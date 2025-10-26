Εκλεκτός του ΟΦΗ ο Χρήστος Κόντης
Ο τέως τεχνικός του Παναθηναϊκού Χρήστος Κόντης «προκρίθηκε» και αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία του ΟΦΗ αντί του Μίλαν Ράσταβατς
- Φοινικούντα: Μαρτυρία σοκ για το διπλό φονικό – «Ο “εγκέφαλος” σχεδίασε και εκτέλεσε το τέλειο έγκλημα»
- Αυτά είναι τα μυστικά της μακροζωίας – Ο τρόπος ζωής και οι σημαντικές συνήθειες
- Διακοπή πτήσων σε ένα από τα μεγαλύτερα αεροδρόμια του κόσμου λόγω έλλειψης ελεγκτών
- Διάρρηξη στο Λούβρο: Κάμερες ασφαλείας και DNA ξετύλιξαν το νήμα της υπόθεσης – Πώς εντοπίστηκαν οι ύποπτοι
Πιάνει δουλειά στον ΟΦΗ ο Χρήστος Κόντης. Ο τέως τεχνικός του Παναθηναϊκού είναι εκλεκτός των ανθρώπων της Κρητικής ΠΑΕ για τον πάγκο της ομάδας και θα διαδεχθεί τον Μίλαν Ράσταβατς που αποτελεί παρελθόν μετά την εντός έδρας ήττα από τον Ατρόμητο με 3-1.
Οι συζητήσεις του Κόντη με τους ανθρώπους της ομάδας διήρκησαν όλο το απόγευμα καθώς οι άνθρωποι του ΟΦΗ τον είχαν ξεχωρίσει από άλλους προπονητές, επειδή δούλευε, μέχρι πριν από μερικές μέρες στον Παναθηναϊκό και γνωρίζει την κατάσταση στο πρωτάθλημα.
Περισσότερες λεπτομέρειες δεν έχουν γίνει γνωστές αλλά το θέμα της πρόσληψης του Κόντη είναι στην τελική ευθεία. Οι δυο πλευρές τη Δευτέρα (27/10) θα ανταλλάξουν τα απαραίτητα έγγραφα για να ολοκληρωθεί και τυπικά η συμφωνία, ώστε μέχρι την Τρίτη (28/10) ο Κόντης να βρεθεί στο Ηράκλειο. Επίσης, απομένει να επιλέξει και τους συνεργάτες του.
Όλα δείχνουν ότι την Τετάρτη θα παρακολουθήσει, στο Παγκρήτιο, το ματς με τον Ηρακλή για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson και στη συνέχεια θα πιάσει δουλειά για να κάνει το ντεμπούτο του στον αγώνα της άλλης Δευτέρας (3/11) με τον Αστέρα στην Τρίπολη για την 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League.
- Ταρέμι: «Η συνεργασία με τον Ελ Κααμπί πάει καλά – Χαρούμενος για τη νίκη»
- Νίκολιτς: «Καλή ομάδα ο Ολυμπιακός – Δεν παίξαμε καλά στο αμυντικό κομμάτι»
- Η τρομερή παράδοση του Μεντιλίμπαρ κόντρα στην ΑΕΚ με 7 νίκες και 18 γκολ
- Η σέλφι του Ταρέμι μετά τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στην ΑΕΚ
- Μπέος για ΠΑΟΚ: «Μην ασελγείτε κατά του ελληνικού ποδοσφαίρου» (pic)
- Γκολ και highlights από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα (vids)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις