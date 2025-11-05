Στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, στη Θεσσαλονίκη, έκατσε σήμερα, Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, ο 47χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της συζύγου του και τον τραυματισμό του γιου της.

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο καταδίκασε για ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόπειρα (σε βάρος του γιου της) τον 47χρονο, με ποινή ισόβια κάθειρξη και επιπλέον δώδεκα χρόνια κάθειρξη για αυτό που έγινε στο σπίτι της, 60χρονης τότε, εν διαστάσει για λίγες ημέρες συζύγου του. Το περιστατικό συνέβη πέρσι την 1η Δεκεμβρίου στο Αγγελοχώρι, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Συγκλονιστική η κατάθεση του παιδιού

Ένα πρωτοφανές περιστατικό, τότε όπως και ο τραυματισμός του 30χρονου σήμερα γιου της, ο οποίος σύμφωνα με τις μαρτυρίες και όπως αυτές κατατέθηκαν στο δικαστήριο, σύμφωνα με την ΕΡΤ, σώθηκε την τελευταία στιγμή χάρη στην επέμβαση του ίδιου, του αδερφού του, μπροστά στα μάτια του οποίου έγινε το περιστατικό και τον μετέφερε στο νοσοκομείο. Συγκλονιστική ήταν η κατάθεση του παιδιού αυτού στο δικαστήριο. «Μπήκε στο σπίτι αποφασισμένος να σκοτώσει», είπε για τον πατριό του, «να σκοτώσει και τους δύο». Όπως είπε, «ο αδερφός μου δεν είχε παλμό όταν το μετέφερα».

Χαρακτηριστικά ήταν όσα είπε η εισαγγελέας της έδρας στην πρότασή της. «Επειδή του μπήκε στο μυαλό κάτι, δεν είχε δικαίωμα να την ξεκοιλιάσει. Αν και ο γιος της δεν προλάβαινε να κρυφτεί, δεν θα ζούσε ούτε ούτε αυτός», είπε στην πρότασή της που έγινε δεκτή από το δικαστήριο. Ο 47χρονος οδηγήθηκε πάλι στις φυλακές, καθώς ήταν προσωρινά κρατούμενος στα καντούνι.