Αρκάς: Η «τρομακτική» καλημέρα της Παρασκευής

Ο Αρκάς υποδέχθηκε το πρωί της Παρασκευής με μια «καλημέρα» με διπλό νόημα και αρκετό… τρόμο.

Ο γνωστός σκιτσογράφος σχεδίασε μια spooky κολοκύθα και έγραψε στη λεζάντα «Στους τρομακτικούς καιρούς ας γιορτάσουμε και εμείς στον τρόμο».

Δείτε ολόκληρο το σημερινό σκίτσο του Αρκά:

Ένα σκίτσο και μια λεζάντα με διπλό νόημα. Από τη μια οι δύσκολοι κοινωνικοί καιροί που ζει όλος ο πλανήτης, με ανασφάλεια και φόβο σε πολλά επίπεδα για την επόμενη μέρα.

Από την άλλη μια ωδή στο Χάλογουιν, την αγαπημένη γιορτή τρόμου που έχει κατακτήσει τον πλανήτη τα τελευταία χρόνια.

Η ιστορία του Χάλογουιν

Το Χάλογουιν γιορτάζεται τη νύχτα της 31 Οκτωβρίου στις χώρες του αγγλοσαξωνικού κόσμου κυρίως. Στη λαϊκή κουλτούρα, έχει γίνει μια γιορτή τρόμου και συνδέεται με το μακάβριο και το υπερφυσικό. Η γιορτή αυτή τηρείται σε πολλές χώρες την παραμονή της Ημέρας των Αγίων Πάντων, που είναι η 1η Νοεμβρίου και τιμά τους αγίους, αλλά και τους νεκρούς προγόνους των ανθρώπων

Αν και για αιώνες ο εορτασμός του Χάλογουιν ήταν περιορισμένος μόνο στην Ιρλανδία και τη Σκωτία, τον 19ο αιώνα μετανάστες μετέφεραν τον εορτασμό του στην Βόρεια Αμερική. Ενώ από τα τέλη του 20ού αιώνα ο εορτασμός του Χάλογουιν έχει επεκταθεί και σε χώρες που δεν έχουν καμία σχέση με τον αγγλοσαξωνικό κόσμο, όπως η Ελλάδα.