Στη Μπαρτσελόνα για έναν ακόμη χρόνο ο Φαλ (pic)
Παίκτης της Μπαρτσελόνα θα παραμείνει τελικά και για τη σεζόν που θα ξεκινήσει, ο Γιουσούφα Φαλ.
Παρά τις αντίθετες φήμες, η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε την Τρίτη ότι ο Γιουσούφα Φαλ θα παραμείνει στην Καταλονία για τουλάχιστον έναν ακόμη χρόνο. Ο 30χρονος σέντερ (2,21 μ.) φαινόταν ότι θα αποχωρούσε μετά τη λήξη του προηγούμενου συμβολαίου, όμως η διοίκηση άλλαξε γνώμη και του πρόσφερε νέα συμφωνία.
Την περασμένη σεζόν, ο Φαλ συμμετείχε σε 63 παιχνίδια συνολικά. Στη Euroleague, σε 29 εμφανίσεις είχε κατά μέσο όρο 4,4 πόντους, 3,3 ριμπάουντ και 5,2 στην αξιολόγηση.
Στο ισπανικό πρωτάθλημα, σε 13 λεπτά συμμετοχής ανά παιχνίδι, μέτρησε 5,3 πόντους και 4,2 ριμπάουντ κατά μέσο όρο, ενώ στην Euroleague είχε 4,4 πόντους και 3,3 ριμπάουντ ανά 10 λεπτά συμμετοχής.
Η ανακοίνωση της Μπαρτσελόνα:
Acord amb Youssoupha Fall per continuar al FC Barcelona una temporada més
Més informació 👇https://t.co/hcpYdRcLVv
— Barça Basket (@FCBbasket) August 19, 2025
