Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025
Ο Αρκάς λέει την καλημέρα της Κυριακής με ένα νοσταλγικό κουίζ
Ο Αρκάς λέει την καλημέρα της Κυριακής με ένα νοσταλγικό κουίζ

«Λίγοι πια θυμούνται τι είναι αυτό και ακόμα λιγότεροι πώς ονομάζεται» γράφει ο Αρκάς στα σόσιαλ μίντια προκαλώντας τους ακολούθους του να απαντήσουν. Κι όντως, το κάνουν.

Ένα νοσταλγικό παιχνίδι αποφάσισε να παίξει σήμερα το πρωί ο Αρκάς σκιτσάροντας ένα ποδόμακτρο από άλλη εποχή. Για κάποιους είναι εντελώς άγνωστο σαν λέξη αλλά όχι σαν εικόνα αφού ακόμα και σήμερα υπάρχουν πολλά ποδόμακτρα στις εισόδους των σπιτιών, τα οποία έχουν ξεμείνει στον χρόνο και στον χώρο.

«Χρόνια πριν, όταν η άσφαλτος δεν ήταν κάτι το αυτονόητο για τους δρόμους κάθε πόλης και χωριού, κάθε σπίτι είχε το ποδόμακτρό του» γράφει το voltarakia.gr και συνεχίζει: «Είχε δηλαδή μια σιδερένια λάμα που ήταν στερεωμένη είτε στο πεζοδρόμιο, είτε δεξιά της κεντρικής εισόδου του σπιτιού, ώστε να καθαρίζει όποιος μπαίνει τα παπούτσια του από τις λάσπες. Η ρίζα της λέξης ποδόμακτρο βρίσκεται στην αρχαία ελληνική λέξη μάκτρον, που σημαίνει οτιδήποτε χρησιμοποιούμε για να καθαρίσουμε κάτι. Άρα το ποδόμακτρο στα καθαρευουσιάνικα ήταν η σιδερένια κατασκευή της φωτογραφίας μας. Σε λαϊκές συνοικίες και χωριά επρόκειτο απλώς για το σίδερο για τις λάσπες.

Από ένα σημείο και μετά, οι σιδεράδες της εποχής έμπαιναν στη διαδικασία να το κάνουν όμορφο και να δημιουργήσουν διάφορα σχήματα πάνω του. Εκτός, λοιπόν, από ένα χρήσιμο αντικείμενο, ήταν κι ένα διακοσμητικό ταυτόχρονα! Το σίδερο για τις λάσπες συνδέθηκε με τα σπίτια που χτίστηκαν από το 1920 μέχρι το 1960 περίπου. Τα πιο παλιά σπίτια δεν είχαν ποδόμακτρο, αλλά ούτε και οι πολυκατοικίες που ακολούθησαν. Τα σίδερα για την λάσπη, τα ποδόμακτρα, ήταν άχρηστα, όταν ασφαλτοστρώθηκαν οι δρόμοι των πόλεων και δεν υπήρχαν πια λάσπες για να κολλούν στις σόλες των παπουτσιών».

Από ένα σημείο και μετά, οι σιδεράδες της εποχής έμπαιναν στη διαδικασία να το κάνουν όμορφο και να δημιουργήσουν διάφορα σχήματα πάνω του

Πολλοί φίλοι του Αρκά απάντησαν σωστά. Ιδού μερικά από τα σχόλια:

«Το «χαλάκι» της εποχής μας!!!Ποδόμακτρο το λέγανε, κι εκεί καθαρίζαμε τα παπούτσια μας τον χειμώνα ειδικά από λασπες και χώματα! Είχαμε και στο σπίτι μας στα Χανιά τέτοιο!».

«Ποδόμακτρο λέγεται…υπάρχει ακόμα έξω από την είσοδο παλιών σπιτιών…το χρησιμοποιούσαν για να αφαιρούν τις λάσπες από τα παπούτσια τους τότε που οι δρόμοι δεν ήταν ακόμη όλοι στρωμένοι με άσφαλτο… Τη λέξη αυτή τη συνάντησα και σε πατάκι για είσοδο».

«Εγώ το λατρεύω αυτό το πράγμα… Υπάρχει ακόμα σε ορισμένα σπίτια στην γειτονιά μου στα Τρίκαλα, είναι σε αρκετά… Αλλά δεν ξέρω πώς λέγονται πολύ χάρηκα όμως που το έμαθα!»

inWellness
Όλα αξίζει να ξέρουμε για την plant-based διατροφή
Όλα αξίζει να ξέρουμε για την plant-based διατροφή

Η διατροφή παίζει σημαντικό ρόλο στην υγεία μας και τα τελευταία χρόνια η χορτοφαγία έχει αποκτήσει φανατικούς οπαδούς. Ποια είναι τα οφέλη και τι κινδύνους κρύβει;

inTown
66ο ΦΚΘ: Η «Μάχη» του Ηλία Γιαννακάκη, με τις Βακαλίδου και Τοπαλίδου, μιλά για μια αντισυμβατική οικογένεια
66ο ΦΚΘ: Η «Μάχη» του Ηλία Γιαννακάκη, με τις Βακαλίδου και Τοπαλίδου, μιλά για μια αντισυμβατική οικογένεια

Ο σκηνοθέτης της «Χαράς», Ηλίας Γιαννακάκης, επιστρέφει με το νέο του έργο «Μάχη» και την στορία δύο γυναικών που ζουν το δικό τους οικογενειακό δράμα.

«Μαζί»: Η Μίνα Χειμώνα σε μια παράσταση που αξίζει να βάλεις στη λίστα σου

Η παράσταση «Μαζί» με τη Μίνα Χειμώνα στον πρωταγωνιστικό ρόλο επιστρέφει για δεύτερη φορά στο θέατρο Altera Pars. Μια συγκινητική ιστορία που πραγματεύεται το ζήτημα της αποδοχής και της συμπερίληψης ατόμων με νοητική αναπηρία.

Θα δωρίζατε το νεφρό σας σε κάποιον άγνωστο; – Για τον Τζέσι Άιζενμπεργκ η απάντηση είναι αυτονόητη
Θα δωρίζατε το νεφρό σας σε κάποιον άγνωστο; – Για τον Τζέσι Άιζενμπεργκ η απάντηση είναι αυτονόητη

Ο Τζέσι Άιζενμπεργκ αποφάσισε να δωρίσει το νεφρό του σε έναν άγνωστο, ξεκινώντας μια «αλυσίδα ζωής». «Αν μπορείς να σώσεις έναν άνθρωπο, γιατί να μην το κάνεις;» λέει ο ηθοποιός.

Άντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ: Πόσο θα παραμείνει στο Royal Lodge – Νέα στοιχεία που τον συνδέουν με τον Έπσταϊν
Άντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ: Πόσο θα παραμείνει στο Royal Lodge – Νέα στοιχεία που τον συνδέουν με τον Έπσταϊν

Παρά την απόφαση του βασιλιά Καρόλου να του αφαιρέσει τίτλους και προνόμια, ο Άντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ δεν φεύγει άμεσα από το Royal Lodge, ενώ νέα έγγραφα τον συνδέουν ξανά με τον Τζέφρι Έπσταϊν

«Ζωγραφίζω για να μάθω τα λόγια μου»: Η Κίρα Νάιτλι αποκαλύπτει πώς η δυσλεξία έγινε το μυστικό της όπλο
«Ζωγραφίζω για να μάθω τα λόγια μου»: Η Κίρα Νάιτλι αποκαλύπτει πώς η δυσλεξία έγινε το μυστικό της όπλο

Η Κίρα Νάιτλι μιλά για τον πρωτότυπο τρόπο με τον οποίο αποστηθίζει τα λόγια της λόγω δυσλεξίας: δεν διαβάζει, αλλά ζωγραφίζει εικόνες που «εγγράφουν» το σενάριο στο μυαλό της

«Κάτι αληθινό μέσα στον θόρυβο» – Η συγκινητική αλήθεια για την πατρική φιγούρα που δεν είχε ποτέ ο Μπρους Σπρίνγκστιν
«Κάτι αληθινό μέσα στον θόρυβο» - Η συγκινητική αλήθεια για την πατρική φιγούρα που δεν είχε ποτέ ο Μπρους Σπρίνγκστιν

Η τρυφερότητα μεταξύ του «Αφεντικού», Μπρους Σπρίνγκστιν και του μάνατζέρ του είναι η καρδιά της ασυνήθιστης ροκ, κινηματογραφικής βιογραφίας «Springsteen: Deliver Me from Nowhere».

Halloween - Η Χάιντι Κλουμ μεταμφιέστηκε σε Μέδουσα και ο σύζυγός της σε Έλληνα πολεμιστή

Η σούπερ μοντέλο Χάιντι Κλουμ έχει εδραιώσει τη θέση της ως η ανεπίσημη επίσημη βασίλισσα του Halloween μετά από περισσότερες από δύο δεκαετίες ακραίων και υπερβολικών κοστουμιών.

Η Έμα Τόμσον δεν κρύβει την «έντονη ενόχληση» που της προκαλεί η τεχνητή νοημοσύνη

Η ηθοποιός και σεναριογράφος Έμα Τόμσον είπε στον παρουσιαστή της βραδινής εκπομπής Στίβεν Κόλμπερτ ότι δεν συμφωνούσε διόλου με την πρόταση της Microsoft Copilot να ξαναγράψει τα σενάριά της αντί για εκείνη.

«Γιατί είσαι δισεκατομμυριούχος;»: Η Μπίλι Άιλις καλεί τους πιο πλούσιους του κόσμου να «δώσουν τα λεφτά τους»

«Αν έχεις χρήματα, χρησιμοποίησέ τα για κάτι καλό. Ίσως δώσε τα σε ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη», είπε μεταξύ άλλων η Μπίλι Άιλις απευθυνόμενη στους Μαρκ Ζάκερμπεργκ, Πρισίλα Τσαν, Χέιλι Μπίμπερ μεταξύ άλλων

«Τσιτσιολίνα για πάντα»: Η Ιρίνα Σάικ είναι η γυμνή (αναπάντεχη) βασίλισσα του Halloween 2025
«Τσιτσιολίνα για πάντα»: Η Ιρίνα Σάικ είναι η γυμνή (αναπάντεχη) βασίλισσα του Halloween 2025

Το top model από τη Ρωσία Ιρίνα Σάικ αποφάσισε να σκανδαλίσει το Instagram με ένα φόρο τιμής στην Τσιτσιολίνα που υπερασπίστηκε με ανορθόδοξο τρόπο το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση κάνοντας το σεξ πολιτική πράξη

Σοκάρουν οι νέες πληροφορίες για τον θάνατο του Σαμ Ρίβερς: Σε «λουτρό αίματος» εντοπίστηκε το νεκρό σώμα του μπασίστα

Ο Σαμ Ρίβερς, μπασίστας και ιδρυτικό μέλος των Limp Bizkit, βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στη Φλόριντα. Η Αστυνομία ερευνά τις συνθήκες, ενώ η επίσημη αιτία θανάτου παραμένει άγνωστη.

«Δεν ήμουν ποτέ η Σαμάνθα Τζόουνς»: Η Κιμ Κατράλ αποκηρύσσει για πάντα το Sex and the City
«Δεν ήμουν ποτέ η Σαμάνθα Τζόουνς»: Η Κιμ Κατράλ αποκηρύσσει για πάντα το Sex and the City

Η Κιμ Κατράλ, η ηθοποιός που συνδέθηκε άρρηκτα με τον ρόλο της αθυρόστομης και ακαταμάχητης Σαμάνθα Τζόουνς στη σειρά Sex And The City, θέλει να βάλει τα πράγματα στη θέση τους μια και καλή

Ο Κιρ Στάρμερ «υποστηρίζει πλήρως» την απόφαση του βασιλιά Καρόλου να αφαιρέσει τους τίτλους του Άντριου
Ο Κιρ Στάρμερ «υποστηρίζει πλήρως» την απόφαση του βασιλιά Καρόλου να αφαιρέσει τους τίτλους του Άντριου

Παρά τη θεαματική αποκαθήλωση, ο Άντριου παραμένει τυπικά στη σειρά διαδοχής του θρόνου, με την κυβέρνηση Κιρ Στάρμερ να ξεκαθαρίζει πως «δεν υπάρχουν σχέδια» για αλλαγή του νόμου.

Οι εξελίξεις τρέχουν: Οι πρωταγωνιστές του «The Morning Show» μιλούν για τις προκλήσεις της σύγχρονης δημοσιογραφίας
Οι εξελίξεις τρέχουν: Οι πρωταγωνιστές του «The Morning Show» μιλούν για τις προκλήσεις της σύγχρονης δημοσιογραφίας

Οι τρεις βασικοί πρωταγωνιστές του The Morning Show Τζένιφερ Άνιστον, Μπίλι Κράνταπ και Κάρεν Πίτμαν μίλησαν για το πώς η σειρά τους έκανε πιο συνειδητοποιημένους απέναντι στη δουλειά των δημοσιογράφων

«Με τρομάζει μέχρι θανάτου»: Χάρισον Φορντ κατά του Τραμπ για την κλιματική καταστροφή – «Από τους μεγαλύτερους εγκληματίες στην ιστορία»
«Με τρομάζει μέχρι θανάτου»: Χάρισον Φορντ κατά του Τραμπ για την κλιματική καταστροφή – «Από τους μεγαλύτερους εγκληματίες στην ιστορία»

Σε μία από τις πιο σφοδρές και προσωπικές επιθέσεις κατά του Ντόναλντ Τραμπ, ο θρυλικός ηθοποιός Χάρισον Φορντ καταγγέλει τον πρόεδρο των ΗΠΑ για την κλιματική κρίση και τον πόλεμο στην επιστήμη

«Ο Τομ Κρουζ ήταν δυσαρεστημένος» - Ένας μεθυσμένος Κόλιν Φάρελ στο Minority Report και οι 46 λήψεις για μια ατάκα

Ο Ιρλανδός ηθοποιός Κόλιν Φάρελ αποκάλυψε ότι οι ενθουσιώδεις εορτασμοί των γενεθλίων του προκάλεσαν προβλήματα στο πλατό της ταινίας του Σπίλμπεργκ, Minority Report, το 2002.

Η AI απειλεί να αλλάξει ριζικά τη φύση του πολέμου - Γιατί τα «έξυπνα» όπλα τρομάζουν τους ειδικούς

Τα όπλα με τεχνολογία AI εισβάλλουν στα πεδία των μαχών και εκτοπίζουν τον παράγοντα ανθρώπινη κρίση στον εντοπισμό στόχου και στην επίθεση, εγείροντας βαθιά ηθικά και νομικά διλήμματα

Οι Κατσιμιχαίοι, 40 χρόνια από τα Ζεστά Ποτά και ένα μυαλό γεμάτο στίχους: Ο Σπύρος Αραβάνης έμαθε τον κόσμο μέσω των τραγουδιών

Τέσσερις δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του πρώτου άλμπουμ των αδελφών Κατσιμίχα Ζεστά Ποτά, ο Σπύρος Αραβανής μας… κερνάει μια ακόμα γύρα, γράφοντας ένα βιβλίο για τη γέννηση του θρυλικού δίσκου.

Σενάρια για Ιμπάκα και Παναθηναϊκό

Ο Σερτζ Ιμπάκα είναι ελεύθερος και φέρεται να προτάθηκε στον Παναθηναϊκό που έχει θέμα στη θέση του σέντερ λόγω Χολμς και Λεσόρ – Τι σκέφτονται οι άνθρωποι των πράσινων.

«Ήταν κάτι σαν νονός ολόκληρου του Οίκου Ουίνσδορ» – Η καθοριστική βοήθεια του Τσόρτσιλ προς την Ελισάβετ
«Ήταν κάτι σαν νονός ολόκληρου του Οίκου Ουίνσδορ» - Η καθοριστική βοήθεια του Τσόρτσιλ προς την Ελισάβετ

Η ιστορία του Τσόρτσιλ και πώς βοήθησε στη διαμόρφωση της σύγχρονης βασιλικής οικογένειας εξιστορείται στο νέο βιβλίο του Άντριου Μόρτον «Winston and the Windsors».

«Αστακός» τα Βορίζια, άφαντοι οι δράστες - Τι δείχνουν τα στοιχεία για το αιματοκύλισμα

Στην ανταλλαγή των πυροβολισμών στα Βορίζια φέρονται ότι εμπλέκονται οι δυο τραυματίες που νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο ΠΑΓΝΗ - Η Αστυνομία αναζητά τουλάχιστον ακόμα δύο άτομα από την ίδια οικογένεια

