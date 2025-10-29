Αρκάς: Η καλημέρα της Τετάρτης
Ο Αρκάς στέλνει τη σημερινή καλημέρα του με ένα διαφορετικό ιδιαίτερο μήνυμα.
- Στις κάλπες οι Ολλανδοί για τρίτη φορά μέσα σε πέντε χρόνια - Ποια είναι τα προγνωστικά
- «Απόλυτος αφανισμός»: Κινητοποιήσεις και μπλόκα από τους αγρότες στα Χανιά στον απόηχο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ
- Οι «αδρανείς» σταθμοί LNG στην Ευρώπη και η Ελλάδα
- Ηλιοφάνεια αλλά και μικρή πτώση της θερμοκρασίας στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας
Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο του επιλέγει μια παρτίδα σκάκι για να μας πει καλημέρα.
Έτσι λοιπόν βλέπουμε τη βασίλισσα να λέει στο βασιλιά:
«Ωραίο, πλάκα βρήκες»
Και εκείνος απαντά: «’Ηταν φτηνός»
Το σημερινό σκίτσο
- Λειψυδρία: Εντείνεται η ανησυχία από τη δραματική συρρίκνωση του Μόρνου – Απόκοσμο τοπίο η τεχνητή λίμνη
- Τι ενδέχεται να λύσει το τετ-α-τετ Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ – Τα κρίσιμα ζητήματα
- Από τον Μαρκ Ζάκερμπεργκ στον Σαμ Άλτμαν – Οι influencer της ανθρώπινης σκέψης
- Τι απάντησε ο Αντετοκούνμπο για τις φήμες περί trade στους Νικς
- Ολλανδία: Στις κάλπες για τρίτη φορά μέσα σε πέντε χρόνια – Ποια είναι τα προγνωστικά
- Σταμάτης Γονίδης: Η οικονομική καταστροφή και πως έχασε μεγάλο μέρος της περιουσίας του
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις