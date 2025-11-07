newspaper
07.11.2025
Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Αττική Οδός, Κηφισίας, Κατεχάκη
Βόρεια Κορέα: «Εκτόξευσε τουλάχιστον ένα βαλλιστικό πύραυλο αγνώστου τύπου», λέει η Σεούλ
Κόσμος 07 Νοεμβρίου 2025

Βόρεια Κορέα: «Εκτόξευσε τουλάχιστον ένα βαλλιστικό πύραυλο αγνώστου τύπου», λέει η Σεούλ

Η Βόρεια Κορέα αντιδρά στη συμφωνία που εξασφάλισε η Νότια Κορέα με τις ΗΠΑ για την απόκτηση πυρηνοκίνητου υποβρυχίου

Καρκίνος του εντέρου: Ελπίδα για νέες θεραπείες που θα σώσουν εκατομμύρια ζωές

Καρκίνος του εντέρου: Ελπίδα για νέες θεραπείες που θα σώσουν εκατομμύρια ζωές

Spotlight

Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε σήμερα τουλάχιστον έναν «βαλλιστικό πύραυλο άγνωστου τύπου», ανακοίνωσε το γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας της Νότιας Κορέας, οκτώ ημέρες αφού ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ενέκρινε νοτιοκορεατικό σχέδιο για τη ναυπήγηση υποβρυχίου με πυρηνική πρόωση.

«Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε βαλλιστικό πύραυλο άγνωστου τύπου προς την κατεύθυνση της ανατολικής θάλασσας», ανέφερε το γενικό επιτελείο στη Σεούλ, αναφερόμενο στη θαλάσσια περιοχή την οποία το Τόκιο αποκαλεί Θάλασσα της Ιαπωνίας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Νότια Κορέα, τόνισε μέσω Truth Social ότι το υποβρύχιο που θα αποκτήσει η Νότια Κορέα θα κατασκευαστεί στα «ναυπηγεία στη Φιλαδέλφεια», με άλλα λόγια στη δική του χώρα.

Στρατιωτική αναβάθμιση της Νότια Κορέας

Η τεχνολογία των αμερικανικών πυρηνοκίνητων υποβρυχίων συγκαταλέγεται στα πιο αυστηρά φυλασσόμενα στρατιωτικά μυστικά τους.

Σε σύγκριση με υποβρύχια που κινούνται χάρη σε κινητήρες ντίζελ και μπαταρίες, αυτά που διαθέτουν πυρηνική πρόωση μπορούν να επιχειρούν για πολύ πιο μακρά χρονικά διαστήματα.

Αναλυτές σχολιάζουν ότι η ανάπτυξη πυρηνοκίνητου υποβρυχίου σηματοδοτεί σημαντικό άλμα εμπρός για τον ναυπηγικό και στρατιωτικό τομέα της Νότιας Κορέας, η οποία θα ενταχθεί στο πολύ ολιγομελές κλαμπ των χωρών που διαθέτουν τέτοια σκάφη.

Η Σεούλ ανέφερε πως χρειάζεται την έγκριση της Ουάσιγκτον, καθώς η χρήση των πρώτων υλών που είναι απαραίτητες για την κατασκευή αυτού του τύπου υποβρυχίων κατά κανόνα είναι στρατιωτική.

Μετά την αποτυχία το 2019 της συνόδου του βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν και του Ντόναλντ Τραμπ, η Πιονγκγιάνγκ κατέστησε σαφές πως δεν θα απεμπολήσει ποτέ το πυρηνικό της οπλοστάσιο, ότι πλέον έχει γίνει «αμετάκλητα» πυρηνική δύναμη.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

