Στη Μπαρτσελόνα για έναν ακόμη χρόνο ο Φαλ (pic)

Παρά τις αντίθετες φήμες, η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε την Τρίτη ότι ο Γιουσούφα Φαλ θα παραμείνει στην Καταλονία για τουλάχιστον έναν ακόμη χρόνο. Ο 30χρονος σέντερ (2,21 μ.) φαινόταν ότι θα αποχωρούσε μετά τη λήξη του προηγούμενου συμβολαίου, όμως η διοίκηση άλλαξε γνώμη και του πρόσφερε νέα συμφωνία.

Την περασμένη σεζόν, ο Φαλ συμμετείχε σε 63 παιχνίδια συνολικά. Στη Euroleague, σε 29 εμφανίσεις είχε κατά μέσο όρο 4,4 πόντους, 3,3 ριμπάουντ και 5,2 στην αξιολόγηση.

Στο ισπανικό πρωτάθλημα, σε 13 λεπτά συμμετοχής ανά παιχνίδι, μέτρησε 5,3 πόντους και 4,2 ριμπάουντ κατά μέσο όρο, ενώ στην Euroleague είχε 4,4 πόντους και 3,3 ριμπάουντ ανά 10 λεπτά συμμετοχής.

Η ανακοίνωση της Μπαρτσελόνα: