07.11.2025
Αγρίνιο: 79χρονος βρέθηκε μαχαιρωμένος - Προσήχθη η κόρη του
ΗΠΑ: Πακέτο με λευκή σκόνη πέρασε σε στρατιωτική βάση – Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν μέλη του προσωπικού
Κόσμος 07 Νοεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Πακέτο με λευκή σκόνη πέρασε σε στρατιωτική βάση – Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν μέλη του προσωπικού

Η στρατιωτική βάση Άντριους, που σημειώθηκε το περιστατικό, είναι γνωστή ως βάση του Air Force One, του αεροπλάνου που χρησιμοποιείται από τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Ύποπτο πακέτο, που περιείχε λευκή σκόνη, παραδόθηκε σε στρατιωτική βάση των ΗΠΑ στο Μέριλαντ με αποτέλεσμα άνθρωποι να ασθενήσουν και μερικοί εξ αυτών να χρειασθεί να νοσηλευθούν, μετέδωσε το CNN.

Ένα κτίριο στη βάση εκκενώθηκε αφού ένα άτομο «άνοιξε ένα ύποπτο πακέτο», μετέδωσε το CNN επικαλούμενο δήλωση από την Joint Base Andrews, η οποία βρίσκεται έξω από την πρωτεύουσα Ουάσινγκτον.

«Ως μέτρο προφύλαξης, το κτίριο αυτό και ένα άλλο που συνδέεται με το πρώτο εκκενώθηκαν και η περιοχή αποκλείσθηκε», αναφέρεται στη δήλωση.

Η έδρα του Air Force One

Αρκετοί άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο Ιατρικό Κέντρο Μάλκομ Γκρόουβ στη βάση, μετέδωσε το CNN. Η έκταση της ασθένειάς τους δεν έγινε γνωστή.

Η βάση Άντριους είναι γνωστή ως βάση του Air Force One, του αεροπλάνου που χρησιμοποιείται από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το πακέτο περιείχε μια άγνωστη λευκή σκόνη, μετέδωσε το CNN επικαλούμενο δύο πηγές.

Οι ομάδες άμεσης δράσης στην Joint Base Andrews διαπίστωσαν ότι δεν υπάρχει άμεση απειλή και έδωσαν τη σκυτάλη στο Γραφείο Ειδικών Ερευνών (Office of Special Investigations), μετέδωσε το CNN.

Ένα πρώτο τεστ επί του πεδίου από την ομάδα για την αντιμετώπιση επικίνδυνων υλικών (HAZMAT) δεν εντόπισε κάτι επικίνδυνο, όμως η έρευνα συνεχίζεται, πρόσθεσε το CNN, επικαλούμενο μία από τις πηγές.

Το CNN μετέδωσε ότι έκλεισε το δωμάτιο, μέσα στο οποίο άνοιξε ο φάκελος και το οποίο βρίσκεται σε κτίριο που στεγάζει την Εθνοφρουρά της Αεροπορίας (Air National Guard Readiness Center).

Το υπουργείο Άμυνας και η βάση Άντριους δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα του Ρόιτερς για σχόλιο. Το Ρόιτερς σημειώνει ότι δεν ήταν άμεσα σε θέση να επιβεβαιώσει την πληροφορία του CNN.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Σύνταξη
Η ΕΕ «κυνηγά» εναλλακτικές λύσεις στην κυκλοφοριακή συμφόρηση – Πού στρέφει το βλέμμα της
Κόσμος 07.11.25

Η ΕΕ «κυνηγά» εναλλακτικές λύσεις στην κυκλοφοριακή συμφόρηση – Πού στρέφει το βλέμμα της

Η ΕΕ καλείται να αντιμετωπίσει την κυκλοφοριακή συμφόρηση και την αλλοίωση των οδικών και σιδηροδρομικών υποδομών, αναζητώντας βιώσιμες λύσεις για τους πολίτες

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Μακρόν: Ο «χειρότερος» πρόεδρος της Γαλλίας – Τόσο νάρκισσος, που ενίσχυσε την ακροδεξιά
Εκ των έσω κριτική 07.11.25

Μακρόν: Ο «χειρότερος» πρόεδρος της Γαλλίας – Τόσο νάρκισσος, που ενίσχυσε την ακροδεξιά

Μόνο καλά λόγια δεν έχει για τον Γάλλο πρόεδρο ο παλιός του μέντορας, Αλέν Μινκ. Πιστεύει ότι ο Μακρόν αφήνει τη χώρα σε χειρότερη κατάσταση από όταν ανέλαβε την εξουσία, οδηγώντας την στην καταστροφή

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γυμνιστές: Ο λαός με τους πιο ένθερμους οπαδούς στην Ευρώπη
Κόσμος 07.11.25

Άλλος έχει το όνομα και άλλος την χάρη - Ο λαός με τους πιο ένθερμους γυμνιστές στην Ευρώπη

Έρευνα της YouGov διαπίστωσε ότι οι κάτοικοι μιας χώρας στην Ευρώπη ήταν πιο πιθανό να πουν ότι ήταν απολύτως εντάξει να εμφανίζονται γυμνοί σε δημόσιους χώρους - και ότι το είχαν κάνει

Σύνταξη
Μεξικό: Ενας 17χρονος ταυτοποιείται ως ο δράστης της δολοφονίας δημάρχου
Μεξικό 07.11.25

Ενας έφηβος ταυτοποιείται ως ο δολοφόνος δημάρχου

Οι αρχές στο Μεξικό ανακοινώνουν ότι ένας 17χρονος διέπραξε τη δολοφονία του δημάρχου της Ουρουαπάν, και ειδικοί αποκαλύπτουν ότι συμμορίες εκπαιδεύουν συχνά ανηλίκους για να διαπράξουν εγκλήματα.

Σύνταξη
Ο Μακρόν ζητά από τον έως… πρότινος τζιχαντιστή πρόεδρο της Συρίας να πολεμήσει τους τζιχαντιστές
Μπελέμ 07.11.25

Ο Μακρόν ζητά από τον τζιχαντιστή Αλ Σάρα να πολεμήσει τους τζιχαντιστές

Ο πρόεδρος της Γαλλίας ζητά από τον ομόλογό του της Συρίας, τζιχαντιστή Αλ Σάρα, να «ενταχθεί στον διεθνή συνασπισμό που μάχεται εναντίον του Ντάες», της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.

Σύνταξη
Joseph Wright of Derby: Ο ζωγράφος που έδειξε το σκοτάδι πίσω από το «φως» του Διαφωτισμού με ένα μόνο κερί
Stories 07.11.25

Joseph Wright of Derby: Ο ζωγράφος που έδειξε το σκοτάδι πίσω από το «φως» του Διαφωτισμού με ένα μόνο κερί

Για πρώτη φορά μετά από 35 χρόνια, η National Gallery συγκεντρώνει τα πιο δραματικά έργα του Joseph Wright of Derby — πίνακες όπου η επιστήμη γίνεται θέατρο και το φως του κεριού αποκαλύπτει ηθικά διλήμματα

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για Σίνδο: Όχι σε νέα Τέμπη – Αν δεν μπορείτε να εγγυηθείτε την ασφάλεια των τρένων, παραιτηθείτε
Για Σίνδο 07.11.25

ΠΑΣΟΚ: Όχι σε νέα Τέμπη - Αν δεν μπορείτε να εγγυηθείτε την ασφάλεια των τρένων, παραιτηθείτε

«Η παραλίγο νέα σιδηροδρομική τραγωδία, με τρένο που μπήκε σε λάθος γραμμή, οφείλει να κινητοποιήσει και να αποτελέσει θρυαλλίδα άμεσων αντιδράσεων», λέει το ΠΑΣΟΚ.

Σύνταξη
«Δεν υπάρχει διαχωριστική γραμμή μεταξύ κυβερνήσεως και τοπικής αυτοδιοίκησης» είπε ο Υφυπουργός Εσωτερικών
Να αποδειχθεί 07.11.25

«Δεν υπάρχει διαχωριστική γραμμή μεταξύ κυβερνήσεως και τοπικής αυτοδιοίκησης» είπε ο Υφυπουργός Εσωτερικών

Ο Βασίλης Σπανάκης στο συνέδριο της ΚΕΔΕ υποστήριξε ότι δεν υπάρχει διαχωριστική γραμμή μεταξύ κυβέρνησης και τοπικής αυτοδιοίκησης.

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Η Ελλάδα είναι πλέον πάροχος ενέργειας για την Ευρώπη
Πολιτική Γραμματεία 07.11.25

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα είναι πλέον πάροχος ενέργειας για την Ευρώπη

Οι ΗΠΑ βλέπουν την Ελλάδα ως πύλη εισόδου για τις ενεργειακές ανάγκες της Ευρώπης», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην 6η Υπουργική Συνάντηση της Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια

Σύνταξη
Έγραψε Ιστορία στον ΠΑΟΚ ο Ζίβκοβιτς: Πρώτος σε συμμετοχές στην Ευρώπη (vid)
Europa League 07.11.25

Έγραψε Ιστορία στον ΠΑΟΚ ο Ζίβκοβιτς: Πρώτος σε συμμετοχές στην Ευρώπη (vid)

Ιστορικό ήταν το ματς του ΠΑΟΚ με τη Γιουνγκ Μπόις για τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς, αφού ο αρχηγός του «Δικεφάλου του Βορρά» πέρασε στην πρώτη θέση της λίστας των παικτών με τις περισσότερες ευρωπαϊκές συμμετοχές.

Σύνταξη
Ερευνητική γεώτρηση για υδρογονάνθρακες: Το «οικόπεδο 2» βάζει μπρος τις μηχανές
Energean – ExxonMobil – Helleniq Energy 07.11.25

Επιστροφή της Ελλάδας στον χάρτη έρευνας υδρογονανθράκων - Το «οικόπεδο 2» βάζει μπρος τις μηχανές

Αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για την πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο μετά από τέσσερις δεκαετίες – Τα επόμενα βήματα της ExxonMobil, Energean και Helleniq Energy

Σύνταξη
Κόσμος 07.11.25

Εκ των έσω κριτική 07.11.25

Βορίζια: Συνεχίζονται οι έρευνες για το μακελειό – Κλειστά στόματα από τους συλληφθέντες
Ελλάδα 07.11.25

Βορίζια: Συνεχίζονται οι έρευνες για το μακελειό – Κλειστά στόματα από τους συλληφθέντες

Η Αστυνομία διατηρεί ισχυρή παρουσία στα Βορίζια, προκειμένου να αποτραπούν νέα επεισόδια και να αποκατασταθεί η ηρεμία στο χωριό μετά το αιματηρό περιστατικό.

Σύνταξη
