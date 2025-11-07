magazin
Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
07.11.2025 | 10:21
Αγρίνιο: 79χρονος βρέθηκε μαχαιρωμένος - Προσήχθη η κόρη του
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Σταμάτης Κραουνάκης: Πέθανε η μητέρα του, το συγκινητικό μήνυμα του
Fizz 07 Νοεμβρίου 2025 | 11:15

Σταμάτης Κραουνάκης: Πέθανε η μητέρα του, το συγκινητικό μήνυμα του

Δύσκολες ώρες περνά ο Σταμάτης Κραουνάκης, ο οποίος βιώνει τον θάνατο της πολυαγαπημένης μητέρας του.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Καρκίνος του εντέρου: Ελπίδα για νέες θεραπείες που θα σώσουν εκατομμύρια ζωές

Καρκίνος του εντέρου: Ελπίδα για νέες θεραπείες που θα σώσουν εκατομμύρια ζωές

Spotlight

Θλίψη για τον Σταμάτη Κραουνάκη, ο οποίος έχασε τη μητέρα του. Την είδηση για τον θάνατο της, έκανε γνωστή ο Σταμάτης Κραουνάκης με ανάρτηση του στο Facebook, με μια φωτογραφία με την μητέρα του την οποία κρατά αγκαλιά και φιλάει.

Σταμάτης Κραουνάκης: Τα συγκινητικά λόγια του αποχαιρετισμού

«Παραμονή Των Ταξιαρχών. Ήδη ο πιο δικός μας Άγγελος φτεροκοπάει και μοιράζει μύρο στο δώμα και στην τραπεζαρία των αηδονιών! Οι πολύ δικοί μας ανεβαίνουν στα κεντρικά για τον εορτασμό.

Όσοι έχουν ακόμα ανάγκη να προσαρτώνται σε εκπροσώπους πολιτικών υποσχέσεων, απολύτως κατανοητό. Αλλά όπως θα παρατηρείτε, η νεότητα απέχει του βαρετού αυτού ντούρου ντούρου» γράφει ο Σταμάτης Κραουνάκης και συνεχίζει:

«Έχουν ξεμείνει κάτι κοπέλες σουμπρετοωριμοπο***κες, που επιμένουν να μιλάνε σε πρώτο πληθυντικό και να μας περιλαμβάνουν στον μετριοπαθή προβληματισμό τους.

Και χρησιμοποιούν εδώ το social media ελαφρώς σαν τον απόπατο τους.

Δεν σωστό! Απ την άλλη εδώ στα κεντρικά ο Αττικός Ουρανός δείχνει μια μεγαλοσύνη.

Και ο πιο δικός μας Άγγελος μαγειρεύει. Όνειρα. Η άρπα και το φλάουτο και μια βιόλα και μια υπέροχη φωνή. Η Μαρία. Κι ένα τραγούδι τόσο δα αλλά τεράστιο».

Ο αποχαιρετισμός και στον Νίκο Στεφάνου

Την ίδια ημέρα με τη μητέρα του, έφυγε από τη ζωή και ο Νίκος Στεφάνου.

Ο σκηνογράφος και εικαστικός άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 92 ετών. Μάλιστα, ο Σταμάτης Κραουνάκης αναφέρθηκε στη γνωριμία τους στην Ύδρα.

«Καλημέρα παιδιά. Να ειρηνέψουμε σήμερα. Φεύγει ψηλά το πιο δικό μας. Υπέροχο μοναδικό. Αδιάσειστο. Και μαζί κι αυτός. Ο τεράστιος πρωτοπόρος εργάτης. Εικαστικός και επαναστάτης στην εικόνα της θεατρικής τέχνης.

Είχα την χαρά να τον γνωρίσω κάποτε στην Ύδρα. Νίκος Στεφάνου. Αγάπη μου γλυκιά. Παιδάκι. Στο καλό μαζί με τον δικό μας άγγελο χέρι – χέρι! Καλημέρα στα όνειρά μας. Ν΄ανέβουν», έγραψε.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
OT FORUM
ΟΤ FORUM – Ανδρέας Αθανασόπουλος: Το permacrisis, η AI και οι σύγχρονες επιχειρήσεις

ΟΤ FORUM – Ανδρέας Αθανασόπουλος: Το permacrisis, η AI και οι σύγχρονες επιχειρήσεις

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Καρκίνος του εντέρου: Ελπίδα για νέες θεραπείες που θα σώσουν εκατομμύρια ζωές

Καρκίνος του εντέρου: Ελπίδα για νέες θεραπείες που θα σώσουν εκατομμύρια ζωές

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Ενέργεια
Εξάρχου: Έκλεισε το deal AΚTOR-ΔΕΠΑ για το αμερικανικό LNG

Εξάρχου: Έκλεισε το deal AΚTOR-ΔΕΠΑ για το αμερικανικό LNG

inWellness
inTown
«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104
inTickets 06.11.25

«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104

Η παράσταση «Nomsferatu» έρχεται στο Θέατρο 104, για 10 μόνο παραστάσεις. Βασίζεται σε μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου τρόμου: το Nosferatu του Φ. Β. Μουρνάου.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream magazin
Next please: Με ανερχόμενη μελαχρινή ηθοποιό εμφανίστηκε στο πλευρό του ο Τομ Κρουζ στο Λονδίνο
Νέες φήμες 07.11.25

Next please: Με ανερχόμενη μελαχρινή ηθοποιό εμφανίστηκε στο πλευρό του ο Τομ Κρουζ στο Λονδίνο

Λίγες μέρες έχουν περάσει από τότε που έγινε γνωστό ότι ο Τομ Κρουζ και η Άνα ντε Άρμας δεν είναι πλέον ζευγάρι και ο σταρ του Χόλιγουντ έκανε την εμφάνισή του στο Λονδίνο με μια νέα μελαχρινή ανερχόμενη ηθοποιό.

Σύνταξη
Από την τέχνη στη ζωή: Η Σίντνεϊ Σουίνι σκέφτεται σοβαρά να μπει στο ρινγκ – αφού τα έδωσε όλα για το φιλμ Christy
Άπερκατ 07.11.25

Από την τέχνη στη ζωή: Η Σίντνεϊ Σουίνι σκέφτεται σοβαρά να μπει στο ρινγκ – αφού τα έδωσε όλα για το φιλμ Christy

Η 28χρονη σταρ Σίντνεϊ Σουίνι «μεταμορφώθηκε» προκειμένου να υποδυθεί την Κρίστι Μάρτιν στην ταινία Christy. Ωστόσο, πλέον, θέλει να πάει ένα βήμα παραπέρα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Οικογένεια, θεραπεία, δημιουργικότητα: Ο Τιμοτέ Σαλαμέ ωρίμασε και κοιτάζει προς το μέλλον χωρίς φόβο
Επόμενο βήμα 06.11.25

Οικογένεια, θεραπεία, δημιουργικότητα: Ο Τιμοτέ Σαλαμέ ωρίμασε και κοιτάζει προς το μέλλον χωρίς φόβο

Ο σταρ του Χόλιγουντ Τιμοτέ Σαλαμέ στα 29 του χρόνια μοιάζει έτοιμος για το επόμενο βήμα στη ζωή του και μίλησε στη Vogue για τη δημιουργικότητα, τη φήμη και τα παιδιά.

Σύνταξη
Ο Πολ και η Λίντα ΜακΚάρτνεϊ έστειλαν κάποτε τη λερωμένη πάνα της κόρης τους σε έναν «προδότη δημοσιογράφο»
Fizz 06.11.25

Ο Πολ και η Λίντα ΜακΚάρτνεϊ έστειλαν κάποτε τη λερωμένη πάνα της κόρης τους σε έναν «προδότη δημοσιογράφο»

Ο ντράμερ Ντένι Σέιγουελ των Wings, του συγκρότημα του Πολ ΜακΚάρτνεϊ μετά τους Beatles δήλωσε σε ένα νέο βιβλίο ότι θεωρούσε αυτή την κίνηση «την τέλεια απάντηση».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ξανά στα χαρακώματα: Ο Μπραντ Πιτ μηνύει την Αντζελίνα Τζολί για 35 εκατ. δολάρια στον «πόλεμο των ροζέ»
Αιματοχυσία 06.11.25

Ξανά στα χαρακώματα: Ο Μπραντ Πιτ μηνύει την Αντζελίνα Τζολί για 35 εκατ. δολάρια στον «πόλεμο των ροζέ»

Τι κι αν στα απόνερα του 2024 κατάφεραν να «θάψουν το τσεκούρι του πολέμου» και να οριστικοποιήσουν τους όρους του διαζυγίου τους; Δέκα μήνες μετά, οι σταρ του Χόλιγουντ Μπραντ Πιτ και Αντζελίνα Τζολί ετοιμάζονται για έναν νέο γύρο «αιματοχυσίας».

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν ζητά από τον σκανδαλοθηρικό Τύπο να σταματήσει να λοιδορεί το σώμα της – «Είμαι 21»
«Αρνούμαι να αλλάξω» 06.11.25

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν ζητά από τον σκανδαλοθηρικό Τύπο να σταματήσει να λοιδορεί το σώμα της – «Είμαι 21»

Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η Μίλι Μπόμπι Μπράουν αναφέρθηκε στα απαράδεκτα σχόλια δημοσιογράφων σχετικά με την εμφάνιση της, τα οποία την οδήγησαν στο να «κλαίει κάθε ημέρα».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Έιμι Λου Γουντ νίκησε τη σωματική δυσμορφική διαταραχή της μέσω των γυρισμάτων του White Lotus
Fizz 06.11.25

Η Έιμι Λου Γουντ νίκησε τη σωματική δυσμορφική διαταραχή της μέσω των γυρισμάτων του White Lotus

«Ξεπέρασα αυτή την κατάσταση όταν σκέφτηκα ότι δεν έχει σημασία αν η Έιμι θέλει να δείξει το σώμα της ή όχι – η Τσέλσι το θέλει» δήλωσε η Γουντ στο περιοδικό «Harper's Bazaar».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Θα το μετανιώσεις μια μέρα: Το διαδίκτυο «σταύρωσε» τον Μπρούκλιν που έχασε τη μεγάλη ημέρα του Ντέιβιντ Μπέκαμ
Στην πυρά 06.11.25

Θα το μετανιώσεις μια μέρα: Το διαδίκτυο «σταύρωσε» τον Μπρούκλιν που έχασε τη μεγάλη ημέρα του Ντέιβιντ Μπέκαμ

Η κόντρα στην οικογένεια Μπέκαμ συνεχίζεται, με τον Μπρούκλιν να μην βρίσκεται στο πλευρό του πατέρα του Ντέιβιντ την ημέρα που χρίστηκε Ιππότης. Και το διαδίκτυο δεν χαρίστηκε στον νεαρό.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Μου έκαψε και το τελευταίο εγκεφαλικό κύτταρο – Ο Ρόμπερτ Πάτινσον για τα γυρίσματα του Dune: Part Three
Κάψα 06.11.25

Μου έκαψε και το τελευταίο εγκεφαλικό κύτταρο – Ο Ρόμπερτ Πάτινσον για τα γυρίσματα του Dune: Part Three

Ο σταρ του Χόλιγουντ Ρόμπερτ Πάτινσον είναι ένα από τα νέα πρόσωπα του έπους του Ντενί Βιλνέβ Dune: Part Three, που θα βγει στις αίθουσες τον Δεκέμβριο του 2026.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Χαλαρή και χαρούμενη: Η Μέγκαν Μαρκλ επιστρέφει – αλλά όχι στην Αγγλία και την αγκαλιά της βασιλικής οικογένειας
Η πρώτη αγάπη 06.11.25

Χαλαρή και χαρούμενη: Η Μέγκαν Μαρκλ επιστρέφει – αλλά όχι στην Αγγλία και την αγκαλιά της βασιλικής οικογένειας

Μετά από 8 χρόνια απουσίας, ώστε να αφοσιωθεί στα... γαλαζόαιματα καθήκοντά της, η Μέγκαν Μαρκλ επέστρεψε στο Χόλιγουντ, προκειμένου να παίξει στην ταινία Close Personal Friends.

Σύνταξη
«Είσαι όμορφος» – Η Μισέλ Ομπάμα συγκρίνει τα τωρινά ραντεβού με τον Μπαράκ με εκείνα του Λευκού Οίκου
Je T’aime διαχρονικά 05.11.25

«Είσαι όμορφος» - Η Μισέλ Ομπάμα συγκρίνει τα τωρινά ραντεβού με τον Μπαράκ με εκείνα του Λευκού Οίκου

«Το ιδανικό ραντεβού και για τους δύο είναι να είμαστε στο σπίτι» παραδέχεται η πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Μισέλ Ομπάμα, στο People, όπου ήταν το εξώφυλλο της εβδομάδας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Αν είναι όνειρο, ας μην ξυπνήσω»: Ο υπνωτιστής σύντροφος της Τζένιφερ Άνιστον αποθεώνει τον έρωτα τους
«Αβίαστο» 04.11.25

«Αν είναι όνειρο, ας μην ξυπνήσω»: Ο υπνωτιστής σύντροφος της Τζένιφερ Άνιστον αποθεώνει τον έρωτα τους

Δύο μόλις ημέρες αφότου η Τζένιφερ Άνιστον επιβεβαίωσε τη σχέση της, ο συγγραφέας και υπνωτιστής σύντροφος της Τζιμ Κέρτις εξυμνεί το δεσμό τους στο Instagram

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ένα αντίο στην Πολίν Κόλινς της υπέροχης ταινίας «Σίρλεϊ Βάλενταϊν» που γυρίστηκε στη Μύκονο
«Πικάντικη κι υπέροχη» 07.11.25

Ένα αντίο στην Πολίν Κόλινς της υπέροχης ταινίας «Σίρλεϊ Βάλενταϊν» που γυρίστηκε στη Μύκονο

Η ταινία «Σίρλεϊ Βάλενταϊν» έδωσε στην Πολίν Κόλινς έναν ρόλο που ταιριάζει στο ταλέντο της. Εκείνη τον άρπαξε την ευκαιρία δημιουργώντας μια καθημερινή ηρωίδα που πολλές γυναίκες μπόρεσαν να ταυτιστούν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Βίντεο από drone με έφοδο της ΕΛΑΣ σε σπίτια στα Άνω Λιόσια: Είχαν κάνει τα σπίτια «καταστήματα» ναρκωτικών
Ελλάδα 07.11.25

Βίντεο από drone με έφοδο της ΕΛΑΣ σε σπίτια στα Άνω Λιόσια: Είχαν κάνει τα σπίτια «καταστήματα» ναρκωτικών

Στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής εντοπίστηκαν τέσσερις οικίες-«καταστήματα» όπου διακινούνταν ναρκωτικά σε οικισμό των Άνω Λιοσίων.

Σύνταξη
Στον Άρη Betsson ο Αμίν Νουά
Μπάσκετ 07.11.25

Στον Άρη Betsson ο Αμίν Νουά

Την απόκτηση του Γάλλου πάουερ φόργουορντ, Αμίν Νουά, ως το τέλος της σεζόν, ανακοίνωσε ο Άρης Betsson.

Σύνταξη
Ανατροπή στη θεωρία της σκοτεινής ενέργειας – Η διαστολή του Σύμπαντος δείχνει να επιβραδύνεται
Επιστήμες 07.11.25

Τριγμοί στην Κοσμολογία – Μελέτη για τη σκοτεινή ενέργεια αλλάζει το σενάριο για το τέλος του κόσμου

Η σκοτεινή ενέργεια που επιταχύνει τη διαστολή του Σύμπαντος δείχνει να εξασθενίζει. Αν αυτό επιβεβαιωθεί, το Σύμπαν μπορεί να τελειώσει με μια «μεγάλη σύνθλιψη».

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Next please: Με ανερχόμενη μελαχρινή ηθοποιό εμφανίστηκε στο πλευρό του ο Τομ Κρουζ στο Λονδίνο
Νέες φήμες 07.11.25

Next please: Με ανερχόμενη μελαχρινή ηθοποιό εμφανίστηκε στο πλευρό του ο Τομ Κρουζ στο Λονδίνο

Λίγες μέρες έχουν περάσει από τότε που έγινε γνωστό ότι ο Τομ Κρουζ και η Άνα ντε Άρμας δεν είναι πλέον ζευγάρι και ο σταρ του Χόλιγουντ έκανε την εμφάνισή του στο Λονδίνο με μια νέα μελαχρινή ανερχόμενη ηθοποιό.

Σύνταξη
Καθαρή υπερδύναμη η Κίνα: Οι ΑΠΕ παράγουν 5 φορές την ενέργεια των 600 πυρηνικών όπλων της
Δείχνει τον δρόμο 07.11.25

Καθαρή υπερδύναμη η Κίνα: Οι ΑΠΕ παράγουν 5 φορές την ενέργεια των 600 πυρηνικών όπλων της

Στον Ψυχρό Πόλεμο μια υπερδύναμη συνδύαζε έκταση με πυρηνικό οπλοστάσιο ικανό να απειλήσει τον κόσμο. Το ίδιο κάνει σήμερα η Κίνα επιδέξια, αλλά αντί για πυρηνκά επένδυσε στις ΑΠΕ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Βελτιωμένες οι πιθανότητες πρόκρισης ΠΑΟΚ και Παναθηναικού, πτώση για την ΑΕΚ (pics)
Ποδόσφαιρο 07.11.25

Βελτιωμένες οι πιθανότητες πρόκρισης ΠΑΟΚ και Παναθηναικού, πτώση για την ΑΕΚ (pics)

ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός βελτίωσαν σημαντικά τις πιθανότητές πρόκρισής τους στο Europa League μετά τις νίκες της Πέμπτης, την ώρα που αυτές της ΑΕΚ στο Conference κατέγραψαν μικρή πτώση.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Υπ. Ενέργειας ΗΠΑ από Ζάππειο: Η Ελλάδα πύλη εισόδου για αμερικανικό LNG στην Ευρώπη
Οικονομία 07.11.25

Υπ. Ενέργειας ΗΠΑ από Ζάππειο: Η Ελλάδα πύλη εισόδου για αμερικανικό LNG στην Ευρώπη

Ο αμερικανός υπουργός υπογράμμισε ότι στην εποχή που οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις, ειδικά η ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης, απαιτούν όλο και μεγαλύτερη παραγωγή ενέργειας από αξιόπιστες πηγές, η Ευρώπη πρέπει να αποκτήσει νέες ηλεκτροπαραγωγικές υποδομές

Σύνταξη
Χρυσοχοΐδης: Τα μέτρα για την οπλοκατοχή – Κακούργημα οι μπαλωθιές – Υποδιεύθυνση του ελληνικού FBI στην Κρήτη
Πολιτική Γραμματεία 07.11.25

Χρυσοχοΐδης: Υποδιεύθυνση του ελληνικού FBI στην Κρήτη - Τα μέτρα για την οπλοκατοχή- Τέλος οι μπαλωθιές

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης παρουσίασε τα νέα μέτρα για την οπλοκατοχή μετά το αιματηρό περιστατικό στα Βορίζια που στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους

Σύνταξη
Joseph Wright of Derby: Ο ζωγράφος που έδειξε το σκοτάδι πίσω από το «φως» του Διαφωτισμού με ένα μόνο κερί
Stories 07.11.25

Joseph Wright of Derby: Ο ζωγράφος που έδειξε το σκοτάδι πίσω από το «φως» του Διαφωτισμού με ένα μόνο κερί

Για πρώτη φορά μετά από 35 χρόνια, η National Gallery συγκεντρώνει τα πιο δραματικά έργα του Joseph Wright of Derby — πίνακες όπου η επιστήμη γίνεται θέατρο και το φως του κεριού αποκαλύπτει ηθικά διλήμματα

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για Σίνδο: Όχι σε νέα Τέμπη – Αν δεν μπορείτε να εγγυηθείτε την ασφάλεια των τρένων, παραιτηθείτε
Για Σίνδο 07.11.25

ΠΑΣΟΚ: Όχι σε νέα Τέμπη - Αν δεν μπορείτε να εγγυηθείτε την ασφάλεια των τρένων, παραιτηθείτε

«Η παραλίγο νέα σιδηροδρομική τραγωδία, με τρένο που μπήκε σε λάθος γραμμή, οφείλει να κινητοποιήσει και να αποτελέσει θρυαλλίδα άμεσων αντιδράσεων», λέει το ΠΑΣΟΚ.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Πακέτο με λευκή σκόνη πέρασε σε στρατιωτική βάση – Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν μέλη του προσωπικού
Αποκάλυψη CNN 07.11.25

Πακέτο με λευκή σκόνη πέρασε στη στρατιωτική βάση που εδρεύει το Air Force One - Στο νοσοκομείο μέλη του προσωπικού

Η στρατιωτική βάση Άντριους, που σημειώθηκε το περιστατικό, είναι γνωστή ως βάση του Air Force One, του αεροπλάνου που χρησιμοποιείται από τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο