«Νόμιζαν ότι ήμουν dealer»: Καρτέλ του Μεξικού έβαλε τέλος στην προμήθεια ναρκωτικών στον Τσάρλι Σιν

Σε μία εξομολόγηση – σοκ προχώρησε ο ηθοποιός Τσάρλι Σιν, αποκαλύπτοντας σε δημοσιογράφο της εκπομπής 60 Minutes του Channel 9, ότι ακόμη και το μεξικανικό καρτέλ ναρκωτικών, από το οποίο προμηθευόταν τα ναρκωτικά του, διέκοψε τη συνεργασία μαζί του λόγω της εξωφρενικής ποσότητας ουσιών που έπαιρνε.

Η αποκάλυψη έρχεται στο φως της δημοσιότητας, στο πλαίσιο της προώθησης της νέας αυτοβιογραφίας του ηθοποιού, The Book of Sheen, καθώς και του ντοκιμαντέρ του στο Netflix, aka Charlie Sheen.

Ο πρώην πρωταγωνιστής της επιτυχημένης σειράς Two and a Half Men, ο οποίος υπήρξε κάποτε ο πιο ακριβοπληρωμένος ηθοποιός στην τηλεόραση, με κέρδη που έφταναν το 1,65 εκατομμύριο ευρώ ανά επεισόδιο, παραδέχθηκε ότι οι έμποροι ναρκωτικών τον διέκοψαν.

«Ένα καρτέλ έκοψε την προμήθεια ναρκωτικών σας;» τον ρώτησε έκπληκτη η δημοσιογράφος Αμέλια Άνταμς. «Ναι», απάντησε ο Σιν. «Δεν είχαν ξαναδεί ποτέ κάποιον να αγοράζει τόσο μεγάλη ποσότητα. Οι μόνοι άλλοι άνθρωποι στους οποίους έδιναν τέτοιες ποσότητες ήταν έμποροι, και θεώρησαν ότι και εγώ ‘έσπρωχνα’ ουσίες».

Η συνέντευξη αποκάλυψε και άλλα αποκαλυπτικά στοιχεία για τις καταχρήσεις του ηθοποιού. Η Άνταμς τον ρώτησε αν ήταν αλήθεια ότι είχε καπνίσει επτά γραμμάρια κρα» με τη μία.

«Δεν το βάλαμε ποτέ στην ζυγαριά», απάντησε γελώντας ο Σιν, «όμως αυτή ήταν η ποσότητα. Θυμάμαι σε κάποια φάση τη στιγμή που λέμε στην ταινία Σαγόνια του καρχαρία ‘θα χρειαστούμε ένα μεγαλύτερο σκάφος’, ε, εγώ είπα ‘θα χρειαστούμε ένα μεγαλύτερο τσιγάρο’».

Ο Τσάρλι Σιν, ο οποίος πλέον δηλώνει νηφάλιος τα τελευταία οκτώ χρόνια, παραδέχθηκε στη δημοσιογράφο του Channel 9 ότι μετανιώνει για τον τρόπο με τον οποίο έληξε η συνεργασία του με τη σειρά Two and a Half Men, από την οποία απολύθηκε το 2011, μετά από μια σειρά δημόσιων ξεσπασμάτων του.

«Καταιγίδα»

Ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι είχε δηλώσει πως «μισούσε βίαια» τον Τσακ Λορ, εκτελεστικό παραγωγό της σειράς, τον οποίο είχε αποκαλέσει «ηλίθιο, ηλίθιο ανθρωπάκο», προκαλώντας τον μάλιστα σε καβγά. Πλέον, όμως, όπως είπε, έχουν αποκαταστήσει τις σχέσεις τους.

«Ήταν μια ατυχής καταιγίδα πολλών πραγμάτων που συνέβαιναν πίσω από τις κάμερες στην προσωπική μου ζωή. Είχα δύο αποτυχημένους γάμους. Και μέσα σε όλα αυτά, προσπαθούσα να είμαι εκεί για τα παιδιά μου», δήλωσε ο Σιν. «Πέρασα δύο διαζύγια και είχα τέσσερα παιδιά κατά τη διάρκεια της οκταετούς συμμετοχής μου σε αυτή τη σειρά».

Μέσα από την αυτοβιογραφία του, ο Σιν αποκάλυψε μία σειρά από εξίσου εντυπωσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης της παραδοχής του ότι είχε κοιμηθεί με άνδρες.

Ο ίδιος εξήγησε ότι αυτή η αποκάλυψη ήταν απελευθερωτική, καθώς, όπως παραδέχθηκε, εκβιαζόταν από πολλαπλούς σεξουαλικούς του συντρόφους, οι οποίοι ζητούσαν επταψήφια ποσά.

«Απλά ήθελα να νιώσω πώς θα ήταν να το αποκαλύψω. Όχι να το αποκαλύψω, αλλά να το μοιραστώ και είναι εντάξει», ανέφερε. «Ήταν επίσης ένας τρόπος να βγάλω τις σφαίρες από κάποια όπλα που ακόμα στρέφονται προς το μέρος μου. Και να πω απλά: ‘Δεν έχετε πλέον κανέναν έλεγχο πάνω μου με τις απαιτήσεις σας για εκβιασμό’».