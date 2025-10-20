Κόντης: «Έπρεπε να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες μας και να νικήσουμε τον Άρη»

Ο Παναθηναϊκός ήρθε ισόπαλος με 1-1 απέναντι στον Άρη με τον Ντραγκόφσκι να… χαρίζει την ισοφάριση στον Δώνη και ο Χρήστος Κόντης έκανε λόγο για τις πολλές ευκαιρίες που έχασε η ομάδα του.

Ο τεχνικός των «πράσινων» τόνισε πως η ομάδα του δεν κινδύνευσε στο παιχνίδι και δέχθηκε ένα εύκολο γκολ το οποίο, όπως ο ίδιος είπε τους στέρησε τη νίκη.

Αναλυτικά όσα είπε ο Χρήστος Κόντης είπε στην κάμερα της Nova:

«Στο τέλος της ημέρας μας μένει μια πικρία, δεν κινδυνεύσαμε ιδιαίτερα, ελέγχαμε το παιχνίδι αμυντικά, τις ευκαιρίες έπρεπε να τις βάλουμε μέσα. Δεν μας αρκεί η ισοπαλία, δεν είμαστε καθόλου χαρούμενοι θέλαμε τη νίκη.

Στεναχωριέμαι γιατί μπορούσαμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Έπρεπε να έχουμε κερδίσει το παιχνίδι. Φάγαμε ένα εύκολο γκολ, δεν κινδυνεύσαμε πολύ στο παιχνίδι, ήταν λίγες οι φάσεις του Άρη. Έπρεπε να είμαστε ήρεμοι, πηγαίναμε να παίξουμε γρήγορα».

Λίγο αργότερα μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, αρχικά ο προπονητής του Παναθηναϊκού ρωτήθηκε για την αγωνιστική λογική της ομάδας του (να παίξει πίσω από την μπάλα) παρότι το παιχνίδι ξεκίνησε ιδανικά γι’ αυτή. «Δεν μας ωφέλησε το γρήγορο γκολ γιατί πάντα ένα γρήγορο γκολ βάζει περισσότερη πίεση στον αντίπαλο. Αυτό ένιωσα εγώ απέξω. Έδωσε το δικαίωμα στον Άρη να σκεφτεί ότι δεν είχε άλλη επιλογή από το να βάλει γκολ παίζοντας πιο επιθετικά.

Σε όλο αυτό το διάστημα δεν απειληθήκαμε με εξαίρεση ένα σουτ και της απόκρουσης του Ντραγκόφσκι. Βγάλαμε αντίδραση μετά το γκολ που δεχθήκαμε και είχαμε δύο μεγάλες ευκαιρίες. Αν είχαμε βάλει μία από τις δύο δεν θα μιλούσαμε για ένα άσχημο αποτέλεσμα. Κανείς δεν ήθελε να φύγουμε με ισοπαλία σ’ ένα παιχνίδι στο οποίο κινδυνεύσαμε ελάχιστα», κατέληξε ο Κόντης.