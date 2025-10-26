Εκλεκτός του ΟΦΗ ο Χρήστος Κόντης

Πιάνει δουλειά στον ΟΦΗ ο Χρήστος Κόντης. Ο τέως τεχνικός του Παναθηναϊκού είναι εκλεκτός των ανθρώπων της Κρητικής ΠΑΕ για τον πάγκο της ομάδας και θα διαδεχθεί τον Μίλαν Ράσταβατς που αποτελεί παρελθόν μετά την εντός έδρας ήττα από τον Ατρόμητο με 3-1.

Οι συζητήσεις του Κόντη με τους ανθρώπους της ομάδας διήρκησαν όλο το απόγευμα καθώς οι άνθρωποι του ΟΦΗ τον είχαν ξεχωρίσει από άλλους προπονητές, επειδή δούλευε, μέχρι πριν από μερικές μέρες στον Παναθηναϊκό και γνωρίζει την κατάσταση στο πρωτάθλημα.

Περισσότερες λεπτομέρειες δεν έχουν γίνει γνωστές αλλά το θέμα της πρόσληψης του Κόντη είναι στην τελική ευθεία. Οι δυο πλευρές τη Δευτέρα (27/10) θα ανταλλάξουν τα απαραίτητα έγγραφα για να ολοκληρωθεί και τυπικά η συμφωνία, ώστε μέχρι την Τρίτη (28/10) ο Κόντης να βρεθεί στο Ηράκλειο. Επίσης, απομένει να επιλέξει και τους συνεργάτες του.

Όλα δείχνουν ότι την Τετάρτη θα παρακολουθήσει, στο Παγκρήτιο, το ματς με τον Ηρακλή για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson και στη συνέχεια θα πιάσει δουλειά για να κάνει το ντεμπούτο του στον αγώνα της άλλης Δευτέρας (3/11) με τον Αστέρα στην Τρίπολη για την 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League.