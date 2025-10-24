sports betsson
Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025
Επίσημο: Τέλος ο Κόντης από τον Παναθηναϊκό
Ποδόσφαιρο 24 Οκτωβρίου 2025 | 11:14

Επίσημο: Τέλος ο Κόντης από τον Παναθηναϊκό

Ο Χρήστος Κόντης αποτελεί κι επίσημα παρελθόν από τον Παναθηναϊκό, με τον Ράφα Μπενίτεθ να αναλαμβάνει το τριφύλλι.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε κι επίσημα το τέλος της συνεργασίας του με τον Χρήστο Κόντη, με τον Ράφα Μπενίτεθ να είναι εκείνος που αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της πράσινης ΠΑΕ.

Ο Έλληνας τεχνικός αποχωρεί μετά την ήττα του Παναθηναϊκού στην Ολλανδία από τη Φέγενορντ για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League και ο έμπειρος Ισπανός κόουτς θα αποτελέσει τον αντικαταστάτη του.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Χρήστος Κόντης έμεινε στον πάγκο του Παναθηναϊκού για περίπου 1,5 μήνα, όπου και διαδέχτηκε τον Ρούι Βιτόρια που απολύθηκε από τον σύλλογο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Χρήστο Κόντη.

Πρόσφερε στην ομάδα σε μία περίοδο με δυσκολίες και γι’ αυτό τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα.

Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στο επόμενο βήμα της καριέρας του.

Economy
Ακρίβεια: Ροκανίζει εισοδήματα και καταθέσεις 

Ακρίβεια: Ροκανίζει εισοδήματα και καταθέσεις 

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Κι επίσημα σε Chevron – Helleniq Energy τα 4 blocks Κρήτης και Πελοποννήσου

Υδρογονάνθρακες: Κι επίσημα σε Chevron – Helleniq Energy τα 4 blocks Κρήτης και Πελοποννήσου

Ποδόσφαιρο 24.10.25

