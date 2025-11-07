ΗΠΑ: Πακέτο με λευκή σκόνη πέρασε σε στρατιωτική βάση – Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν μέλη του προσωπικού
Η στρατιωτική βάση Άντριους, που σημειώθηκε το περιστατικό, είναι γνωστή ως βάση του Air Force One, του αεροπλάνου που χρησιμοποιείται από τον πρόεδρο των ΗΠΑ
Ύποπτο πακέτο, που περιείχε λευκή σκόνη, παραδόθηκε σε στρατιωτική βάση των ΗΠΑ στο Μέριλαντ με αποτέλεσμα άνθρωποι να ασθενήσουν και μερικοί εξ αυτών να χρειασθεί να νοσηλευθούν, μετέδωσε το CNN.
Ένα κτίριο στη βάση εκκενώθηκε αφού ένα άτομο «άνοιξε ένα ύποπτο πακέτο», μετέδωσε το CNN επικαλούμενο δήλωση από την Joint Base Andrews, η οποία βρίσκεται έξω από την πρωτεύουσα Ουάσινγκτον.
«Ως μέτρο προφύλαξης, το κτίριο αυτό και ένα άλλο που συνδέεται με το πρώτο εκκενώθηκαν και η περιοχή αποκλείσθηκε», αναφέρεται στη δήλωση.
Η έδρα του Air Force One
Αρκετοί άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο Ιατρικό Κέντρο Μάλκομ Γκρόουβ στη βάση, μετέδωσε το CNN. Η έκταση της ασθένειάς τους δεν έγινε γνωστή.
Η βάση Άντριους είναι γνωστή ως βάση του Air Force One, του αεροπλάνου που χρησιμοποιείται από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών.
Το πακέτο περιείχε μια άγνωστη λευκή σκόνη, μετέδωσε το CNN επικαλούμενο δύο πηγές.
Οι ομάδες άμεσης δράσης στην Joint Base Andrews διαπίστωσαν ότι δεν υπάρχει άμεση απειλή και έδωσαν τη σκυτάλη στο Γραφείο Ειδικών Ερευνών (Office of Special Investigations), μετέδωσε το CNN.
Ένα πρώτο τεστ επί του πεδίου από την ομάδα για την αντιμετώπιση επικίνδυνων υλικών (HAZMAT) δεν εντόπισε κάτι επικίνδυνο, όμως η έρευνα συνεχίζεται, πρόσθεσε το CNN, επικαλούμενο μία από τις πηγές.
Το CNN μετέδωσε ότι έκλεισε το δωμάτιο, μέσα στο οποίο άνοιξε ο φάκελος και το οποίο βρίσκεται σε κτίριο που στεγάζει την Εθνοφρουρά της Αεροπορίας (Air National Guard Readiness Center).
Το υπουργείο Άμυνας και η βάση Άντριους δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα του Ρόιτερς για σχόλιο. Το Ρόιτερς σημειώνει ότι δεν ήταν άμεσα σε θέση να επιβεβαιώσει την πληροφορία του CNN.
Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ
