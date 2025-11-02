Ο Τσάρλι Σιν διευκρινίζει τις δηλώσεις του για τις σεξουαλικές σχέσεις με άνδρες – «Συγγνώμη για τη γραφικότητα»

Ο ηθοποιός του Χόλιγουντ, Τσάρλι Σιν, επανήλθε θέλοντας να διευκρινίσει τα σχόλια στα οποία ο ίδιος είχε προβεί σχετικά με το «σεξ με άντρες», όταν μίλησε ανοιχτά για τις εμπειρίες του στο παρελθόν στο βιβλίο του, «The Book of Sheen», και στην πρόσφατη σειρά ντοκιμαντέρ του Netflix, «aka Charlie Sheen».

«Όταν οι άνθρωποι λένε “σεξ με άντρες”, αμέσως σκέφτεσαι, για παράδειγμα, πρωκτικό σεξ. Συγγνώμη που γίνομαι τόσο γραφικός, αλλά αυτό είναι που σκέφτεται ο μέσος νους, σωστά;» αναρωτήθηκε ο Σιν στην πρόσφατη εκπομπή «In Depth With Graham Bensinger».

Ο ηθοποιός της σειράς «Two and a Half Men» πρόσθεσε: «Δεν ήταν αυτό».

Τρεις γάμοι, πέντε παιδιά

Ο 60χρονος Σιν, ο οποίος είναι γνωστός για τον αγώνα του με την τοξικομανία, έχει παντρευτεί τρεις φορές: με την Ντόνα Πιλ από το 1995 έως το 1996, με την Ντενίζ Ρίτσαρντς από το 2002 έως το 2006 και με την Μπρουκ Μιούλερ από το 2008 έως το 2011.

Έχει πέντε παιδιά: την Κασσάνδρα, 40 ετών, της οποίας η μητέρα είναι η κοπέλα του Σιν από το λύκειο, Πάολα Πρόφιτ, την Σάμι, 21 ετών, και τη Λόλα, 20 ετών, από τον γάμο του με τη Ρίτσαρντς, και τα δίδυμα Μπομπ και Μαξ, 16 ετών, από τον γάμο του με τη Μιούλερ.

«Είναι περισσότερο κάτι σαν.. ε, το σεξ με άντρες είναι μια αρκετά ευρεία κατηγορία»

«Δεν ήταν πλήρες»

«Αυτό που θέλω να πω είναι ότι εντάξει, έκανα αυτό το πράγμα, αλλά αυτό και αυτό δεν συνέβησαν, απλά, δε συνέβησαν…» συνέχισε ο ηθοποιός του Platoon.

«Δεν ξέρω αν αυτό έχει σημασία, αλλά δεν ήταν πλήρες, φίλε… Λένε ότι πειραματίζεσαι στο κολέγιο, ξέρεις; Δεν πήγα ποτέ στο κολέγιο, οπότε ίσως αυτό τα εξηγεί όλα».

Ο Σιν είπε ότι δεν διευκρίνισε τα σχόλιά του λόγω «ντροπής».

«Είναι περισσότερο κάτι σαν.. ε, το σεξ με άντρες είναι μια αρκετά ευρεία κατηγορία».

«Και λοιπόν;»

Στο ντοκιμαντέρ του Netflix, ο Τσάρλι Σιν είπε ότι το να δημοσιοποιήσει αυτή την πληροφορία τον έκανε να νιώσει «απελευθερωμένος».

«Δεν μπούκαρε κανένα τρένο μέσα από τους τοίχους του εστιατορίου. Δεν έπεσε κανένα πιάνο από τον ουρανό. Κανείς δεν μπήκε στο δωμάτιο και με πυροβόλησε… Δεν πρόκειται να τρέξω μακριά από το παρελθόν μου, ούτε να το αφήσω να με κυριεύσει» πρόσθεσε μιλώντας με αλληγορικούς συνειρμούς.

«Και λοιπόν; Κάποια πράγματα ήταν περίεργα. Πολλά ήταν γ@μημένα διασκεδαστικά, και η ζωή συνεχίζεται» κατέληξε.

«Κοιτάξτε την κατάσταση του γαμημένου κόσμου… έχει πραγματικά σημασία η άλλη πλευρά αυτού του μενού; Αν κάποιος δεν θελήσει να με προσλάβει επειδή έκανα όλα αυτά τα σκατά κατά τη γνώμη του δεν πειράζει, έτσι κι αλλιώς ούτε εγώ θα ήθελα να δουλέψω μαζί του».

