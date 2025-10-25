Απόχαιρέτησε τον Παναθηναϊκό ο Κόντης: «Εύχομαι κάθε επιτυχία» (pic)

Ο Παναθηναϊκός και ο Χρήστος Κόντης «τράβηξαν» χωριστούς δρόμους μετά από 1,5 μήνα. Ο Έλληνας τεχνικός έκατσε για τελευταία φορά στον πάγκο της ομάδας στην ήττα με 3-1 από τη Φέγενορντ και πλέον οι «πράσινοι» θα έχουν στο τιμόνι τους τον Ράφα Μπενίτεθ.

Το πρωί του Σαββάτου (25/10), ο Κόντης αποχαιρέτησε την ομάδα μετά τη δεύτερη θητεία του στον πάγκο της και ευχήθηκε επιτυχίες για το μέλλον, ενώ ο ίδιος πλέον αλλάζει σελίδα στην καριέρα του, αναζητώντας την επόμενή του πρόκληση.

Το μήνυμα του Χρήστου Κόντη

«Η πορεία μου στον Παναθηναϊκό έφτασε στο τέλος της. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι συνεργάστηκαν μαζί μου σε αυτή την περίοδο.

Είμαι ευγνώμων στους παίκτες, στο προσωπικό και σε όλους μέσα στον σύλλογο για την εμπιστοσύνη, τον επαγγελματισμό και τη συνεργασία τους.

Εύχομαι στον Παναθηναϊκό κάθε επιτυχία και μεγάλα επιτεύγματα στο μέλλον.

Τώρα κοιτάζω μπροστά προς νέες ευκαιρίες και προκλήσεις, με την ίδια διάθεση, πάθος και αφοσίωση στη δουλειά μου».