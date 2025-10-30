Νότια Κορέα: Οι ΗΠΑ ενέκριναν τη ναυπήγηση πυρηνοκίνητου υποβρυχίου
«Τους έχω δώσει έγκριση για ναυπήγηση πυρηνοκίνητου υποβρυχίου» δήλωσε ο Τραμπ για τη Νότια Κορέα, όπου βρίσκεται προκειμένου να παραστεί στη σύνοδο Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social, ότι άναψε το πράσινο φως στη Νότια Κορέα προκειμένου να ναυπηγήσει πυρηνοκίνητο υποβρύχιο (στη φωτογραφία του Reuters/Evelyn Hockstein, επάνω, ευκαιρία για τον καθαρισμό του προεδρικού αυτοκινήτου των ΗΠΑ, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ συναντάται με τον νοτιοκορεάτη ομόλογό του Λι Τζε Μιουνγκ).
Η Σεούλ συμφώνησε να αγοράσει μεγάλες ποσότητες πετρελαίου και φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ, σύμφωνα με τον Τραμπ
Ο Τραμπ, ο οποίος βρίσκεται στην πόλη Γκιονγκτζού για τη σύνοδο της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), ανέφερε επίσης ότι η Σεούλ συμφώνησε να αγοράσει μεγάλες ποσότητες πετρελαίου και φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ.
Ο αμερικανός πρόεδρος και ο νοτιοκορεάτης ομόλογός του Λι Τζε Μιουνγκ διευθέτησαν τις λεπτομέρειες μιας διμερούς εμπορικής συμφωνίας κατά τη χθεσινή συνάντησή τους.
Ο Λι είχε ζητήσει επίσης άδεια από τις ΗΠΑ προκειμένου η Νότια Κορέα να επανεπεξεργασθεί πυρηνικά καύσιμα για την τροφοδοσία υποβρυχίων, ώστε αυτά να είναι σε θέση να παρακολουθούν βορειοκορεατικά και κινεζικά σκάφη για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα.
«Τους έχω δώσει έγκριση»
Βάσει συμφωνίας μεταξύ των δύο κρατών, η Νότια Κορέα δεν έχει δικαίωμα επανεπεξεργασίας χωρίς τη συγκατάθεση των ΗΠΑ.
«Τους έχω δώσει έγκριση για ναυπήγηση πυρηνοκίνητου υποβρυχίου, αντί των παρωχημένων και πολύ λιγότερο ευέλικτων ντιζελοκίνητων υποβρυχίων που έχουν τώρα», έγραψε ο Τραμπ στην ανάρτησή του στο Truth Social.
Πηγή: ΑΠΕ
