07.11.2025 | 17:30
Αλλαγές στη λειτουργία του Μετρό το Σαββατοκύριακο λόγω Μαραθώνιου
ΗΠΑ: Συναγερμός στην αεροπορική βάση όπου σταθμεύει το Air Force One
Κόσμος 07 Νοεμβρίου 2025 | 21:12

ΗΠΑ: Συναγερμός στην αεροπορική βάση όπου σταθμεύει το Air Force One

Τουλάχιστον 7 στρατιωτικοί νοσηλεύτηκαν αφού ήρθαν σε επαφή με άγνωστη ουσία σε σκόνη στη Βάση Άντριους, ακολουθώντας το σχετικό πρωτόκολλο των ΗΠΑ

Επτά άνθρωποι, μεταξύ αυτών Αμερικανοί στρατιωτικοί, χρειάστηκε να παραμείνουν στο νοσοκομείο για σύντομο χρονικό διάστημα, μετά την παράδοση χθες ενός ύποπτου δέματος που περιείχε λευκή σκόνη σε μια αεροπορική βάση των ΗΠΑ, που φιλοξενεί μεταξύ άλλων το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ.

Η Joint Base Andrews (Joint Base: στρατιωτική εγκατάσταση όπου δύο ή περισσότεροι στρατιωτικοί κλάδοι λειτουργούν από κοινού υπό ενιαία διοίκηση, μεικτή βάση στα ελληνικά όπως η Ελευσίνα), κοντά στην Ουάσιγκτον, επιβεβαίωσε σε ένα δελτίο Τύπου που εστάλη σε αμερικανικά ΜΜΕ ότι το άνοιγμα ενός «ύποπτου» δέματος οδήγησε στην εκκένωση «για προληπτικούς λόγους» τμημάτων της βάσης.

«Οι ομάδες άμεσης επέμβασης που αναπτύχθηκαν στη βάση Άντριους διαπίστωσαν πως δεν υφίστατο άμεση απειλή», σύμφωνα με την ίδια πηγή, που διευκρίνισε πως η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το δέμα περιείχε λευκή σκόνη, όμως καμία επικίνδυνη ουσία, μετέδωσε το CNN. Αντιθέτως, βρέθηκε «προπαγάνδα κατά του Τραμπ», σύμφωνα με το CNN και το Fox News, που επικαλέστηκαν πηγές προσκείμενες στην έρευνα, όπως μετέφερε το ΑΠΕ.

Οι στρατιώτες των ΗΠΑ πήραν εξιτήριο

Μεταξύ των επτά ανθρώπων που μεταφέρθηκαν σε ένα νοσοκομείο της βάσης, ορισμένοι υπέφεραν από πονοκέφαλο, όμως όλοι πήραν πολύ σύντομα εξιτήριο, διευκρίνισαν σήμερα ΜΜΕ.

Ερωτηθείσα σχετικά η Joint Base Andrews δεν απάντησε στα αιτήματα του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες.

Η βάση, η οποία βρίσκεται σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων από την αμερικανική πρωτεύουσα, χρησιμοποιείται συχνά για τις πτήσεις υψηλόβαθμων κυβερνητικών αξιωματούχων.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αφίχθη την Τετάρτη εκεί, με το Air Force One, επιστρέφοντας από ένα οικονομικό φόρουμ στη Φλόριντα (νοτιοανατολικά).

OT FORUM – Μπέργκαμ: Οι σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ είναι πιο ισχυρές από ποτέ

OT FORUM – Μπέργκαμ: Οι σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ είναι πιο ισχυρές από ποτέ

Euronext: Στο 50%+1 μειώνει τον στόχο της Δημόσιας Πρότασης για την ΕΧΑΕ

Euronext: Στο 50%+1 μειώνει τον στόχο της Δημόσιας Πρότασης για την ΕΧΑΕ

«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104
inTickets 06.11.25

«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104

Η παράσταση «Nomsferatu» έρχεται στο Θέατρο 104, για 10 μόνο παραστάσεις. Βασίζεται σε μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου τρόμου: το Nosferatu του Φ. Β. Μουρνάου.

Σύνταξη
Ισραήλ 07.11.25

Χαιρέτισε ο Χριστοδουλίδης 07.11.25

Η τέλεια καταιγίδα προκλήσεων – Η βιομηχανία και το αβέβαιο μέλλον της εργασίας
Κρίσιμο σταυροδρόμι 07.11.25

Η τέλεια καταιγίδα προκλήσεων – Η βιομηχανία και το αβέβαιο μέλλον της εργασίας

Απαιτείται συμπεριληπτική βιομηχανική πολιτική που θα εμπλέκει ουσιαστικά τους εργαζόμενους, την κοινωνία των πολιτών και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη στη διαμόρφωση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ντόναλντ Τραμπ: Πολύ πιθανό να συναντηθώ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στη Βουδαπέστη
Ουκρανικό 07.11.25

Τραμπ: Πολύ πιθανό να συναντηθώ με τον Πούτιν στη Βουδαπέστη

Είναι πολύ πιθανό να συμβεί, είπε χαρακτηριστικά, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ απέστειλε ένα ηχηρότατο μήνυμα στην ΕΕ, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Να σέβεστε τον Όρμπαν».

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Η άνοδος των «πορνο-τρολ»: Πώς μια πλατφόρμα πορνό κέρδισε εκατομμύρια μηνύοντας… τους θεατές της
Προσέξτε 07.11.25

Η άνοδος των «πορνο-τρολ»: Πώς μια πλατφόρμα πορνό κέρδισε εκατομμύρια μηνύοντας… τους θεατές της

Μια εταιρεία έχει κατακλύσει τα αμερικανικά δικαστήρια με αγωγές, κυρίως εναντίον θεατών υλικού πορνό, οι οποίοι νιώθουν ντροπιασμένοι και προτιμούν να συμβιβάζονται ιδιωτικά

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Η Γαλλία προτρέπει τους πολίτες της να εγκαταλείψουν το Μαλί «το συντομότερο δυνατό»
Κόσμος 07.11.25

Η Γαλλία προτρέπει τους πολίτες της να εγκαταλείψουν το Μαλί «το συντομότερο δυνατό»

Το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών συνιστά στους υπηκόους του να εγκαταλείψουν προσωρινά το Μαλί «το συντομότερο δυνατό», καθώς πολλές περιοχές της χώρας έχουν παραλύσει από τον αποκλεισμό των τζιχαντιστών

Σύνταξη
Τουρκικό ένταλμα σύλληψης κατά του Νετανιάχου
Για γενοκτονία 07.11.25

Τουρκικό ένταλμα σύλληψης κατά του Νετανιάχου

Ένταλμα σύλληψης από τον εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης κατά του Νετανιάχου για γενοκτονία. Αφορά συνολικά 37 πρόσωπα. Κατηγορούνται για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Σύνταξη
«Να σέβεστε τον Όρμπαν»: Αυστηρό μήνυμα Τραμπ στην ΕΕ μετά τη συνάντησή του με τον Ούγγρο πρόεδρο
Και την Ουγγαρία 07.11.25 Upd: 20:39

«Να σέβεστε τον Όρμπαν»: Αυστηρό μήνυμα Τραμπ στην ΕΕ μετά τη συνάντησή του με τον Ούγγρο πρόεδρο

Ζωντανή εικόνα από τη συνάντηση Νόναλντ Τραμπ και Βίκτορ Όρμπαν. Ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται ότι βλέπει θετικά όλα τα αιτήματα του Ούγγρου συμμάχου του, που επιθυμεί να κερδίσει από τη συνάντηση.

Σύνταξη
Το μεγάλο δίλημμα του Όρμπαν: Το ρωσικό πετρέλαιο ή η εύνοια του «παλιόφιλου» Τραμπ
«Καυτή πατάτα» 07.11.25

Το μεγάλο δίλημμα του Όρμπαν: Το ρωσικό πετρέλαιο ή η εύνοια του «παλιόφιλου» Τραμπ

Ο Βίκτορ Όρμπαν βρίσκεται σε ένα περίπλοκο γεωπολιτικό σταυροδρόμι, καθώς οι πιέσεις των ΗΠΑ για απεξάρτηση από το ρωσικό πετρέλαιο δοκιμάζουν τις ισορροπίες της εξωτερικής και εσωτερικής του πολιτικής

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η ΕΕ καλεί την Ελλάδα να αναλάβει δράση κατά του «στόλου-φαντάσματος» της Ρωσίας
Κόσμος 07.11.25

Η ΕΕ καλεί την Ελλάδα να αναλάβει δράση κατά του «στόλου-φαντάσματος» της Ρωσίας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) κάλεσε την Παρασκευή την Ελλάδα να εντείνει τις προσπάθειές της για να περιορίσει τις δραστηριότητες του «στόλου-φαντάσματος» που χρησιμοποιεί η Ρωσία για να εξάγει πετρέλαιο και να παρακάμπτει τις ευρωπαϊκές κυρώσεις.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
ΗΠΑ: Λίγο πριν το χάος στα αεροδρόμια – Εκατοντάδες πτήσεις ακυρώνονται λόγω ομοσπονδιακού shutdown
40 αεροδρόμια 07.11.25

ΗΠΑ: Λίγο πριν το χάος στα αεροδρόμια – Εκατοντάδες πτήσεις ακυρώνονται λόγω ομοσπονδιακού shutdown

Ήδη παρουσιάζονται προβλήματα και στις διεθνείς πτήσεις από και προς τις ΗΠΑ. Πάνω από 11.000 ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας εργάζονται στα αεροδρόμια χωρίς αμοιβή, ενώ υπάρχουν 3.000 κενές θέσεις.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Παρίσι: Στην έκθεση – κόλαφο για την ασφάλεια στο Λούβρο απαντά η διευθύντρια του μουσείου
Παρίσι 07.11.25

Στην έκθεση - κόλαφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την ασφάλεια στο Λούβρο απαντά η διευθύντρια του μουσείου

Η Ελεγκτική Επιτροπή της Γαλλίας κατηγόρησε την διεύθυνση στο Λούβρο ότι θυσίασε την ασφάλεια του μουσείου στο βωμό του εντυπωσιασμού - Τι απαντά η Λοράνς Ντε Καρ

Σύνταξη
Ο ποδοσφαιριστής Ιβ Μπισουμά θύμα οικονομικής απάτης: Του… εξαφάνισαν 950.000 € από τον λογαριασμό!
Ποδόσφαιρο 07.11.25

Ποδοσφαιριστής της Premier League - θύμα οικονομικής απάτης: Του... εξαφάνισαν 950.000 € από τον λογαριασμό!

Πώς ο Ιβ Μπισουμά είδε τον προσωπικό του λογαριασμό να μειώνεται κατά σχεδόν ένα εκατομμύριο από έναν επιτήδειο, αλλά και γιατί χρειάστηκε σχεδόν... έναν χρόνο για να το καταλάβει.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Βορίζια: Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει ποιος απομάκρυνε τα όπλα μετά το μακελειό – Η μαρτυρία που σοκάρει
Ελλάδα 07.11.25

Βορίζια: Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει ποιος απομάκρυνε τα όπλα μετά το μακελειό – Η μαρτυρία που σοκάρει

Αυτόπτης μάρτυρας στο αιματηρό επεισόδιο στα Βορίζια συγκλονίζει περιγράφοντας όλα όσα έζησε με την ανταλλαγή πυροβολισμών και τους δύο νεκρούς

Σύνταξη
Ο αρχιτέκτονας του νέου «Μπερναμπέου» υπόσχεται «τέλος στο πρόβλημα του θορύβου»
Ποδόσφαιρο 07.11.25

Ο αρχιτέκτονας του νέου «Μπερναμπέου» υπόσχεται «τέλος στο πρόβλημα του θορύβου»

Ο Καταλανός δημιουργός του επιβλητικού νέου «Σαντιάγο Μπερναμπέου», Ζοζέπ Ρίμπας, εξηγεί πώς το γήπεδο του Ρεάλ Μαδρίτης θα λειτουργεί «365 μέρες τον χρόνο» και πώς η αρχιτεκτονική του ενώνει αισθητική, τεχνολογία και επιχειρηματική ευφυΐα.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Πέθανε ο Τζέιμς Γουότσον, ο επιστήμονας που ανακάλυψε τη διπλή έλικα του DNA
«Τρομερό παιδί» 07.11.25

Πέθανε ο Τζέιμς Γουότσον, ο επιστήμονας που ανακάλυψε τη διπλή έλικα του DNA

Ήταν 97 ετών. Μαζί με τον Φράνσις Κρικ βραβεύτηκε με Νόμπελ Ιατρικής για τη σημαντική αυτή ανακάλυψη. Διχαστική προσωπικότητα, επικρίθηκε σφοδρά για ρατσιστικά σχόλια.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Παρτιζάν: Στο ΣΕΦ οι Μπιανκόν και Καμπελά (pics)
Euroleague 07.11.25

Στο ΣΕΦ οι Ρέτσος, Μπιανκόν και Καμπελά (pics)

Για ακόμη μία φορά το ποδοσφαιρικό τμήμα του Ολυμπιακού δείχνει έμπρακτα τη στήριξή του στην ομάδα μπάσκετ, καθώς στο ΣΕΦ βρίσκονται οι Ρέτσος, Μπιανκόν, Καμπελά για το ματς με την Παρτιζάν.

Σύνταξη
Φωτιά σε σπίτι στην Πάτρα – Απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένη
Ελλάδα 07.11.25

Φωτιά σε σπίτι στην Πάτρα – Απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένη

Η φωτιά ξέσπασε στον πρώτο όροφο οικίας που βρίσκεται στην περιοχή του ιερού ναού Παντοκράτορος - Σύμφωνα με την πρώτη εικόνα εξετάζεται το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να προκλήθηκε από μαγειρικό σκεύος. 

Σύνταξη
Η τέλεια καταιγίδα προκλήσεων – Η βιομηχανία και το αβέβαιο μέλλον της εργασίας
Κρίσιμο σταυροδρόμι 07.11.25

Η τέλεια καταιγίδα προκλήσεων – Η βιομηχανία και το αβέβαιο μέλλον της εργασίας

Απαιτείται συμπεριληπτική βιομηχανική πολιτική που θα εμπλέκει ουσιαστικά τους εργαζόμενους, την κοινωνία των πολιτών και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη στη διαμόρφωση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ανδρουλάκης: Οι αγρότες απαιτούν έναν κανονικό ΟΠΕΚΕΠΕ, έναν κανονικό ΕΛΓΑ και όχι τα κλεφτομάγαζα της ΝΔ
Ομιλία στην Ορεστιάδα 07.11.25

Ανδρουλάκης: Οι αγρότες απαιτούν έναν κανονικό ΟΠΕΚΕΠΕ, έναν κανονικό ΕΛΓΑ και όχι τα κλεφτομάγαζα της ΝΔ

«Δεν έχει τίποτα να περιμένει ο πολίτης από μια τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας», επισήμανε από την Ορεστιάδα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Ποτσετίνο: Ο Μέσι νίκησε το NBA!
Ποδόσφαιρο 07.11.25

Ποτσετίνο: Ο Μέσι νίκησε το NBA!

«Παλιότερα, τα παιδιά ονειρεύονταν να παίζουν μπάσκετ ή αμερικανικό ποδόσφαιρο. Τώρα θέλουν επίσης να γίνουν ποδοσφαιριστές και αιτία είναι ο Μέσι», δήλωσε ο τεχνικός της Εθνικής ομάδας των ΗΠΑ

Βάιος Μπαλάφας
Ουκρανικό 07.11.25

Υπερταμείο για ΕΛΤΑ: Παραδείγματα από τις μεταρρυθμίσεις στα ταχυδρομεία σε Βρετανία, Ελβετία, Ολλανδία και Ουγγαρία
Νέα ανακοίνωση 07.11.25

Υπερταμείο για ΕΛΤΑ: Παραδείγματα από τις μεταρρυθμίσεις στα ταχυδρομεία σε Βρετανία, Ελβετία, Ολλανδία και Ουγγαρία

«Τα πλάνα μετασχηματισμού των εθνικών ταχυδρομικών οργανισμών είναι πολυετή και πολλαπλών αξόνων», επισημαίνει το Υπερταμείο, φέρνοντας παραδείγματα από μια σειρά χωρών για τα ταχυδρομεία

Σύνταξη
Το Roland Garros διεκδικεί μια θέση στην άυλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO: Τι σημαίνει στην πράξη;
uncategorized 07.11.25

Το Roland Garros διεκδικεί μια θέση στην άυλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO: Τι σημαίνει στην πράξη;

Το Παρίσι θέλει να καταχωρίσει το ιστορικό τουρνουά τένις, Roland Garros ως πολιτιστικό θησαυρό – αλλά η διαδικασία είναι μακρά και το όφελος κυρίως συμβολικό

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η άνοδος των «πορνο-τρολ»: Πώς μια πλατφόρμα πορνό κέρδισε εκατομμύρια μηνύοντας… τους θεατές της
Προσέξτε 07.11.25

Η άνοδος των «πορνο-τρολ»: Πώς μια πλατφόρμα πορνό κέρδισε εκατομμύρια μηνύοντας… τους θεατές της

Μια εταιρεία έχει κατακλύσει τα αμερικανικά δικαστήρια με αγωγές, κυρίως εναντίον θεατών υλικού πορνό, οι οποίοι νιώθουν ντροπιασμένοι και προτιμούν να συμβιβάζονται ιδιωτικά

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ξεκινά από αύριο το σχέδιο αστυνόμευσης σε οικισμούς Ρομά σε όλη τη χώρα – Δείτε σε ποιες περιοχές
Ελλάδα 07.11.25

Ξεκινά από αύριο το σχέδιο αστυνόμευσης σε οικισμούς Ρομά σε όλη τη χώρα – Δείτε σε ποιες περιοχές

Η νέα Ομάδα Πρόληψης και Διαμεσολάβησης θα αναλάβει δράση σε 25 περιοχές και 152 σημεία σε όλη τη χώρα και θα περιλαμβάνει 24ωρη ένστολη παρουσία, ελέγχους στα σπίτια με στοχευμένες επιχειρήσεις.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Παρτιζάν
Μπάσκετ 07.11.25

LIVE: Ολυμπιακός – Παρτιζάν

LIVE: Ολυμπιακός – Παρτιζάν. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Παρτιζάν για την 9η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Κασσελάκης: Υπουργοί εκθειάζουν την οπλοκατοχή στις ΗΠΑ χωρίς να έχουν ιδέα για τι πράγμα μιλάνε
Σαφείς βολές 07.11.25

Κασσελάκης: Υπουργοί εκθειάζουν την οπλοκατοχή στις ΗΠΑ χωρίς να έχουν ιδέα για τι πράγμα μιλάνε

«Η Αμερική έχει αποτύχει παταγωδώς στο ζήτημα των όπλων και της εγκληματικότητας», τόνισε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης

Σύνταξη
Γκροτέσκα, ζοφερή αλλά βάναυσα ειλικρινής ματιά στην ανθρωπότητα – Οι εικόνες της Νταϊάν Άρμπους δεν αστειεύονται
Τόσο στοιχειωτική 07.11.25

Γκροτέσκα, ζοφερή αλλά βάναυσα ειλικρινής ματιά στην ανθρωπότητα – Οι εικόνες της Νταϊάν Άρμπους δεν αστειεύονται

Από σκληρές φωτογραφίες ηλικιωμένων χηρών γυναικών έως μια συγκλονιστική εικόνα της μητρότητας, η ιδιοφυΐα της Αμερικανίδας φωτογράφου αναδεικνύεται πλήρως σε μια νέα έκθεση, όπου ανακαλύπτει την ασχήμια που την περιβάλλει.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κίνα: Πώς η ενεργειακή της επανάσταση θα αλλάξει τις αγορές και την παγκόσμια οικονομία
Καθαρή ενέργεια 07.11.25

Πώς η ενεργειακή επανάσταση της Κίνας θα αλλάξει τις αγορές και την οικονομία

Ο δρόμος της Κίνας για την εδραίωσή της ως ισοδύναμη των ΗΠΑ παγκόσμια υπερδύναμη περνάει μέσα από την φθηνή, καθαρή ενέργεια, που αναμένεται να διαταράξει θετικά την υπάρχουσα τάξη πραγμάτων

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Γαλλία προτρέπει τους πολίτες της να εγκαταλείψουν το Μαλί «το συντομότερο δυνατό»
Κόσμος 07.11.25

Η Γαλλία προτρέπει τους πολίτες της να εγκαταλείψουν το Μαλί «το συντομότερο δυνατό»

Το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών συνιστά στους υπηκόους του να εγκαταλείψουν προσωρινά το Μαλί «το συντομότερο δυνατό», καθώς πολλές περιοχές της χώρας έχουν παραλύσει από τον αποκλεισμό των τζιχαντιστών

Σύνταξη
Πόσα καταφύγια έχει η Ελλάδα για την προστασία άμαχου πληθυσμού – Η χωρητικότητά τους
Ελλάδα 07.11.25

Πόσα καταφύγια έχει η Ελλάδα για την προστασία άμαχου πληθυσμού – Η χωρητικότητά τους

Ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη τόνισε ότι υπεύθυνοι για τη συντήρηση των υπαρχόντων δημόσιων χώρων που έχουν χαρακτηριστεί ως καταφύγια είναι οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Σύνταξη
