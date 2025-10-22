sports betsson
23.10.2025 | 13:05
Έκρηξη σε εργοστάσιο στη Ρωσία - Τουλάχιστον δέκα νεκροί
Κόντης: «Γι’ αυτό είπα ότι ένα γρήγορο γκολ μπορεί να αποσυντονίσει μια ομαδα»
Ποδόσφαιρο 22 Οκτωβρίου 2025 | 20:11

Κόντης: «Γι’ αυτό είπα ότι ένα γρήγορο γκολ μπορεί να αποσυντονίσει μια ομαδα»

Χρήστος Κόντης και Άνταμ Τσέριν μίλησαν στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης των πράσινων στην Ολλανδία κόντρα στη Φέγενορντ για την 3η αγωνιστική του Europa League.

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται την Πέμπτη (23/10, 22:00) από τη Φέγενορντ στο «Ντε Κάιπ», για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League και ο Χρήστος Κόντης αναφέρθηκε στο τί πρέπει να κάνει η ομάδα του προκειμένου να φύγει με θετικό αποτέλεσμα.

Μεταξύ άλλων στάθηκε στο dna του συλλόγου το οποίο βοηθάει τους παίκτες να μεταμορφώνονται σε τέτοια ματς, ενώ τόνισε πως αν ο Παναθηναϊκός ακολουθήσει το πλάνο και μείνει συγκεντρωμένος σε όλη την διάρκεια του αγώνα, τότε είναι αισιόδοξος πως μπορεί να πάρει τους επιθυμητούς βαθμούς.

Επίσης ο Έλληνας τεχνικός διευκρίνισε τι ακριβώς εννοούσε με τη φράση που είπε μετά το πρόσφατο ντέρμπι με τον Άρη ότι το γρήγορο γκολ που πέτυχε το τριφύλλι αποσυντόνισε την ομάδα του, κάτι που σχολιάστηκε.

Αναλυτικά όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου ο Χρήστος Κόντης

Για το τι Παναθηναϊκό να δούμε κόντρα στη Φέγενορντ: «Έχουμε αντίπαλο μία πολύ καλή ομάδα. Επειδή έχουν κάνει κακό ξεκίνημα σκέφτονται σίγουρα το αυριανό ματς, παρ’ ότι έχουν ντέρμπι το Σαββατοκύριακο. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι σε όλη την διάρκεια του αγώνα. Είδαμε τι πάθαμε μ’ ένα κακό 15λεπτο κόντρα στην Γκόου Αχέντ Ικλς. Θα πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι, συμπαγείς και να παίξουμε το δικό μας ποδόσφαιρο όταν μας δίνεται η δυνατότητα».

Για το αν θα αλλάξει κάποια στοιχεία στο παιχνίδι του λόγω του αντιπάλου: «Πάντα στον τρόπο που παίζεις προσαρμόζεις και κάποια στοιχεία στον τρόπο του αντιπάλου. Όταν είσαι ο Παναθηναϊκός δεν μπορείς να αλλάξεις πολλά. Είμαστε φύσει επιθετική ομάδα. Θα πρέπει να προσέξουμε κάποια καλά σημεία του αντιπάλου. Είναι κάποια στοιχεία που τα έχουμε δει, τα έχουμε αναλύσει. Οι παίκτες θα ξέρουν αύριο ακριβώς το πλάνο και τι πρέπει να κάνουν. Εμείς θα πρέπει με βάση και την εικόνα του αντιπάλου να βάλουμε τα δικά μας στοιχεία».

Για το αν μοιάζει με το ματς με εκείνο κόντρα στην Γιούνγκ Μπόις: «Σίγουρα μοιάζουν. Και οι Ελβετοί ήταν επιθετική ομάδα. Και οι δύο επιτίθενται με αρκετούς παίκτες και παίζουν με την άμυνα ψηλά. Τότε πήραμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Ελπίζω οι παίκτες να παρουσιάσουν την ίδια εικόνα και να συμβεί το ίδιο. Σίγουρα θα έχουν κι εκείνοι τις στιγμές τους, όμως εμείς θα πρέπει, όταν βρούμε τις δικές μας, να είμαστε αποτελεσματικοί».

Για το πλάνο στο αυριανό ματς: «Δεν έχει να κάνει με το πλάνο, αλλά με το πόσο το θέλουν οι παίκτες. Αυτά τα παιχνίδια για τους παίκτες είναι κάτι παραπάνω από απλή προβολή. Το DNA του Παναθηναϊκού κάνει τους παίκτες να μεταμορφώνονται. Να κάνουν αυτό που πρέπει για να έχουμε ένα καλό πρόσωπο και αν είμαστε συγκεντρωμένοι όχι για 90, αλλά για 95 λεπτά θα τα καταφέρουμε».

Για το αν ο Παναθηναϊκός πάει να χτυπήσει το ματς πιο αργά: «Κάποιες φορές ένα γρήγορο γκολ μπορεί να φανεί ανασταλτικός παράγοντας. Μην με θεωρήσετε τρελό. Γιατί η ομάδα, όταν σκοράρει, νιώθω ότι »α τώρα βάλαμε ένα γκολ, τώρα πρέπει να διατηρήσουμε το αποτέλεσμα». Εγώ θέλω να σκοράρουμε και από το 1ο λεπτό αν τα καταφέρουμε. Θεωρώ ότι σαν ομάδα το πλάνο αύριο στα πρώτα λεπτά θα πρέπει να είναι συγκρατημένο. Θα πρέπει να καταλάβουμε την επιθετικότητα του αντιπάλου. Όταν μπορέσουμε να κρατήσουμε την μπάλα και να σπάσουμε τον ρυθμό, θα πρέπει να διαχειριστούμε στο παιχνίδι και να ψάξουμε τις στιγμές μας».

Για την ενδεκάδα που θα παρατάξει κόντρα στους Ολλανδούς: «Να βάλουμε μία ομάδα που θα μπορεί να υποστηρίξει το πλάνο και να κερδίσει. Όποιος και να μπει αύριο θεωρώ θα τα πάει καλά. Σε όσα παιχνίδια έχουμε παίξει ως τώρα, έχουν δώσει ότι μπορούν. Αύριο θα επιλέξουμε την ενδεκάδα και ελπίζω σε όσους παίκτες καταλήξουμε να μας φέρουν τη νίκη».

Για το αν υπάρχει αμυντικό πρόβλημα στην ομάδα ή είναι θέμα ψυχολογίας ή ατυχίας: «Είναι σημαντικό ότι έχουμε περιορίσει τις ευκαιρίες του αντιπάλου. Όταν κρατάς την μπάλας δεν τον αφήνεις να πλησιάσει εύκολα στην περιοχή σου. Κάποια από τα γκολ που δεχόμαστε είναι αποτέλεσμα ατομικού λάθος και όχι συνολικής λειτουργίας. Αυτό βελτιώνεται μόνο κάνοντας νίκες και νίκες με περισσότερα γκολ. Όταν μαζεύονται νίκες με clean sheet, ανεβαίνει η ψυχολογία σου, νομίζεις πως είσαι ανίκητος και μπορείς να κερδίσεις τον οποιοδήποτε. Όταν η άμυνα και το τερματοφύλακας κρατάνε το μηδέν, δίνουν απίστευτη αυτοπεποίθηση στους μεσοεπιθετικούς κι εκείνοι έχουν άλλον αέρα. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο σημείο αυτό. Δεν έχει βρεθεί ακόμα απόλυτα η χημεία στην αμυντική τετράδα. Γίνεται με τον χρόνο αυτό κι ας μην υπάρχει τέτοιος. Θα συμβεί όταν η ομάδα κάνει συνεχόμενα καλά παιχνίδια».

Για το πού υπερτερεί η Φέγενορντ: «Δεν θεωρώ πως το ολλανδικό πρωτάθλημα είναι καλύτερο από το ελληνικό. Απλά είναι πιο επιθετικό. Παίζουν πιο ανοιχτά και δεν τους ενδιαφέρουν πολλοί οι άμυνες. Κάτι που δεν γίνεται σε μας. Οι κορυφαίες ομάδες έχουν περίσσιο ταλέντο, νέους παίκτες, άρα και πολλή ενέργεια, ενώ έχουν και πιο τεχνικούς ποδοσφαιριστές και γι’ αυτό δεν φοβούνται να παίξουν. Δεν πρέπει να αφήσουμε τον αντίπαλο να βγάλει όλα τα προτερήματά του στο γήπεδο, ειδικά στην αρχή».

Για το γεγονός πως δεν υπάρχουν Ολλανδοί δημοσιογράφοι στην συνέντευξη Τύπου: «Δεν θέλω να πω κάτι γι’ αυτό. Έχω συγκεκριμένη άποψη. Εμείς κάνουμε την δουλειά μας και αύριο θέλω να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι και να κερδίσουμε», ολοκλήρωσε ο Κόντης.

Τσέριν: «Αφοσιωμένοι στο πλάνο μας – Έχουμε την ποιότητα να φύγουμε νικητές από το Ρότερνταμ»

Τους παίκτες εκπροσώπησε ο Άνταμ Τσέριν που είπε:

Για το αν είναι ευκαιρία να… σβήσουν το αποτέλεσμα με την Γκόου Αχέντ Ιγκλς μ’ ένα αποτέλεσμα στο αυριανό ματς: «Το ματς με την Γκόου Αχέντ ήταν ένα ματς που έπρεπε να κερδίσουμε. Ήμασταν καλύτεροι, είχαμε τον έλεγχο, αλλά στο τέλος δεν πήραμε βαθμούς. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Αύριο θα παίξουμε μ’ ένα καλό αντίπαλο σ’ ένα ωραίο γήπεδο και με θερμούς οπαδούς. Πιστεύω πως αν παρουσιαστούμε όπως πρέπει μπορούμε να τα καταφέρουμε».

Για το πως πρέπει να αντιμετωπίσει την Φέγενορντ: «Δεν ξεκίνησαν καλά στην διοργάνωση, ωστόσο στο πρωτάθλημα είναι πρωτοπόροι. Στο προηγούμενο ματς κέρδισαν με 7-0. Είναι πολύ νέα ομάδα, ποιοτική. Εμείς πρέπει να φανούμε συμπαγείς και να μην αφήσουμε χώρος, γιατί αν βρουν χώρους, μπορούν να σε τιμωρήσουν. Θεωρώ πως έχουμε αρκετή ποιότητα για να παίξουμε αντίπαλοι σε τέτοιες ομάδες και να πάρουμε βαθμούς».

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με βαρίδια και χαμηλό τζίρο η άνοδος του

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με βαρίδια και χαμηλό τζίρο η άνοδος του

Φαν Πέρσι: «Οπωσδήποτε νίκη με Παναθηναϊκό – Χαίρομαι που δεν θα είναι ο Μπενίτεθ στον πάγκο»
Ποδόσφαιρο 22.10.25

Φαν Πέρσι: «Οπωσδήποτε νίκη με Παναθηναϊκό – Χαίρομαι που δεν θα είναι ο Μπενίτεθ στον πάγκο»

Ο τεχνικός της Φέγενορντ, Ρόμπιν Φαν Πέρσι, μίλησε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα με τον Παναθηναϊκό (23/10, 19:45) και τόνισε πως δεν υπάρχει άλλος αποτέλεσμα για την ομάδα του εκτός από τη νίκη.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: ο Ντέσερς εκτός ευρωπαϊκής λίστας, ο Πάντοβιτς στη θέση του
Europa League 17.10.25

Παναθηναϊκός: ο Ντέσερς εκτός ευρωπαϊκής λίστας, ο Πάντοβιτς στη θέση του

Ο Παναθηναϊκός χρησιμοποίησε τον κανονισμό της UEFA για μία αλλαγή στη λίστα της και αντικατέστησε τον Σίριλ Ντέσερς με τον Μίλος Πάντοβιτς. Πιο σοβαρός ο τραυματισμός του Νιγηριανού.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Οι ομάδες σκέφτονται να ζητήσουν από την UEFA περισσότερες αλλαγές
Ποδόσφαιρο 16.10.25

Οι ομάδες σκέφτονται να ζητήσουν από την UEFA περισσότερες αλλαγές

Να καταθέσουν στην UEFA πρόταση που θα επιτρέπει και έκτη αλλαγή κατά τη διάρκεια των αγώνων αλλά και μεγαλύτερο «ενεργό» ρόστερ κατά τη διάρκεια της σεζόν, σκέφτονται οι ομάδες-μέλη της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Συλλόγων.

Σύνταξη
Ο «μαραθώνιος» του Big-4 μετά την επιστροφή: Τα ντέρμπι, η Ευρώπη και οι επικίνδυνες «έξοδοι»
Ποδόσφαιρο 07.10.25

Ο «μαραθώνιος» του Big-4 μετά την επιστροφή: Τα ντέρμπι, η Ευρώπη και οι επικίνδυνες «έξοδοι»

Η επιστροφή των ομάδων μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος, φέρνει Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ μπροστά στο πρώτο κρισιμότατο σταυροδρόμι της σεζόν, με ματς-φωτιά κάθε 3-4 μέρες.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Χημικά και καταστολή καταγγέλλουν οι εκπαιδευτικοί που διαμαρτύρονταν για τις συγχωνεύσεις – «Ταχύτατη διερεύνηση», ζήτησε η Ζαχαράκη
Ελλάδα 23.10.25

Χημικά και καταστολή καταγγέλλουν οι εκπαιδευτικοί που διαμαρτύρονταν για τις συγχωνεύσεις – «Ταχύτατη διερεύνηση», ζήτησε η Ζαχαράκη

Γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί διαμαρτύρονταν για τα -σχεδόν- 700 κενά εκπαιδευτικών στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α' Αθήνας. Καταγγέλλουν απρόκλητη επίθεση της ΕΛ.ΑΣ., προαναγγέλλουν στο in νέες κινητοποιήσεις- Τι απαντά το υπουργείο Παιδείας

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
ΕΕ: Η γραφειοκρατία πνίγει την ανταγωνιστικότητα και τις startups – Το αρνητικό παράδειγμα της Ελλάδας
Επιστολή 19 κρατών-μελών 23.10.25

Η γραφειοκρατία πνίγει την ανταγωνιστικότητα και τις startups στην ΕΕ - Το αρνητικό παράδειγμα της Ελλάδας

Η Ευρώπη εξακολουθεί να είναι ένα μωσαϊκό διαφορετικών εθνικών ρυθμίσεων που αποτελεί τροχοπέδη για την επέκταση των startups, παρά τη ραγδαία ανάπτυξή τους τα τελευταία χρόνια

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Γαλλία: 18 διαμερίσματα σε πορτοκαλί συναγερμό για την κακοκαιρία – Πάνω από 140.000 σπίτια χωρίς ρεύμα
Κακοκαιρία Μπενζαμέν 23.10.25

Γαλλία: 18 διαμερίσματα σε πορτοκαλί συναγερμό για την κακοκαιρία – Πάνω από 140.000 σπίτια χωρίς ρεύμα

Η κακοκαιρία έχει πλήξει κυρίως τις ακτές του Ατλαντικού και τη δυτική Γαλλία. Προβλήματα από τα τεράστια κύματα που έχουν προκαλέσει οι βόρειοι άνεμοι, ενώ άνθρωποι τραυματίστηκαν από πτώσεις δέντρων

Σύνταξη
Αυτοκριτική
Αν... 23.10.25

Αυτοκριτική

Αν στη ζωή η πολιτεία στο σύνολό της δείχνεται απέναντι στον πολιτισμό ακηδής, στις κηδείες είναι πανταχού παρούσα, έτοιμη να στεφανώσει νεκρούς

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
NBA: Μετά τον Ροζίερ, συνελήφθη για παράνομο στοιχηματισμό και ο Μπίλαπς! (pic)
Μπάσκετ 23.10.25

NBA: Μετά τον Ροζίερ, συνελήφθη για παράνομο στοιχηματισμό και ο Μπίλαπς! (pic)

Σύμφωνα με αμερικανικά ρεπορτάζ ο παίκτης των Μαϊάμι Χιτ Τέρι Ροζίερ και ο προπονητής των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, Τσόνσι Μπίλαπς συνελήφθησαν από τις Αρχες για παράνομο στοιχηματισμό.

Σύνταξη
Τυχεροπούλου: Στον ΟΠΕΚΕΠΕ υπήρχε πανίσχυρο σύστημα που διέχεε τον φόβο – Το τηλεφώνημα του «Φραπέ» στο σπίτι της
Πολιτική Γραμματεία 23.10.25

Τυχεροπούλου: Στον ΟΠΕΚΕΠΕ υπήρχε πανίσχυρο σύστημα που διέχεε τον φόβο – Το τηλεφώνημα του «Φραπέ» στο σπίτι της

Η κ. Τυχεροπούλου που είχε θέσεις ευθύνης για τις πληρωμές των κοινοτικών επιδοτήσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ, μίλησε για φόβο που της προκάλεσαν οι διοικήσεις, αλλά και ο ίδιος ο περιβόητος «Φραπές».

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ο ΣΥΡΙΖΑ «στηρίζει» Τσίπρα – «Η σχέση δεν είναι αντιπαραθετική, συγκλίνουμε στη δημιουργία ισχυρού πόλου»
Πολιτική Γραμματεία 23.10.25

Ο ΣΥΡΙΖΑ «στηρίζει» Τσίπρα – «Η σχέση δεν είναι αντιπαραθετική, συγκλίνουμε στη δημιουργία ισχυρού πόλου»

Παράλληλες οι πορείες με τον πρώην πρωθυπουργό μέχρι να συγκλίνουν στον κοινό στόχο, η εισήγηση Φάμελλου και πλειοψηφίας στην Πολιτική Γραμματεία.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
«Mπορείς πάντα να βάλεις τα χέρια στις τσέπες και να φύγεις» – Η Αντζέλικα Χιούστον δεν άκουσε τον πατέρα της
Στάση ζωής 23.10.25

«Mπορείς πάντα να βάλεις τα χέρια στις τσέπες και να φύγεις» - Η Αντζέλικα Χιούστον δεν άκουσε τον πατέρα της

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, Αντζέλικα Χιούστον, αναπολεί τα λαμπερά νιάτα της στο swinging Λονδίνο, τη μακροχρόνια σχέση της με τον Τζακ Νίκολσον και πολλά άλλα στα δύο βασικά αυτοβιογραφικά της βιβλία.

Σύνταξη
Τραμπ: «Μπίμπι, ο κόσμος είναι εναντίον σου» – Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αφηγείται τις «επιτυχίες» του στη Μέση Ανατολή
Τι είπε για Δ. Όχθη 23.10.25

«Μπίμπι, ο κόσμος είναι εναντίον σου» - Συνέντευξη Τραμπ για το πώς «έπεισε τον Νετανιάχου να κάνει πίσω»

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό Time, ο Ντόναλντ Τραμπ αφηγείται πώς έπεισε τον Νετανιάχου να υποχωρήσει και στέλνει δημόσιο μήνυμα στο Ισραήλ να σταματήσει τα σχέδια προσάρτησης της Δ. Όχθης

Σύνταξη
Αγροτικό ρεύμα: Ψηφίστηκε η τροπολογία για επανένταξη στο τιμολόγιο «ΓΑΙΑ»
Οικονομικές Ειδήσεις 23.10.25

Αγροτικό ρεύμα: Ψηφίστηκε η τροπολογία για επανένταξη στο τιμολόγιο «ΓΑΙΑ»

Η νέα ρύθμιση για το αγροτικό ρεύμα θα εφαρμοστεί από 1η Δεκεμβρίου 2025 - Αγρότες και οργανισμοί εντάσσονται εκ νέου με μηδενικό επιτόκιο για τις απλήρωτες οφειλές τους

Σύνταξη
Κικίλιας: Βασική έγνοια των πολιτών η ακρίβεια – Η κοινωνία δεν ασχολείται με μικροπολιτική
«Η πραγματική οικονομία» 23.10.25

Κικίλιας: Βασική έγνοια των πολιτών η ακρίβεια – Η κοινωνία δεν ασχολείται με μικροπολιτική

«Ο κόσμος θέλει να δουλεύεις για αυτόν, να μην αυταπατόμαστε», υπογράμμισε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές
Media 23.10.25

ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές

Την Κυριακή 26 Οκτωβρίου το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί με τον Α’ τόμο του ιστορικού μυθιστορήματος «Θέκλη», τα πρακτικά του συνεδρίου «50 Χρόνια Ελληνικής Εξωτερικής Πολιτικής», το περιοδικό VITA, ένα αφιέρωμα για την ζωή του Διονύση Σαββόπουλου και το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
Όμιλος AKTOR: Ισχυρό παρόν, δυναμικό μέλλον
Τα Νέα της Αγοράς 23.10.25

Όμιλος AKTOR: Ισχυρό παρόν, δυναμικό μέλλον

Ο Όμιλος AKTOR είναι ένας πολυδιάστατος επιχειρηματικός Όμιλος στον χώρο των υποδομών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και υλοποιεί ένα μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα, με στόχο να δημιουργήσει αξία για τους μετόχους και την κοινωνία.

Σύνταξη
Διονύσης Σαββόπουλος: Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του το Σάββατο στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης
Το Σάββατο 23.10.25

Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του Διονύση Σαββόπουλου στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών

Η σορός θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα από τις 8:30 έως τις 11:30 το πρωί του Σαββάτου - Ο Διονύσης Σαββόπουλος θα ταφεί στη συνέχεια στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών στις 13:00

Σύνταξη
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

