώστε μέχρι την Τρίτη (28/10) ο Κόντης να βρεθεί στο Ηράκλειο. Επίσης, απομένει να επιλέξει και τους συνεργάτες του.

Όλα δείχνουν ότι την Τετάρτη θα παρακολουθήσει, στο Παγκρήτιο, το ματς με τον Ηρακλή για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson και στη συνέχεια θα πιάσει δουλειά για να κάνει το ντεμπούτο του στον αγώνα της άλλης Δευτέρας (3/11) με τον Αστέρα στην Τρίπολη για την 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Headlines:
Wall Street
Wall Street: Μια πολυάσχολη εβδομάδα – Αποτελέσματα Megacap, Fed και συνάντηση Τραμπ – Σι

Wall Street: Μια πολυάσχολη εβδομάδα – Αποτελέσματα Megacap, Fed και συνάντηση Τραμπ – Σι

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Όνειρα: Τι κάνει ο εγκέφαλός μας όταν ονειρευόμαστε;

Όνειρα: Τι κάνει ο εγκέφαλός μας όταν ονειρευόμαστε;

Ενέργεια
Μπέργκαμ: Η Ελλάδα στον πυρήνα της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης

Μπέργκαμ: Η Ελλάδα στον πυρήνα της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης

inWellness
inTown
inTickets 24.10.25

Το «Σποτ» του Ζήση Ρούμπου στο θέατρο Γκλόρια

Μια σουρεαλιστική, ξεκαρδιστική κωμωδία γύρω από το γύρισμα ενός διαφημιστικού σποτ για την Ελλάδα, μέσα σε ένα θέατρο όπου όλοι – ακόμα και το κοινό – παίζουν ρόλο!

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Ταρέμι: «Η συνεργασία με τον Ελ Κααμπί πάει καλά – Χαρούμενος για τη νίκη»
Ποδόσφαιρο 27.10.25

Ταρέμι: «Η συνεργασία με τον Ελ Κααμπί πάει καλά – Χαρούμενος για τη νίκη»

Ο Μέχντι Ταρέμι βοήθησε τον Ολυμπιακό να φτάσει σε μια ακόμη νίκη επί της ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια και μετά το ματς μίλησε για την επιτυχημένη του συνεργασία με τον Ελ Κααμπί.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 27.10.25

Νίκολιτς: «Καλή ομάδα ο Ολυμπιακός – Δεν παίξαμε καλά στο αμυντικό κομμάτι»

Ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε μετά την ήττα της ΑΕΚ από τον Ολυμπιακό, αναφέρθηκε με κολακευτικά λόγια στους «ερυθρόλευκους» και στάθηκε στην αδυναμία της ομάδας του στο τελείωμα των φάσεων.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 27.10.25

Η τρομερή παράδοση του Μεντιλίμπαρ κόντρα στην ΑΕΚ με 7 νίκες και 18 γκολ

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει τα... πάρτι κόντρα στην ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να φτάνει τις 6 σερί νίκες στο πρωτάθλημα επί της Ένωσης και συνολικά τις 7 σε 9 ματς, με γκολ 18-4.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Ταρέμι: «Η συνεργασία με τον Ελ Κααμπί πάει καλά – Χαρούμενος για τη νίκη»
Ποδόσφαιρο 27.10.25

Ταρέμι: «Η συνεργασία με τον Ελ Κααμπί πάει καλά – Χαρούμενος για τη νίκη»

Ο Μέχντι Ταρέμι βοήθησε τον Ολυμπιακό να φτάσει σε μια ακόμη νίκη επί της ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια και μετά το ματς μίλησε για την επιτυχημένη του συνεργασία με τον Ελ Κααμπί.

Σύνταξη
Η τρομερή παράδοση του Μεντιλίμπαρ κόντρα στην ΑΕΚ με 7 νίκες και 18 γκολ
Ποδόσφαιρο 27.10.25

Η τρομερή παράδοση του Μεντιλίμπαρ κόντρα στην ΑΕΚ με 7 νίκες και 18 γκολ

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει τα... πάρτι κόντρα στην ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να φτάνει τις 6 σερί νίκες στο πρωτάθλημα επί της Ένωσης και συνολικά τις 7 σε 9 ματς, με γκολ 18-4.

Σύνταξη
Η ΑΕΚ φοβήθηκε ξανά τον Ολυμπιακό και οι αριθμοί το αποδεικνύουν
Ποδόσφαιρο 26.10.25

Η ΑΕΚ φοβήθηκε ξανά τον Ολυμπιακό και οι αριθμοί το αποδεικνύουν

Φοβισμένη και άτολμη σε όλο το ματς η ΑΕΚ, εμφανίστηκε στο Καραϊσκάκη χωρίς να διεκδικήσει το παραμικρό από το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, κάνοντας την πρώτη καθαρή της φάση στις καθυστερήσεις...

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Θέλαμε πολύ αυτή τη νίκη»
Ποδόσφαιρο 26.10.25

Μεντιλίμπαρ: «Θέλαμε πολύ αυτή τη νίκη»

Την απόλυτη ικανοποίησή του για τη νίκη και την εμφάνιση της ομάδας του μετά το Ολυμπιακός - ΑΕΚ 2-0 εξέφρασε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ - Τι είπε ο Βάσκος για τον Ταρέμι.

Σύνταξη
ΠΑΟΚ – Βόλος 3-0: Πώς η ευκαιρία για το 0-1 έγινε 1-0, με φάλτσο των Βεργέτη, Παπαπέτρου (vid)
Ποδόσφαιρο 26.10.25

ΠΑΟΚ – Βόλος 3-0: Πώς η ευκαιρία για το 0-1 έγινε 1-0, με φάλτσο των Βεργέτη, Παπαπέτρου (vid)

Ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Βόλο και παρέμεινε στην κορυφή, όμως ένα λεπτό πριν ανοίξει το σκορ οι Βεργέτης και Παπαπέτρου έκλεισαν τα μάτια σε πέναλτι του Σάστρε στον Λάμπρου μέσα στην περιοχή του ΠΑΟΚ (48’)

Βάιος Μπαλάφας
Live streaming: Πανιώνιος – Ολυμπιακός
Αθλητισμός & Σπορ 26.10.25

Live streaming: Πανιώνιος – Ολυμπιακός

Live streaming: Πανιώνιος – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε μέσω live streaming στις 19:45 την αναμέτρηση Πανιώνιος – Ολυμπιακός για τη 1η αγωνιστική της Volley League Ανδρών.

Σύνταξη
LIVE: ΠΑΟΚ – Βόλος
Ποδόσφαιρο 26.10.25

LIVE: ΠΑΟΚ – Βόλος

LIVE: ΠΑΟΚ – Βόλος. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση ΠΑΟΚ – Βόλος για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Φέγενορντ – Αϊντχόφεν 2-3: Πήρε το ντέρμπι η PSV λίγο πριν έρθει στο Καραϊσκάκη
Ποδόσφαιρο 26.10.25

Φέγενορντ – Αϊντχόφεν 2-3: Πήρε το ντέρμπι η PSV λίγο πριν έρθει στο Καραϊσκάκη

Η Αϊντχόφεν, που στις 4/11 φιλοξενείται από τον Ολυμπιακό για το Champions League, με χατ-τρικ του Σαϊμπάρι, πήρε το εκτός έδρας ντέρμπι επί της Φέγενορντ και την έπιασε στην κορυφή της βαθμολογίας του ολλανδικού πρωταθλήματος.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ταρέμι: «Η συνεργασία με τον Ελ Κααμπί πάει καλά – Χαρούμενος για τη νίκη»
Ποδόσφαιρο 27.10.25

Ταρέμι: «Η συνεργασία με τον Ελ Κααμπί πάει καλά – Χαρούμενος για τη νίκη»

Ο Μέχντι Ταρέμι βοήθησε τον Ολυμπιακό να φτάσει σε μια ακόμη νίκη επί της ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια και μετά το ματς μίλησε για την επιτυχημένη του συνεργασία με τον Ελ Κααμπί.

Σύνταξη
Halloween: Η τιμή του κακάο επηρεάζει το έθιμο – Τα κεράσματα στα παιδιά θα έχουν λιγότερη σοκολάτα
Στροφή στις καραμέλες 27.10.25

Halloween: Η τιμή του κακάο επηρεάζει το έθιμο – Τα κεράσματα στα παιδιά θα έχουν λιγότερη σοκολάτα

Οι παγκόσμιες τιμές του κακάο υπερτετραπλασιάστηκαν μεταξύ Ιανουαρίου 2023 και Ιανουαρίου 2025. Και αντίστοιχα εκτοξεύθηκαν και οι τιμές της σοκολάτας, που έχει την τιμητικής στο Halloween.

Σύνταξη
Νίκολιτς: «Καλή ομάδα ο Ολυμπιακός – Δεν παίξαμε καλά στο αμυντικό κομμάτι»
Ποδόσφαιρο 27.10.25

Νίκολιτς: «Καλή ομάδα ο Ολυμπιακός – Δεν παίξαμε καλά στο αμυντικό κομμάτι»

Ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε μετά την ήττα της ΑΕΚ από τον Ολυμπιακό, αναφέρθηκε με κολακευτικά λόγια στους «ερυθρόλευκους» και στάθηκε στην αδυναμία της ομάδας του στο τελείωμα των φάσεων.

Σύνταξη
Η τρομερή παράδοση του Μεντιλίμπαρ κόντρα στην ΑΕΚ με 7 νίκες και 18 γκολ
Ποδόσφαιρο 27.10.25

Η τρομερή παράδοση του Μεντιλίμπαρ κόντρα στην ΑΕΚ με 7 νίκες και 18 γκολ

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει τα... πάρτι κόντρα στην ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να φτάνει τις 6 σερί νίκες στο πρωτάθλημα επί της Ένωσης και συνολικά τις 7 σε 9 ματς, με γκολ 18-4.

Σύνταξη
Η ΑΕΚ συνέχισε το αρνητικό σερί στα ντέρμπι – Σε πόσα συνεχόμενα δεν έχει καταφέρει να νικήσει
Ποδόσφαιρο 26.10.25

Η ΑΕΚ συνέχισε το αρνητικό σερί στα ντέρμπι – Σε πόσα συνεχόμενα δεν έχει καταφέρει να νικήσει

Η ΑΕΚ αγνοεί τη χαρά της νίκης σε ντέρμπι της Super League για 10ο σερί παιχνίδι, μετά την ήττα της με 2-0 από τον Ολυμπιακό το βράδυ της Κυριακής (26/10) στο «Καραϊσκάκης».

Σύνταξη
Κόλαση, Παράδεισος, και το καλτ ντοκιμαντέρ της άθεης Νταϊάν Κίτον για τη μεταθανάτια ζωή επιστρέφει – «Ανόητο»
Δημιουργός 26.10.25

Κόλαση, Παράδεισος, και το καλτ ντοκιμαντέρ της άθεης Νταϊάν Κίτον για τη μεταθανάτια ζωή επιστρέφει – «Ανόητο»

Η αείμνηστη Νταϊάν Κίτον ήταν κάτι περισσότερο από την ευφυή σταρ του Άνι Χολ ή μια επενδύτρια ακινήτων. Το μόνο ντοκιμαντέρ που υπέγραψε ποτέ είναι η μόνη απόδειξη που χρειάζεται κανείς για να πειστεί για το αίνιγμα της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η ΑΕΚ φοβήθηκε ξανά τον Ολυμπιακό και οι αριθμοί το αποδεικνύουν
Ποδόσφαιρο 26.10.25

Η ΑΕΚ φοβήθηκε ξανά τον Ολυμπιακό και οι αριθμοί το αποδεικνύουν

Φοβισμένη και άτολμη σε όλο το ματς η ΑΕΚ, εμφανίστηκε στο Καραϊσκάκη χωρίς να διεκδικήσει το παραμικρό από το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, κάνοντας την πρώτη καθαρή της φάση στις καθυστερήσεις...

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Η εντυπωσιακή παράδοση του Ελ Κααμπί με την ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 26.10.25

Ολυμπιακός: Η εντυπωσιακή παράδοση του Ελ Κααμπί με την ΑΕΚ

O Aγιούμπ Ελ Κααμπί έχει καταφέρει να χτίσει μια εντυπωσιακή παράδοση στο σκοράρισμά επί της ΑΕΚ. Ο Μαροκινός με το τέρμα που σημείωσε στο 2-0 της 8ης αγωνιστικής έφτασε τα 7 με αντίπαλο την Ένωση!

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Θέλαμε πολύ αυτή τη νίκη»
Ποδόσφαιρο 26.10.25

Μεντιλίμπαρ: «Θέλαμε πολύ αυτή τη νίκη»

Την απόλυτη ικανοποίησή του για τη νίκη και την εμφάνιση της ομάδας του μετά το Ολυμπιακός - ΑΕΚ 2-0 εξέφρασε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ - Τι είπε ο Βάσκος για τον Ταρέμι.

Σύνταξη
Διακοπή πτήσων σε ένα από τα μεγαλύτερα αεροδρόμια του κόσμου λόγω έλλειψης ελεγκτών
Κόσμος 26.10.25

Διακοπή πτήσων σε ένα από τα μεγαλύτερα αεροδρόμια του κόσμου λόγω έλλειψης ελεγκτών

Οι πτήσεις προς το Διεθνές Αεροδρόμιο του Λος Άντζελες και σε άλλα αεροδρόμια διακόπηκαν την Κυριακή, λόγω έλλειψης ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, εξαιτίας του shutdown

Σύνταξη
«Αμήχανος»: Η Ντέμι Μουρ αποκαλύπτει ότι ο Τομ Κρουζ «ντρεπόταν» με την εγκυμοσύνη της
Άβολο 26.10.25

«Αμήχανος»: Η Ντέμι Μουρ αποκαλύπτει ότι ο Τομ Κρουζ «ντρεπόταν» με την εγκυμοσύνη της

Η Ντέμι Μουρ μίλησε για τα παρασκήνια της ταινίας Ζήτημα τιμής (A Few Good Men) και περιγράφει μια άγνωστη και ακραία άβολη στιγμή με τον συμπρωταγωνιστή της, Τομ Κρουζ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Αυτό θέλει να βελτιώσει στον Παναθηναϊκό ο Ράφα Μπενίτεθ
Ποδόσφαιρο 26.10.25

Αυτό θέλει να βελτιώσει στον Παναθηναϊκό ο Ράφα Μπενίτεθ

Ο Ράφα Μπενίτεθ τόνισε μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Αστέρα Τρίπολης με 2-0, πώς οι πράσινοι θα πρέπει να περιορίσουν τα λάθη τους στα επόμενα παιχνίδια ώστε να μπορέσουν να παίξουν καλύτερα.

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο