Συγκίνηση προκαλεί το σπαρακτικό μοιρολόι της μητέρας της 56χρονης στα Βορίζια

Συγκίνηση προκαλεί το μοιρολόι της μητέρας της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, η οποία πέθανε στο αιματοκύλισμα στα Βορίζια.

Το μοιρολόι της μητέρας της αδικοχαμένης 56χρονης

Η γυναίκα ακούγεται με τρεμάμενη φωνή να απαγγέλλει ένα σπαρακτικό μοιρολόι για την κόρη της, η οποία βρισκόταν στο χωριό για το ετήσιο μνημόσυνο του πατέρα της.

«Έφυγες από τα Χανιά μάνα μου και δε θα φανείς στο σπίτι, καμαράκι μου. Παιδί μου, του πατέρα σου. Αχ παιδί μου Βαγγελιώ μου, εσύ καλό μου. Και πότες θα σε ξαναδώ μωρό μου», ακούγεται να λέει.

Την Τρίτη η κηδεία της 56χρονης

Η κηδεία της 56χρονης αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 14:00 στον Αλικιανό Χανίων, ενώ η σορός της θα μεταφερθεί στην περιοχή δύο ώρες νωρίτερα, στις 12 το μεσημέρι της Τρίτης. Ως εκ τούτου, συγγενείς της μεταβαίνουν στα Χανιά για το στερνό αντίο.

Στο μεταξύ στην ασφάλεια Χανίων κλήθηκε και ο μεγάλος γιος της 56χρονης προκειμένου να του τεθούν ερωτήσεις για το ποιοι από τα Βορίζια θα παραβρεθούν στην κηδεία της μητέρας του και αν θα διανυκτερεύσουν στα Χανιά. Όπως όλα δείχνουν οι Αρχές να φαίνεται να στοχεύουν σε περιφρούρησση και της κηδείας της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, προκειμένου να μην ξεσπάσουν επεισόδια.

Σύμφωνα με μαρτυρίες στο in ζητείται από τους συγγενείς της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη να φύγουν από τα Βορίζια σήμερα, ημέρα τέλεσης της κηδείας του 39χρονου. Μάλιστα μαρτυρίες από τον στενό οικογενειακό κύκλο της 56χρονης αναφέρουν ότι δέχτηκαν απειλές, ενώ παραινέσεις να μην είναι στο χωριό την ώρα της κηδείας, τους έγιναν και από αστυνομικούς.

Σήμερα είναι η κηδεία του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, του δεύτερου ατόμου που έχασε τη ζωή του στο τραγικό συμβάν του Σαββάτου.

Στην περιοχή βρίσκονται και θα παραμείνουν ισχυρότατες αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες έχουν ενισχυθεί και από ειδικές ομάδες που έχουν φτάσει από την Αθήνα.