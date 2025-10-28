Αρκάς: Η καλημέρα για την 28η Οκτωβρίου

Ο Αρκάς επιλέγει για τη σημερινή ημερα τα λόγια του Γιάννη Μπεράτη από το «Πλατύ Ποτάμι».

«Πέσαμε όλοι μας αμέσως μπρούμυτα χάμω,

χώνοντας το κεφάλι μας με την κάσκα όπου βρίσκαμε.

Το ένα μουλάρι τρόμαξε, τινάχτηκε κι έριξε κάτω όλο το φορτίο του.

Οι οβίδες συνεχώς σκάγανε μπροστά μας, πλάι μας,

και μας γιομίζανε χώματα και πέτρες,

που κουδουνίζανε σφυριχτά πάνω στο κράνος….»

Το σημερινό σκίτσο