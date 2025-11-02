Ο 14χρονος Νταμπόνε της Μπαρτσελόνα θυμίζει… Αντετοκούνμπο – Το απίθανο κάρφωμα κόντρα στη Ρεάλ (vids)

Ο κόσμος του μπάσκετ γνωρίζει καλά τον Μοχάμεντ Νταμπόνε. Σε ηλικία 14 ετών έχει ύψος 2.10, ενώ στα φιλικά προετοιμασίας έκανε το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα, με τις συγκρίσεις με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα να «οργιάζουν».

Αυτή την περίοδο αγωνίζεται με την ομάδα των «Μπλαουγκράνα» στην κατηγορία κάτω των 22 ετών και τη Liga U22. Στο τελευταίο παιχνίδι της ομάδας, το «clasico» απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, αγωνίστηκε 19 λεπτά, σκοράροντας 9 πόντους, ενώ παράλληλα μοίρασε θέαμα.

Στη δεύτερη περίοδο, ο Νταμπόνε έκλεψε την μπάλα και έφυγε στον αιφνιδιασμό για να καρφώσει εντυπωσιακά, πηδώντας λίγο μπροστά από τη γραμμή των βολών. Λίγα λεπτά πριν το τέλος κάρφωσε ξανά εντυπωσιακά με περιστροφή.

💣¡¡DABOOOOOOOOOM!! #LigaU Caras de incredulidad en el Palau Blaugrana con el mate escandaloso de Dabonehttps://t.co/KcnW9o5iGN

Τα απίθανα προσόντα του Νταμπόνε

🌟Mohamed Dabone best skills | Clásico #LigaU ¡Se piensa que está en un concurso de mates! Este chico es puro descaro

Εν τέλει η Μπαρτσελόνα και ο Νταμπόνε πήραν τη νίκη απέναντι στη Ρεάλ με 81-73.