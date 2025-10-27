Αρκάς: Σε κλίμα παρέλασης η σημερινή καλημέρα
Ο Αρκάς μας στέλνει την καλημέρα του, παραμονή της 28ης Οκτωβρίου.
Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο του μας παρουσιάζει τον Τόλη να συζητά με το κορίτσι για τις παρελάσεις.
Και ο διάλογος:
Κορίτσι: Θα παρελάσεις αύριο, Τόλη;
Τόλης: Αμέ!
Κορίτσι: Σε ποια θέση κοντοστούπη μου;
Και ενώ ο Τόλης ψηλώνει της απαντά: «Σημαιοφόρος»
Το σημερινό σκίτσο
