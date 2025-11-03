Λάρισα: Βγήκε από το σπίτι του κραδαίνοντας μπαλτά – Τρομοκρατημένοι γείτονες κάλεσαν την αστυνομία
Στη Λάρισα ένας άνθρωπος εντοπίστηκε έξω από το σπίτι του να κρατάει μπαλτά, προκαλώντας αναστάτωση
Τρόμο προκάλεσε άνδρας στη Λάρισα το μεσημέρι της Κυριακής, στη συνοικία των Λαχανόκηπων.
Με μπαλτά κυκλοφορούσε στη Λάρισα
Ένα άτομο φέρεται να δημιούργησε επεισόδιο στο σπίτι του και έπειτα βγήκε με τον μπαλτά στο χέρι έξω από την οικία του, σύμφωνα με το onlarissa, και περιφερόταν στον δρόμο.
Ο άνθρωπος έγινε αντιληπτός από γείτονες που τρομοκρατημένοι ειδοποίησαν την αστυνομία. Oμάδα ΔΙΑΣ έσπευσε στο σημείο και αφού του αφαίρεσαν το εργαλείο από τα χέρια του, τού έγινε προσαγωγή.
Άγνωστο παραμένει τι προηγήθηκε του περιστατικού.
