Τύρναβος: Άνδρας απειλούσε με μαχαίρι την οικογένειά του – Τραυμάτισε αστυνομικούς
Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται ένας άνδρας στον Τύρναβο, ο οποίος είχε κινηθεί απειλητικά εναντίον της οικογένειάς του, κραδαίνοντας μαχαίρι
Το βράδυ της Δευτέρας 27 Οκτωβρίου στον Τύρναβο, άνδρας απειλούσε τα μέλη της οικογένειάς του μέσα στο σπίτι τους, κρατώντας μαχαίρι. Στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία.
Το περιστατικό στον Τύρναβο
Κατά την επέμβαση των αστυνομικών για να αφοπλίσουν τον άνδρα, προκλήθηκε συμπλοκή, στη διάρκεια της οποίας τραυματίστηκαν τρεις αστυνομικοί. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Τυρνάβου, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και είναι καλά στην υγεία τους, σύμφωνα με το TirnavosPress.
Ο άνδρας, ο οποίος σύμφωνα με τις ίδιες πηγές είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές και πρόσφατα είχε αποφυλακιστεί, συνελήφθη μετά από ένταση που διήρκεσε αρκετή ώρα.
Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, η κόρη του φέρεται να αντιστάθηκε στις αρχές και να εξύβρισε τους αστυνομικούς, με αποτέλεσμα να συλληφθεί και εκείνη.
Πατέρας και κόρη κρατούνται στο Αστυνομικό Τμήμα Τυρνάβου, ενώ προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Λάρισας.
