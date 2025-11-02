newspaper
Βρετανία: Συναγερμός μετά από επίθεση με μαχαίρι σε τρένο – 10 τραυματίες, εκ των οποίων οι 9 σε σοβαρή κατάσταση
Κόσμος 02 Νοεμβρίου 2025 | 10:48

Βρετανία: Συναγερμός μετά από επίθεση με μαχαίρι σε τρένο – 10 τραυματίες, εκ των οποίων οι 9 σε σοβαρή κατάσταση

Δέκα τραυματίες, σε επίθεση με μαχαίρι σε τρένο στην Αγγλία - Τι λένε αυτόπτες μάρτυρες

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Η αστυνομία της Βρετανίας αναζητεί τα κίνητρα της επίθεσης με μαχαίρι που σημειώθηκε χθες Σάββατο στην ανατολική Αγγλία σε τρένο με κατεύθυνση το Λονδίνο, από την οποία τραυματίστηκαν δέκα άνθρωποι εκ των οποίων οι εννέα σοβαρά.

Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία συμμετέχει στην έρευνα για την επίθεση, ενώ δύο άνθρωποι έχουν ήδη συλληφθεί. Ωστόσο δεν έχει δοθεί καμία πληροφορία για την ταυτότητα των συλληφθέντων ή για τα κίνητρά τους.

Η αστυνομία ενημερώθηκε γύρω στις 19:40 (τοπική ώρα, 21:40 ώρα Ελλάδας) για επίθεση με μαχαίρι μέσα σε τρένο, το οποίο ακινητοποιήθηκε στον σιδηροδρομικό σταθμό του Χάντινγκτον, περίπου 120 χιλιόμετρα βόρεια του Λονδίνου.

Στη διάρκεια της νύχτας η αστυνομία έκανε λόγο για 10 τραυματίες που νοσηλεύονται σε νοσοκομεία, εκ των οποίων οι εννέα βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στην εφημερίδα Times ότι είδαν έναν άνδρα οπλισμένο με μεγάλο μαχαίρι και επιβάτες να κρύβονται στις τουαλέτες του τρένου.

Άλλος αυτόπτης μάρτυρας, τον οποίο επικαλούνται πολλά βρετανικά μέσα, αφηγήθηκε πως είδε έναν άνδρα να τρέχει μέσα στο βαγόνι με το μπράτσο του μέσα στα αίματα, φωνάζοντας «έχουν μαχαίρι». Ένας τρίτος είπε ότι είδε «αίματα παντού».

«Φύγετε! Υπάρχει ένας τύπος που μαχαιρώνει τους πάντες»

Ο Όλι Φοστερ, τον οποίο επικαλείται το BBC, δήλωσε ότι αρχικά πίστεψε ότι επρόκειτο για πλάκα λόγω του Halloween όταν άκουσε επιβάτες να φωνάζουν: «Φύγετε! Υπάρχει ένας τύπος που μαχαιρώνει τους πάντες».

Ο ίδιος περιέγραψε ότι τα καθίσματα του τρένου ήταν γεμάτα αίματα και ότι ένας επιβάτης προσπαθούσε να προστατεύσει ένα κοριτσάκι στη διάρκεια της επίθεσης, «η οποία έμοιαζε να μην τελειώνει».

Άλλος επιβάτης, ο οποίος μίλησε στο Sky News, είπε ότι, μόλις ακινητοποιήθηκε το τρένο, είδε αστυνομικούς να χρησιμοποιούν ένα τέιζερ στην αποβάθρα για να σταματήσουν έναν άνδρα ο οποίος ήταν οπλισμένος με μεγάλο μαχαίρι.

«Αυτή τη στιγμή διεξάγουμε έρευνες για να διαπιστώσουμε τι συνέβη και μπορεί να χρειαστεί λίγος χρόνος προτού μπορέσουμε να επιβεβαιώσουμε οτιδήποτε», προειδοποίησε ο Κρις Κέισι, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας Μεταφορών, ενώ προέτρεψε να μην «γίνονται εικασίες για τα αίτια του συμβάντος».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε στο Χ το περιστατικό «εξαιρετικά ανησυχητικό». «Οι σκέψεις μου είναι με όλους τους πληγέντες και ευχαριστώ τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για την ανταπόκρισή τους», πρόσθεσε.

Το τρένο όπου σημειώθηκε η επίθεση είχε αναχωρήσει στις 18:25 από το Ντόνκαστερ στη βόρεια Αγγλία με προορισμό τον σταθμό Κινγκς Κρος του Λονδίνου.

Η εταιρεία London North Eastern Railway (LNER), που διαχειρίζεται τις σιδηροδρομικές συνδέσεις στην ανατολική Αγγλία και τη Σκωτία, ζήτησε από τους πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις, προειδοποιώντας για «σοβαρά προβλήματα».

Σε μια χώρα όπου η νομοθεσία για τα πυροβόλα όπλα είναι πολύ αυστηρή, τα τελευταία 15 χρόνια έχουν αυξηθεί οι επιθέσεις με μαχαίρι στην Αγγλία και την Ουαλία, σύμφωνα με τα επίσημα βρετανικά στοιχεία.

Ο Στάρμερ έχει χαρακτηρίσει την κατάσταση «εθνική κρίση» και η κυβέρνησή του έχει λάβει πολλά μέτρα για να καταστήσει πιο δύσκολη την πρόσβαση σε αυτού του είδους τα όπλα από τον Ιούλιο του 2024, όταν ανήλθε στην εξουσία.

Σχεδόν 60.000 μαχαίρια έχουν κατασχεθεί ή ανακτηθεί από την αστυνομία μέσα σε δέκα χρόνια, επεσήμανε την Τετάρτη η Βρετανίδα υπουργός Εσωτερικών Σαμπάνα Μάχμουντ.

Η επίθεση αυτή σημειώθηκε έναν μήνα έπειτα από μια άλλη εναντίον συναγωγή στο βόρειο Μάντσεστερ, όπου ένας άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι εναντίον πιστών. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν, ο ένας από τους οποίους από τα πυρά της αστυνομίας που επενέβη.

Ηλεκτρισμός
Τιμολόγια ρεύματος: Οι μεγάλοι πάροχοι ψαλίδισαν τις αυξήσεις

Τιμολόγια ρεύματος: Οι μεγάλοι πάροχοι ψαλίδισαν τις αυξήσεις

Economy
Αγορές: Γιατί οι οίκοι αρχίζουν και ανησυχούν για την οικονομία

Αγορές: Γιατί οι οίκοι αρχίζουν και ανησυχούν για την οικονομία

inWellness
Όλα αξίζει να ξέρουμε για την plant-based διατροφή
Vegan baby 02.11.25

Όλα αξίζει να ξέρουμε για την plant-based διατροφή

Η διατροφή παίζει σημαντικό ρόλο στην υγεία μας και τα τελευταία χρόνια η χορτοφαγία έχει αποκτήσει φανατικούς οπαδούς. Ποια είναι τα οφέλη και τι κινδύνους κρύβει;

Σύνταξη
inTown
66ο ΦΚΘ: Η «Μάχη» του Ηλία Γιαννακάκη, με τις Βακαλίδου και Τοπαλίδου, μιλά για μια αντισυμβατική οικογένεια
inTickets 01.11.25

66ο ΦΚΘ: Η «Μάχη» του Ηλία Γιαννακάκη, με τις Βακαλίδου και Τοπαλίδου, μιλά για μια αντισυμβατική οικογένεια

Ο σκηνοθέτης της «Χαράς», Ηλίας Γιαννακάκης, επιστρέφει με το νέο του έργο «Μάχη» και την στορία δύο γυναικών που ζουν το δικό τους οικογενειακό δράμα.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
inTickets 01.11.25

«Μαζί»: Η Μίνα Χειμώνα σε μια παράσταση που αξίζει να βάλεις στη λίστα σου

Η παράσταση «Μαζί» με τη Μίνα Χειμώνα στον πρωταγωνιστικό ρόλο επιστρέφει για δεύτερη φορά στο θέατρο Altera Pars. Μια συγκινητική ιστορία που πραγματεύεται το ζήτημα της αποδοχής και της συμπερίληψης ατόμων με νοητική αναπηρία.

Μαρίνα Κουτσούμπα
Μαρίνα Κουτσούμπα
Stream newspaper
Τι γνώριζε ο Παζολίνι; – Πενήντα χρόνια μετά τη δολοφονία του, η οπτική του για τον φασισμό είναι πιο επίκαιρη από ποτέ
Προφητικός 02.11.25

Τι γνώριζε ο Παζολίνι; – Πενήντα χρόνια μετά τη δολοφονία του, η οπτική του για τον φασισμό είναι πιο επίκαιρη από ποτέ

Με το μυστήριο να περιβάλλει ακόμα τον θάνατο του Πιερ Πάολο Παζολίνι, οι προειδοποιήσεις του για τη διαφθορά και τον αυξανόμενο ολοκληρωτισμό αποτελούν ένα ανατριχιαστικό μήνυμα για την εποχή μας

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Η Ρωσία εγκαινίασε το πυρηνικό υποβρύχιο Χαμπαρόβσκ ικανό να φέρει το υπερόπλο Poseidon [βίντεο]
Αλλαγή ισορροπιών 02.11.25

Η Ρωσία εγκαινίασε το πυρηνικό υποβρύχιο Χαμπαρόβσκ ικανό να φέρει το υπερόπλο Poseidon

Η Ρωσία εγκαινίασε το πυρηνικό υποβρύχιο Χαμπαρόβσκ το Σάββατο, σε τελετή παρουσία του υπουργού Άμυνας Αντρέι Μπελούσοβ. Μπορεί να εξαπολύσει το πυρηνικό drone Poseidon

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Βρετανική αστυνομία κήρυξε κατά την διάρκεια της επίθεσης στο τρένο τον κωδικό «Πλάτων» – Τι σημαίνει
"Code Plato" 02.11.25

Η Βρετανική αστυνομία κήρυξε κατά την διάρκεια της επίθεσης στο τρένο τον κωδικό «Πλάτων» – Τι σημαίνει

Η αστυνομία που ανταποκρίθηκε στο περιστατικό με τους 10 σοβαρά τραυματίες σε τρένο κοντά στο Χάντιγκτον κήρυξε κωδικό «Πλάτων». Τι αφορά.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Λούβρο: Απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε δύο ακόμη υπόπτους για την κλοπή – Άγνωστη η τύχη των κοσμημάτων
Παρίσι 01.11.25

Λούβρο: Απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε δύο ακόμη υπόπτους για την κλοπή – Άγνωστη η τύχη των κοσμημάτων

Η εισαγγελέας στο Παρίσι απήγγειλε κατηγορίες σε δύο ακόμη άτομα για την κλοπή των κοσμημάτων στο Λούβρο. Συνολικά κρατούνται τέσσερα άτομα. Κανείς δεν γνωρίζει τι απέγιναν τα τεράστιας αξίας κλοπιμαία.

Σύνταξη
Συναγερμός στη Βρετανία: Επίθεση μέσα σε τρένο – Δέκα άνθρωποι έχουν μαχαιρωθεί
Κόσμος 01.11.25 Upd: 04:39

Συναγερμός στη Βρετανία: Επίθεση μέσα σε τρένο – Δέκα άνθρωποι έχουν μαχαιρωθεί

Δέκα άνθρωποι έχουν μαχαιρωθεί σε τρένο στην περιοχή Χάντιγκτον του Κέιμπριτζσαϊρ, στην Βρετανία, σύμφωνα με την αστυνομία. Πρώτες δηλώσεις του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η τεχνητή νοημοσύνη θέλει να σας βοηθήσει να αποφασίσετε τι θα ψηφίσετε – Γιατί να (μην) την εμπιστευθείτε
Έλλειψη διαφάνειας 01.11.25

Η τεχνητή νοημοσύνη θέλει να σας βοηθήσει να αποφασίσετε τι θα ψηφίσετε – Γιατί να (μην) την εμπιστευθείτε

Το παράδειγμα των chatbots που χρησιμοποιήθηκαν στις ολλανδικές εκλογές δεν ήταν ενθαρρυντικό. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι σύστημα στατιστικής επεξεργασίας δεδομένων. Και κάνει «ασφαλείς» επιλογές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η AI απειλεί να αλλάξει ριζικά τη φύση του πολέμου – Γιατί τα «έξυπνα» όπλα τρομάζουν τους ειδικούς
Κρίσιμη καμπή 02.11.25

Η AI απειλεί να αλλάξει ριζικά τη φύση του πολέμου - Γιατί τα «έξυπνα» όπλα τρομάζουν τους ειδικούς

Τα όπλα με τεχνολογία AI εισβάλλουν στα πεδία των μαχών και εκτοπίζουν τον παράγοντα ανθρώπινη κρίση στον εντοπισμό στόχου και στην επίθεση, εγείροντας βαθιά ηθικά και νομικά διλήμματα

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Οι Κατσιμιχαίοι, 40 χρόνια από τα Ζεστά Ποτά και ένα μυαλό γεμάτο στίχους: Ο Σπύρος Αραβάνης έμαθε τον κόσμο μέσω των τραγουδιών
Ιστορία 02.11.25

Οι Κατσιμιχαίοι, 40 χρόνια από τα Ζεστά Ποτά και ένα μυαλό γεμάτο στίχους: Ο Σπύρος Αραβάνης έμαθε τον κόσμο μέσω των τραγουδιών

Τέσσερις δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του πρώτου άλμπουμ των αδελφών Κατσιμίχα Ζεστά Ποτά, ο Σπύρος Αραβανής μας… κερνάει μια ακόμα γύρα, γράφοντας ένα βιβλίο για τη γέννηση του θρυλικού δίσκου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Σενάρια για Ιμπάκα και Παναθηναϊκό
Euroleague 02.11.25

Σενάρια για Ιμπάκα και Παναθηναϊκό

Ο Σερτζ Ιμπάκα είναι ελεύθερος και φέρεται να προτάθηκε στον Παναθηναϊκό που έχει θέμα στη θέση του σέντερ λόγω Χολμς και Λεσόρ – Τι σκέφτονται οι άνθρωποι των πράσινων.

Σύνταξη
«Ήταν κάτι σαν νονός ολόκληρου του Οίκου Ουίνσδορ» – Η καθοριστική βοήθεια του Τσόρτσιλ προς την Ελισάβετ
Η μονάρχης και ο πρωθυπουργός 02.11.25

«Ήταν κάτι σαν νονός ολόκληρου του Οίκου Ουίνσδορ» - Η καθοριστική βοήθεια του Τσόρτσιλ προς την Ελισάβετ

Η ιστορία του Τσόρτσιλ και πώς βοήθησε στη διαμόρφωση της σύγχρονης βασιλικής οικογένειας εξιστορείται στο νέο βιβλίο του Άντριου Μόρτον «Winston and the Windsors».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Αστακός» τα Βορίζια, άφαντοι οι δράστες – Τι δείχνουν τα στοιχεία για το αιματοκύλισμα
Ηράκλειο Κρήτης 02.11.25

«Αστακός» τα Βορίζια, άφαντοι οι δράστες - Τι δείχνουν τα στοιχεία για το αιματοκύλισμα

Στην ανταλλαγή των πυροβολισμών στα Βορίζια φέρονται ότι εμπλέκονται οι δυο τραυματίες που νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο ΠΑΓΝΗ - Η Αστυνομία αναζητά τουλάχιστον ακόμα δύο άτομα από την ίδια οικογένεια

Σύνταξη
