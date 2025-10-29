Η Βόρεια Κορέα προχώρησε χθες Τρίτη σε εκτόξευση πυραύλων κρουζ, θάλασσας-επιφανείας, προς τη δυτική ακτή της κορεατικής χερσονήσου, όπως μετέδωσε το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA (φωτογραφία, επάνω), ενόψει της επίσκεψης του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στη Νότια Κορέα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναμένεται σήμερα στην πόλη Γκιονγκτζού για να συμμετάσχει στη σύνοδο της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), στο περιθώριο της οποίας σκοπεύει να έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ.

Ο αμερικανός πρόεδρος είχε, μάλιστα, εκφράσει την επιθυμία να συναντηθεί με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, κατά την επίσκεψή του στη Νότια Κορέα.

Ο βορειοκορεάτης ηγέτης δεν ήταν παρών στην πυραυλική δοκιμή, αναφέρει το KCNA, συμπληρώνοντας πως οι πύραυλοι διένυσαν προκαθορισμένη απόσταση και έπληξαν τους στόχους τους.

Αναφερόμενος στην εκτόξευση των πυραύλων κρουζ, ο Πακ Τζονγκ Τσον, αντιπρόεδρος της Κεντρικής Στρατιωτικής Επιτροπής της Βόρειας Κορέας, έκανε λόγο για «σημαντικές επιτυχίες» που καταγράφονται στην ανάπτυξη των «πυρηνικών δυνάμεων» της χώρας του βάσει του σχεδιασμού που έχει θέσει η ηγεσία του κυβερνώντος κόμματος.

Από πλοία

Οι πύραυλοι κρουζ, βελτιωμένοι για να εκτοξεύονται από πλοία, πέταξαν κατά μήκος μιας προκαθορισμένης διαδρομής πάνω από την Κίτρινη Θάλασσα για να καταστρέψουν τον στόχο, προσθέτει το KCNA, χωρίς να αποκαλύπτει άλλες λεπτομέρειες, συμπεριλαμβανομένης της απόστασης που διάνυσαν.