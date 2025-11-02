Ο Αρκάς λέει την καλημέρα της Κυριακής με ένα νοσταλγικό κουίζ

Ένα νοσταλγικό παιχνίδι αποφάσισε να παίξει σήμερα το πρωί ο Αρκάς σκιτσάροντας ένα ποδόμακτρο από άλλη εποχή. Για κάποιους είναι εντελώς άγνωστο σαν λέξη αλλά όχι σαν εικόνα αφού ακόμα και σήμερα υπάρχουν πολλά ποδόμακτρα στις εισόδους των σπιτιών, τα οποία έχουν ξεμείνει στον χρόνο και στον χώρο.

«Χρόνια πριν, όταν η άσφαλτος δεν ήταν κάτι το αυτονόητο για τους δρόμους κάθε πόλης και χωριού, κάθε σπίτι είχε το ποδόμακτρό του» γράφει το voltarakia.gr και συνεχίζει: «Είχε δηλαδή μια σιδερένια λάμα που ήταν στερεωμένη είτε στο πεζοδρόμιο, είτε δεξιά της κεντρικής εισόδου του σπιτιού, ώστε να καθαρίζει όποιος μπαίνει τα παπούτσια του από τις λάσπες. Η ρίζα της λέξης ποδόμακτρο βρίσκεται στην αρχαία ελληνική λέξη μάκτρον, που σημαίνει οτιδήποτε χρησιμοποιούμε για να καθαρίσουμε κάτι. Άρα το ποδόμακτρο στα καθαρευουσιάνικα ήταν η σιδερένια κατασκευή της φωτογραφίας μας. Σε λαϊκές συνοικίες και χωριά επρόκειτο απλώς για το σίδερο για τις λάσπες.

Από ένα σημείο και μετά, οι σιδεράδες της εποχής έμπαιναν στη διαδικασία να το κάνουν όμορφο και να δημιουργήσουν διάφορα σχήματα πάνω του. Εκτός, λοιπόν, από ένα χρήσιμο αντικείμενο, ήταν κι ένα διακοσμητικό ταυτόχρονα! Το σίδερο για τις λάσπες συνδέθηκε με τα σπίτια που χτίστηκαν από το 1920 μέχρι το 1960 περίπου. Τα πιο παλιά σπίτια δεν είχαν ποδόμακτρο, αλλά ούτε και οι πολυκατοικίες που ακολούθησαν. Τα σίδερα για την λάσπη, τα ποδόμακτρα, ήταν άχρηστα, όταν ασφαλτοστρώθηκαν οι δρόμοι των πόλεων και δεν υπήρχαν πια λάσπες για να κολλούν στις σόλες των παπουτσιών».

Από ένα σημείο και μετά, οι σιδεράδες της εποχής έμπαιναν στη διαδικασία να το κάνουν όμορφο και να δημιουργήσουν διάφορα σχήματα πάνω του

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη arkas.official (@arkas.official)

Πολλοί φίλοι του Αρκά απάντησαν σωστά. Ιδού μερικά από τα σχόλια:

«Το «χαλάκι» της εποχής μας!!!Ποδόμακτρο το λέγανε, κι εκεί καθαρίζαμε τα παπούτσια μας τον χειμώνα ειδικά από λασπες και χώματα! Είχαμε και στο σπίτι μας στα Χανιά τέτοιο!».

«Ποδόμακτρο λέγεται…υπάρχει ακόμα έξω από την είσοδο παλιών σπιτιών…το χρησιμοποιούσαν για να αφαιρούν τις λάσπες από τα παπούτσια τους τότε που οι δρόμοι δεν ήταν ακόμη όλοι στρωμένοι με άσφαλτο… Τη λέξη αυτή τη συνάντησα και σε πατάκι για είσοδο».

«Εγώ το λατρεύω αυτό το πράγμα… Υπάρχει ακόμα σε ορισμένα σπίτια στην γειτονιά μου στα Τρίκαλα, είναι σε αρκετά… Αλλά δεν ξέρω πώς λέγονται πολύ χάρηκα όμως που το έμαθα!»