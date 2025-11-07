Νέα «λουκέτα» από τον δήμο Αθηναίων για τραπεζοκαθίσματα – Σφραγίζονται 13 καταστήματα για έως και δέκα ημέρες
Σε δεκατρείς νέες προσωρινές σφραγίσεις καταστημάτων εστίασης προχωρά από σήμερα, 7 Νοεμβρίου, ο Δήμος Αθηναίων, με σκοπό να διασφαλίσει την τήρηση της νομιμότητας και την προστασία των κοινόχρηστων χώρων.
H επιχείρηση «λουκέτο», που αφορά παραβάσεις όπως η υπέρβαση ή η παράνομη χρήση κοινόχρηστου χώρου χωρίς άδεια, θα συνεχιστεί έως και τις 16 Νοεμβρίου. Ήδη από το ξημέρωμα της Παρασκευής τα αρμόδια συνεργεία του δήμου Αθηναίων ξεκίνησαν να «σφραγίζουν» τα πρώτα καταστήματα.
«Συνεχίζουμε να ελευθερώνουμε δημόσιο χώρο για τους πολίτες. Εφαρμόζουμε αυστηρά τη νέα κανονιστική απόφαση για τα τραπεζοκαθίσματα, χωρίς εξαιρέσεις και αστερίσκους», υπογράμμισε ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας. Ο κ. Δούκας τόνισε ότι ο Δήμος «δεν θα επιτρέψει σε κανένα κατάστημα να λειτουργεί εις βάρος των πολιτών. Οι κανόνες ισχύουν για όλους».
Λουκέτο σε έξι καταστήματα
Από την πλευρά του, ο Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας, Θωμάς Γεωργιάδης, δήλωσε: «Η Δημοτική Αστυνομία προχωράει σε νέες προσωρινές σφραγίσεις 13 καταστημάτων, σε 4 Δημοτικές Κοινότητες. Όσοι παρακάμπτουν τον νόμο θα αντιμετωπίζουν τις προβλεπόμενες κυρώσεις».
Οι σφραγίσεις αφορούν έξι καταστήματα στην 1η Δημοτική Κοινότητα, πέντε στην 3η, ένα στην 4η κι ένα στην 7η.
Η διάρκεια της προσωρινής αναστολής λειτουργίας ποικίλλει:
5 καταστήματα για 10 ημέρες
2 καταστήματα για 6 ημέρες
3 καταστήματα για 5 ημέρες
3 καταστήματα για 4 ημέρες
Σύμφωνα με τον Δήμο Αθηναίων, από τις αρχές του έτους έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά περισσότερες από 150 σφραγίσεις.
