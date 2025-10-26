Κοντά στην έξοδο από τον ΟΦΗ ο Ράσταβατς – Αρέσει ο Κόντης

Οι εξελίξεις τρέχουν στον ΟΦΗ, με τη θέση του Μίλαν Ράσταβατς να είναι επισφαλής στον πάγκο των Κρητικών, την ώρα που ο Χρήστος Κόντης φαντάζει το φαβορί για να τον αντικαταστήσει.

Οι Κρητικοί σκέφτονταν εδώ και καιρό να διακόψουν τη συνεργασία με τον Σέρβο τεχνικό, μετά το ματς με τον Ατρόμητο και τη νέα ήττα και κακή εικόνα της ομάδας. όλα δείχνουν πως η απόφαση πάρθηκε.

Ο ΟΦΗ, ο Κόντης και τα υπόλοιπα ονόματα που ακούγονται

Μετά από 7 ματς στο πρωτάθλημα (εκκρεμεί το ματς της πρεμιέρας με τον Παναθηναϊκό) ο ΟΦΗ είναι στην 12η θέση με μόλις έξι βαθμούς. Πλέον, οι Κρητικοί ετοιμάζονται για τον αγώνα Κυπέλλου με τον Ηρακλή (28/10) και μένει να φανεί ποιος θα κάτσει στον πάγκο και αν αυτός θα είναι ο Κόντης, που αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό.

Αξίζει να σημειωθεί πως εκτός από τον Χρήστο Κόντη που αρέσει πολύ στους «μελανόλευκους», είναι ελεύθερος και ο Γιάννης Πετράκης, ενώ ένα από τα ονόματα που παίζουν για τον ΟΦΗ, χωρίς καν να έχει φύγει ο Ράσταβατς είναι και ο Σάββας Παντελίδης.