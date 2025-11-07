ΗΠΑ: Συναγερμός στην αεροπορική βάση όπου σταθμεύει το Air Force One

Επτά άνθρωποι, μεταξύ αυτών Αμερικανοί στρατιωτικοί, χρειάστηκε να παραμείνουν στο νοσοκομείο για σύντομο χρονικό διάστημα, μετά την παράδοση χθες ενός ύποπτου δέματος που περιείχε λευκή σκόνη σε μια αεροπορική βάση των ΗΠΑ, που φιλοξενεί μεταξύ άλλων το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ.

Η Joint Base Andrews (Joint Base: στρατιωτική εγκατάσταση όπου δύο ή περισσότεροι στρατιωτικοί κλάδοι λειτουργούν από κοινού υπό ενιαία διοίκηση, μεικτή βάση στα ελληνικά όπως η Ελευσίνα), κοντά στην Ουάσιγκτον, επιβεβαίωσε σε ένα δελτίο Τύπου που εστάλη σε αμερικανικά ΜΜΕ ότι το άνοιγμα ενός «ύποπτου» δέματος οδήγησε στην εκκένωση «για προληπτικούς λόγους» τμημάτων της βάσης.

«Οι ομάδες άμεσης επέμβασης που αναπτύχθηκαν στη βάση Άντριους διαπίστωσαν πως δεν υφίστατο άμεση απειλή», σύμφωνα με την ίδια πηγή, που διευκρίνισε πως η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το δέμα περιείχε λευκή σκόνη, όμως καμία επικίνδυνη ουσία, μετέδωσε το CNN. Αντιθέτως, βρέθηκε «προπαγάνδα κατά του Τραμπ», σύμφωνα με το CNN και το Fox News, που επικαλέστηκαν πηγές προσκείμενες στην έρευνα, όπως μετέφερε το ΑΠΕ.

Οι στρατιώτες των ΗΠΑ πήραν εξιτήριο

Μεταξύ των επτά ανθρώπων που μεταφέρθηκαν σε ένα νοσοκομείο της βάσης, ορισμένοι υπέφεραν από πονοκέφαλο, όμως όλοι πήραν πολύ σύντομα εξιτήριο, διευκρίνισαν σήμερα ΜΜΕ.

Ερωτηθείσα σχετικά η Joint Base Andrews δεν απάντησε στα αιτήματα του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες.

Η βάση, η οποία βρίσκεται σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων από την αμερικανική πρωτεύουσα, χρησιμοποιείται συχνά για τις πτήσεις υψηλόβαθμων κυβερνητικών αξιωματούχων.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αφίχθη την Τετάρτη εκεί, με το Air Force One, επιστρέφοντας από ένα οικονομικό φόρουμ στη Φλόριντα (νοτιοανατολικά).