Αρκάς: Η καλημέρα για την 28η Οκτωβρίου
Ο Αρκάς στο κλίμα της ημέρας.
- Φεύγει ο Μασκ από την Tesla αν δεν πάρει το 1 τρισ.
- Οι νομικοί αγώνες της Μπριζίτ Μακρόν συνεχίζονται: 10 άτομα δικάζονται για cyberbullying κατά της πρώτης κυρίας
- Ανεβαίνουν σε 2.400 οι κωδικοί με μειωμένες τιμές στα σούπερ μάρκετ
- Άκρως περιζήτητοι οι traders χρυσού – Εκτοξεύτηκαν οι αμοιβές για τα στελέχη
Ο Αρκάς επιλέγει για τη σημερινή ημερα τα λόγια του Γιάννη Μπεράτη από το «Πλατύ Ποτάμι».
«Πέσαμε όλοι μας αμέσως μπρούμυτα χάμω,
χώνοντας το κεφάλι μας με την κάσκα όπου βρίσκαμε.
Το ένα μουλάρι τρόμαξε, τινάχτηκε κι έριξε κάτω όλο το φορτίο του.
Οι οβίδες συνεχώς σκάγανε μπροστά μας, πλάι μας,
και μας γιομίζανε χώματα και πέτρες,
που κουδουνίζανε σφυριχτά πάνω στο κράνος….»
Το σημερινό σκίτσο
- Οι Νάγκετς έκαναν… παρέλαση στη Μινεσότα – Τα αποτελέσματα της ημέρας στο NBA (vid)
- Ισραήλ: Πέντε νεκροί από επιθέσεις σε Γάζα και Δυτική Όχθη, η Χαμάς επέστρεψε μία ακόμη σορό ομήρου
- Ντρου Μπάριμορ: 18 μήνες αποτοξίνωσης στα 14 της – «Tο καλύτερο πράγμα που μου συνέβη ποτέ»
- Ο Τραμπ επαίνεσε τη νέα πρωθυπουργό της Ιαπωνίας εν μέσω κρίσιμων συνομιλιών για το εμπόριο
- Τα επιδόματα που φέρνει ο Νοέμβριος – Οι προϋποθέσεις και οι δικαιούχοι
- Μεξικό: Φίλαθλος ξυλοκοπήθηκε από προσωπικό ασφαλείας γηπέδου και λίγο μετά πέθανε
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις