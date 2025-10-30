Αρκάς: Η διαφορετική «καλημέρα» της Πέμπτης

Ο Αρκάς δεν μας… ξέχασε ούτε σήμερα το πρωί, λέγοντας για μια ακομα φορά την «καλημέρα» του. Και όπως πάντα το έκανε με τον δικό του, ιδιαίτερο ξεχωριστό τρόπο.

Ο γνωστός σκιτσογράφος επέλεξε αυτή την Πέμπτη να σχεδιάσει ένα μικρό χωριό και από πάνω να γράψει τη φράση: «Στο χωριό των τρελών ο λογικός είναι ο τρελός του χωριού».

Δείτε ολόκληρη τη σημερινή καλημέρα του Αρκά:

Μια φράση που μοιάζει χιουμοριστική, αλλά κρύβει και τα δικά της κοινωνικά μηνύματα. Σε έναν κόσμο που το παράλογο έχει γίνει κάτι σαν «κανόνας», το να μιλήσεις για τα λογικά και τα αυτονόητα έχει γίνει αρκετά δύσκολο. Και η σημερινή φράση του Αρκά δείχνει με τον καλύτερο τρόπο όλη αυτή την περίεργη πορεία της κοινωνίας μας.

Άλλωστε πόσοι από εμάς δεν έχουμε σκεφτεί ουκ ολίγες φορές «άντε να αποδείξεις ότι δεν είσαι ελέφαντας»;